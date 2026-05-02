รสรินทร์เผยฤดูฝนใกล้มาแล้ว
รัฐบาลเยียวยาไม่ทั่วถึง
ซ้ำเติมประชาชนอีกรอบ
ช่วงนี้สภาพภูมิอากาศกำลังแปรปรวน อากาศร้อนจัดสลับกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าฤดูฝนใกล้เข้ามาแล้ว และเมื่อถึงเวลาประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มก็อาจมีตวามเสี่ยงที่จะเผชิญกับอุทกภัยอีกครั้ง
จากปัญหาตรงนี้เองทำให้เริ่มมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการรับมือ รวมไปถึงการเยียยวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมามีประชาชนยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่งถึง ขณะที่ ฤดูฝนในปีนี้กำลัวใกล้เข้ามาทุกขณะ
โดยในเรื่องนี้ นางสาวรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ สส.จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคโอกาสใหม่ เปิดเผยว่า ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงสถานการณ์ผลกระทบจากพายุ บัวลอย ที่พัดถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งบ้านเรือน พื้นที่ทำกิน และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงได้รับความเดือดร้อน
นางสาวสรินทร์ กล่าวอีกว่า แม้เวลาจะผ่านมากว่า 6 เดือนแล้ว แต่ประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากกระแสน้ำที่พัดพาบ้านเรือนและที่ดินหายไปทั้งแถบ ทำให้ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวเป็นเวลานาน โดยยังไม่มีความชัดเจนในการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินใหม่ จึงข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ยังพบว่าความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสะพานสำคัญได้รับความเสียหายหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ สะพานส่งน้ำชลประทานซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกกว่า 10,000 ไร่ และเกษตรกรมากกว่า 2,600 ครัวเรือน ทำให้การเพาะปลูกหยุดชะงักและรายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบท จะมีความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ยังประสบข้อจำกัดด้านงบประมาณ ส่งผลให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างล่าช้า
นางสาวสรินทร์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณ ทั้งในรูปแบบงบฉุกเฉินหรืองบกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในทุกมิติ ทั้งด้านที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน และระบบชลประทานโดยเร็ว