'หวัง อี้' เยือนไทย
ตอกย้ำสัมพันธ์สองชาติ
กลางสมรภูมิโลกเดือด
การเยือนไทยของ 'หวัง อี้' รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถูกจับตามองอย่างมีนัยสำคัญในมิติภูมิรัฐศาสตร์ มากกว่าการพบปะทางการทูตตามปกติ เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจกำลังทวีความเข้มข้น และโครงสร้างเศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวจากความไม่แน่นอนด้านการค้า และความมั่นคง
สาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้ คือ การผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้เข้าสู่ระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจีนให้ความสำคัญกับไทยทั้งในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ และฐานการลงทุนสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทจีนจำนวนมากกำลังขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย กลายเป็นจุดหมายสำคัญของเงินลงทุนรอบใหม่
นอกจากมิติทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านความมั่นคงก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมออนไลน์ ซึ่งกำลังขยายตัวเป็นปัญหาระดับภูมิภาคและกระทบต่อความมั่นคงภายในของหลายประเทศ รวมถึงจีนเอง ความร่วมมือในประเด็นนี้จึงสะท้อนว่า ความสัมพันธ์ไทย–จีนกำลังขยายจากเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคงในรูปแบบที่ลึกขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองแนวทางของไทยที่ผ่านมาในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจนั้นพบว่า ไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการเลือกข้าง หากแต่เป็นการบริหารสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ โดยไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีน ขณะเดียวกันก็เปิดรับความร่วมมือจากประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป เพื่อไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมีอิทธิพลเหนือโครงสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยมากเกินไป
หมากกระดานของจีน สะท้อนให้เห็นว่ากำลังมองไทยภายใต้ยุทธศาสตร์การแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาที่ต่างต้องการชิงความได้เปรียบและมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยมีความสำคัญมากขึ้นในสมการนี้ คือ ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่กึ่งกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ทำให้ไทยเป็นทั้งเส้นทางผ่าน จุดเชื่อมต่อ และฐานการผลิตในเวลาเดียวกัน ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนจึงมองไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของการเมืองโลก โดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความผันผวนของระบบการค้าโลก ยังทำให้บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในบางมิติ ส่งผลให้จีนมีโอกาสทางการทูตมากขึ้นในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค รวมถึงไทย เพื่อเสริมเสถียรภาพของเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองของตนเอง
ท้ายที่สุด การเยือนของหวัง อี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ แต่สะท้อนภาพใหญ่ของระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การแข่งขันหลายขั้วอำนาจ ประเทศไทยในฐานะจุดกึ่งกลางของการแข่งขันนี้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต
ดังนั้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสมรภูมิที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความเข้มข้นสูงประเทศไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมากเกมนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเป็นกลางในด้านการต่างประเทศของไทยที่สะสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงอยู่ในห้วงเวลาแห่งความท้าท้ายเป็นอย่างยิ่ง