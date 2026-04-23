“ลูกตาล” ทั้งสูญเสียแม่ ทั้งพ่อป่วยพิการ ทั้งถูกโกง จนต้องขายบ้านใช้หนี้ แม้ป่วยซึมเศร้ายังสู้หารายได้ดูแลพ่อ!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อรู้จัก “ลูกตาล” สาวที่แม้ชีวิตต้องเจอวิกฤตหลายครั้ง และป่วยซึมเศร้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ แต่ด้วยความรักและหัวใจกตัญญู เธอจึงลุกขึ้นสู้ ทั้งหารายได้และดูแลพ่อที่ป่วย
“พ่อเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ หลังจากนั้น ซีกขวาของพ่อก็ใช้งานไม่ได้เลย เป็นมา 3-4 ปีแล้ว”
ลูกตาล (ชลิดา ศรีสรรพางค์) กับวัย 37 ปี พูดถึงอาการป่วยที่ทำให้พ่ออยู่ในสภาพพิการ แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก เดินแทบไม่ได้ถ้าไม่มีลูกช่วยพยุง
ไม่ใช่แค่พ่อที่ป่วย แต่ลูกตาลก็ป่วยเช่นกัน หลังสูญเสียแม่อย่างกะทันหัน จนทำใจไม่ได้
“เมื่อก่อนหนูทำงานบริษัท เป็นเหมือนรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่ต้องออกมาเพราะแม่ป่วย ไม่มีคนดูแล (ถาม-แม่ป่วยเป็นอะไร?) ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจรั่ว โรคหัวใจโต (ถาม-สภาพเขาเป็นยังไงตอนนั้น?) เหมือนกับเหนื่อยง่าย ยังพอช่วยตัวเองได้แต่เหนื่อยง่าย (ถาม-แล้วตอนนั้นพ่อล่ะ?) คุณพ่อตอนนั้นยังทำงานได้อยู่ ยังทำงานบริษัท”
แม้จะออกจากงานเพื่อดูแลแม่ป่วย แต่ลูกตาลไม่อยากให้พ่อต้องเหนื่อยกับการหาเงินเพียงคนเดียว เธอจึงลุกขึ้นมาทำงานเท่าที่พอจะทำได้
“ตอนแรกยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี ก็เลยไปทำอาชีพรับหิ้วของ รับหิ้วสินค้า รับหิ้วพวกรองเท้าอาดิดาส ไนกี้ ไปตามห้างที่เขาเซลล์ (ถาม-แล้วเราก็ไลฟ์สดหรือโซเชียลมีเดีย?) ใช้ทางเฟซบุ๊ก และตั้งกลุ่มไลน์ ตั้งกรุ๊ปในไลน์”
งานรับจ้างหิ้วของ ไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังช่วยให้ลูกตาลมีงานเสริมตามมา แต่แล้ว...การสูญเสียครั้งสำคัญที่เหมือนฝันร้ายของลูกตาล ก็เกิดขึ้นโดยเธอไม่ทันตั้งตัว
“ตอนนั้นรับหิ้วของรายได้ดีมากๆ (ถาม-วันหนึ่งได้กี่ชิ้น?) วันหนึ่ง เป็นมูลค่าได้ถึง 5,000-6,000 พอเรารับหิ้วของ เราเริ่มมีโอกาสหรือคนมาจ้าง ให้ไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ...ตอนนั้นมีแฟน บริษัทที่แฟนทำงานอยู่ให้เป็นวิทยากรที่ชลบุรี ต้องไป 10 วัน ...ตอนนั้นเราก็คิดว่าแม่อยู่ได้ เพราะแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน แม่ป่วย ป่วยกะทันหัน แบบจู่ๆ ก็น็อก ช็อกไปเลย หลับไปเลย ในช่วงเวลาที่เรากำลังทำงานที่ชลบุรี มันเหมือนฝันร้ายมากเลย เพราะอีก 4 วันเราจะกลับบ้านแล้ว เราต้องมาเสียแม่”
ทำใจไม่ได้ อยากจบชีวิตตัวเองตาม!
“การเสียแม่กระทบจิตใจหนูมาก จากคนที่ร่าเริงสดใส กลายมาเป็นไม่ค่อยพูดจากับใคร และมาเป็นซึมเศร้า เพราะหนูกับแม่สนิทกันมาก มีอะไรก็จะเล่าให้กันฟังตลอดเลย ตอนนั้นก็รู้สึกว่า จะพยายามฆ่าตัวตาย กินยาแก้แพ้ไปครึ่งกระปุก เพราะไม่อยากอยู่แล้ว ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ โดยที่ไม่มีแม่ ตอนนั้นต้องนอน รพ.อยู่ 3-4 วัน หมอก็ให้กำลังใจ และให้ยาต้านเศร้ามา บอกว่าอย่าห่างหมอ อย่าขาดยา (ถาม-หลังได้รับการรักษา ดีขึ้นไหม?) ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับยาอยู่ อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ เพราะพอมีเรื่องสะเทือนใจปุ๊บ เหนื่อยปุ๊บ ก็คิดถึงแต่แม่ เหมือนเรายังตัดท่านไม่ขาด”
ขณะที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของแม่ และตัวเองก็ป่วยซึมเศร้า ดูเหมือนมรสุมที่รุมเร้าจะถาโถมไม่หยุด เพราะพ่อมาล้มป่วยลงอีกคน
“ตอนที่พ่อเริ่มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ พ่อทำงานอยู่ต่างจังหวัด ก็พากันขับรถกับแฟนไปรับพ่อกลับกรุงเทพฯ เพื่อมารักษาต่อ (ถาม-แล้วทุกวันนี้ต้องดูแลพ่อเรื่องอะไรบ้าง?) ดูแลเรื่องกับข้าว อาบน้ำ กินยา เวลาพ่อจะเดิน เราต้องช่วยประคอง (ถาม-ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่?) 69 ต้องไปพบหมอทุก 3 เดือน”
แม้ป่วยซึมเศร้า ต้องเป็นเสาหลักหารายได้ดูแลพ่อ!
“ตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่า เมื่อพ่อป่วย เราจะหารายได้จากตรงไหนเพิ่มขึ้น เพราะไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านสูง ก็เลยคิดทำอย่างแรกเลย รับจ้างใส่บาตร (ถาม-ใส่บาตรนี่คือทำอาหารใส่บาตร?) ใช่ค่ะ รับจ้างใส่บาตร คือจะมีคนทักเรามา ให้เราใส่ให้สำหรับใครที่ไม่มีเวลาใส่บาตร ครั้งแรกเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ก พอเขาเห็นเรื่องราวของเรา เห็นพ่อป่วย เขาก็ช่วยอุดหนุนจ้างเราใส่บาตร”v
ชีวิตเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด นอกจากต้องดูแลพ่อป่วยและทำงานหาเงินแล้ว ลูกตาลยังมาถูกโกง จนมีอันต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้
“ตอนนั้นหนูยังรับหิ้วของอยู่ รับหิ้วแล้วโดนโกง (ถาม-ขบวนการเป็นยังไง เวลาเรารับหิ้ว เราจะไปที่ร้านค้า ไปที่ช็อปใช่ไหม?) อันนี้ไม่ใช่ไปเอาที่ช็อป อันนี้เป็นคนสู่คน ตอนนั้นมันจะมีกระติกของแบรนด์หนึ่งที่กำลังฮิต ก็เลยติดต่อทางคนนี้ว่าต้องการหลายชิ้น หาของให้หน่อยได้ไหม แล้วเขาบอกว่าหาให้ได้ แล้วเราก็จ่ายตังค์เขาไป แต่เราไม่รอบคอบเอง ที่จ่ายเงินสด ไม่มีหลักฐานเป็นเงินโอน ตอนไปแจ้งตำรวจ (ถาม-เท่ากับว่าเราสั่งของ จ่ายเงินไปแล้ว แล้วเราไม่ได้ของ?) เราไม่ได้ของ และเราก็ไม่มีของมาส่งลูกค้า (ถาม-ซึ่งเราก็เก็บเงินจากลูกค้ามาก่อนแล้ว?) ใช่ค่ะ (ถาม-เท่ากับว่า จู่ๆ เราก็ต้องกลายเป็นหนี้ จากลูกค้าที่เราไปเก็บเงินเขามา?) ใช่ และโดนลูกค้าว่า โดนแจ้งความ”
“(ถาม-แล้วทำยังไงกับหนี้สินตรงนี้?) ก็พยายามประนอมกับลูกค้า ขอชดใช้ ว่าเราไม่ได้โกงนะ (ถาม-แล้วเราได้แจ้งความไหม ตำรวจดำเนินการอะไรบ้าง?) เรื่องเงียบ ไม่คืบหน้า ตอนนี้ก็ได้แค่ทำงานชดใช้หนี้ลูกค้า และมีเรื่องหนี้นอกระบบด้วย เรากู้มาทยอยคืนลูกค้าบางส่วน และใช้จ่ายในบ้านบางส่วน (ถาม-บอกได้ไหมมีหนี้จำนวนกี่หลัก?) ก็ประมาณเกือบหลักแสนได้ จนทำให้ต้องขายบ้าน (ถาม-บ้านที่ไหน?) บ้านที่ซอยมังกร ก็เลยต้องมาเช่าบ้านที่นี่อยู่ (สมุทรปราการ)”
นอกจากรับจ้างใส่บาตรเพื่อหารายได้ดูแลพ่อป่วยพิการแล้ว ลูกตาลยังพยายามทำอย่างอื่นเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ทำมะม่วงแช่อิ่มขาย ซึ่งได้สูตรการทำจากที่แม่เคยสอน และทำเรซิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พวงกุญแจ, กิ๊บติดผม, หวี, ป้ายชื่อสุนัขและแมว ฯลฯ
“(ถาม-ตอนนี้รายได้หลักๆ ของเรามาจากอะไร?) รับจ้างใส่บาตร (ถาม-เคยไหมไม่มีลูกค้า เงียบไปเลย?) เคย ไม่มีลูกค้าเลยก็มี เคยถึงขั้นแบบว่า อด แต่พ่อได้กิน เราอด”
ไม่ใช่แค่พยายามหารายได้เพื่อดูแลพ่อป่วย แต่สุขภาพของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ลูกตาลอดกังวลไม่ได้
“หนูเป็นโรคหอบหืดกับซึมเศร้า ทุกวันนี้ยังทำใจเรื่องแม่ไม่ได้ (ถาม-แล้วทุกวันนี้ยังไปพบหมออยู่ไหม?) ยังไปพบหมออยู่ ไปทุกเดือน หมอก็ให้ยา ปรับยามาเรื่อยๆ เพราะเรามีภาวะนอนหลับยาก หมอก็ให้ยาเหมือนยานอนหลับ ยาให้คลายเครียด (ถาม-การป่วยซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของลูกตาลยังไงบ้างทุกวันนี้?) เบลอ เบลอจากการกินยาเยอะ และเรื่องการพูด ลิ้นแข็ง มือแข็ง น้ำลายชอบไหลออกมาเอง”
“(ถาม-ทุกวันนี้อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกตาลยังยืนหยัดลุกขึ้นสู้?) คุณพ่อ สู้เพื่อคุณพ่อ (ถาม-มีอะไรอยากจะบอกพ่อไหม?) ก็อยากจะบอกพ่อว่า รักเขา รักเขามาก ห่วงเขามาก เรามีกันแค่สองคน”
หากท่านใดต้องการให้กำลังใจลูกตาลด้วยการฝากให้เธอใส่บาตรหรืออุดหนุนงานเรซิ่นของเธอ ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก “Tarn Srisanpang” หรือโทรไปได้ที่ 083-949-7514 หรือหากต้องการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อ โอนไปได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี นายชาติชาย ศรีสรรพางค์ เลขที่บัญชี 148-2-92524-3
คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน “หนูจะสู้เพื่อพ่อ”
https://www.youtube.com/watch?v=oMqP97E5XsY
ติดตามรับชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทาง NEWS1 (กล่อง IPTV ของ NT ช่อง 64 / กล่อง AIS Play Box ช่อง 618 / กล่อง True ID ช่อง 19)
หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ ฅนจริงใจไม่ท้อ https://web.facebook.com/KonJingJaimaitor/
หรือยูทูบฅนจริงใจไม่ท้อ https://www.youtube.com/channel/UCsb4sLqdHs35km4uQ_tOCjQ/videos