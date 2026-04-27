finbiz by ttb เตือนธุรกิจยุคผันผวน อย่าติดกับดัก The Freeze Trap

finbiz by ttb เตือนผู้ประกอบการให้ระวัง “กับดักความปลอดภัย” หรือ The Freeze Trap ที่อาจทำให้ธุรกิจพลาดโอกาสสำคัญแบบไม่รู้ตัว
ปี 2026 เป็นปีที่ตลาดยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่หลายธุรกิจกลับเลือก “หยุดรอ” เพื่อความปลอดภัย เนื่องมาจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งที่ความต้องการสินค้าหรือบริการยังมีอยู่ โดย 59% ของบริษัททั่วโลกคาดว่าปริมาณขนส่งจะยังเพิ่มขึ้น แม้ซัพพลายเชนจะมีความเปราะบาง
อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจหยุดนิ่งในช่วงที่ซัพพลายเชนมีความเปราะบาง ต้นทุนมีความผันผวนสูง และการแข่งขันรุนแรง อาจส่งผลให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสสำคัญและกำไรไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการตัดสินใจที่รวดเร็วและยืดหยุ่น จะเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในปีนี้
finbiz by ttb เตือนผู้ประกอบการ! Freeze ธุรกิจ นิ่งไว้ก่อน อาจทำให้พลาดอะไร
1) พลาดโอกาสจากความต้องการของลูกค้าที่จริง ๆ ยังมีอยู่ในตลาด หลายธุรกิจอาจมองไม่เห็น เพราะข้อมูลระยะสั้นทำให้ลังเล จนตัดสินใจช้ากว่าคู่แข่ง
2) เปิดโอกาสให้คู่แข่งแซงหน้า ปี 2026 เป็นปีที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสูง คำสั่งซื้อสามารถเร่ง ชะลอ หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ถ้าธุรกิจดำเนินการช้า ก็อาจพลาดรอบการผลิต พลาดคิวขนส่ง และเสียลูกค้าไปโดยไม่รู้ตัว
3) มองข้ามความเสี่ยงในซัพพลายเชน ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องใหญ่ระดับองค์กร เพราะ 68% ของผู้นำธุรกิจเชื่อว่าซัพพลายเชนคือ หัวใจสำคัญของกลยุทธ์บริษัท ทุกความล่าช้าส่งผลโดยตรงต่อกำไรของบริษัท ไม่ใช่แค่กระทบยอดขายเพียงอย่างเดียว
4) พลาดโอกาสได้ต้นทุนถูก เพราะค่าขนส่งและค่าระวางเรือเปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าธุรกิจไม่พร้อมสั่งหรือจองทันที ก็อาจเสียโอกาสได้ราคาถูกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ
5) หลายธุรกิจหยุดนิ่งเพราะกลัว แต่จริง ๆ แล้วโลกการค้ายังคงเดินต่อไป แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย 74% ของผู้นำธุรกิจเชื่อว่า “ความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน” เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในยุคที่ความผันผวนกลายเป็นเรื่องปกติ
5 กลยุทธ์ พลิกความผันผวนเป็นโอกาส
1) ปรับองค์กรให้เล็กและคล่องตัว เพื่อจะได้ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว กลับมาตรวจโครงสร้างต้นทุนจริงจัง ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สร้างคุณค่า เพื่อให้ต้นทุนเบาลงภายใน 6–12 เดือน และพร้อมขยับตัวเร็วกว่าเดิม
2) มองพลังงานและทรัพยากรแบบระยะยาว ต้นทุนพลังงานคือความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง ธุรกิจควรพิจารณาพลังงานทดแทนหรือพาร์ตเนอร์ที่ช่วยลดความผันผวนด้านต้นทุนในระยะยาว
3) เร่งกระบวนการซัพพลายเชนให้ไวขึ้น ไม่ช้าเกินไปและไม่เสี่ยงเกินไป โดยแบ่งการสั่งซื้อออกเป็นหลายช่วง ล็อกคิวสำคัญไว้ แต่ก็เผื่อความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ และยอมเพิ่มค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อให้ซัพพลายเชนคล่องตัวขึ้น
4) ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม มากกว่ารอให้ทุกอย่างชัดเจน เพราะโอกาสในปัจจุบันมาเร็วและหมดเร็ว ธุรกิจที่เตรียมเงินทุน ระบบ และบุคลากรให้พร้อมก่อน ย่อมมีความได้เปรียบในการคว้าโอกาสก่อนคู่แข่ง
5) ติดตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐสม่ำเสมอ เพราะบางโอกาสอาจมีแค่ครั้งเดียว หลายธุรกิจพลาดโอกาสไม่ใช่เพราะไม่เข้าเกณฑ์ แต่เพราะ “รู้ข่าวช้าเพียงนิดเดียว”
เลือกพันธมิตรที่เข้าใจธุรกิจ
ในโลกธุรกิจที่ผันผวน สิ่งที่ SME ต้องการไม่ใช่แค่เงินทุน แต่คือ “เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจขยับต่อได้จริง”
ทีทีบีในฐานะพันธมิตรของผู้ประกอบการ เดินหน้าสนับสนุน SME ด้วยสินเชื่อและโซลูชัน ttb sme smart plus ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน ด้วยสินเชื่อวงเงินสูงและดอกเบี้ยพิเศษ เน้นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ SME เข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน