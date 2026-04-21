เหรียญสองด้าน
ละครซีรีส์วาย
รักร่วมเพศแลกยอดวิว
ละครซีรีส์วาย กำลังกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วหรืออย่างไร?
นักวิชาการหญิงท่านหนึ่ง เล็งเห็นถึงผลข้างเคียงของซีรีส์วาย แนวชายรักชาย หญิงรักหญิง ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้จัดละครทุกช่อง ให้ช่วยกันปกป้องเยาวชนจากซีรีส์วาย
ระบุว่า ในฐานะแฟนละคร เท่าที่ได้พูดคุยกันในหมู่คนวัย 45-75 ปี ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เดี๋ยวนี้ไม่อยากดูละครแล้ว!
เนื่องจากมีแต่ละครประเภทวาย และ
จีแอล/เลสเบี้ยน อยากทราบว่าเหตุใด ผู้จัดจึงต้องนำเสนอเรื่องพวกนี้ ทั้งที่คนดูส่วนใหญ่ไม่ใช่คนเหล่านั้น
พวกเราเข้าใจว่า รักร่วมเพศไม่ว่าประเภทไหนไม่ได้เป็นความผิด และน่าเห็นใจเสียด้วยซ้ำ
แต่คุณต้องยอมรับมันก็ไม่ใช่ความถูกต้องที่จะยัดเยียดให้เด็กๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นเสพกันจนเห็นดีเห็นงามตาม
ทั้งที่บางคนไม่ได้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
แต่เมื่อเขาเห็นตัวอย่างจากดาราที่ชื่นชอบ
เขาก็จะมีความคิดไขว้เขว และเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่อินเทรนด์ สมควรเลียนแบบ ไม่อย่างนั้น ก็จะเป็นคนล้าสมัย
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่ทุกคนต้องหุบปาก เพราะอีกฝ่ายเสียงดังกว่า การออกสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็น ก็มีหวังโดนทัวร์ลง
ลองถามคนเป็นพ่อแม่ หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองว่า ถ้าเลือกได้คุณอยากมีลูกที่เป็นชายจริงหญิงแท้ หรือรักร่วมเพศ?
คนที่น่าเห็นใจอีกกลุ่มหนึ่ง คือดาราทั้งหลายที่จำเป็นต้องรับบทเป็นพวกรักร่วมเพศ
ทั้งที่ในใจเขาอาจไม่ได้มีอารมณ์ร่วม และบางคนถึงขั้นขยะแขยงเสียด้วยซ้ำ
แต่จำเป็นต้องแสดงเพื่อเงิน ชื่อเสียง และเอาใจคนดูเพียงกลุ่มเดียว
นอกจากนั้น บางคนยังถูกยัดเยียดให้กลายเป็นคนเหล่านี้ในชีวิตจริง
เพราะต้องแสดงบทรักนอกจอ หรือโฆษณา สินค้าต่างๆ ในฐานะคนที่เป็นรักร่วมเพศ
ขอให้ยอมรับว่า “ถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่มันก็ไม่ใช่ความถูกต้องที่ควรส่งเสริมอย่างแน่นอน”
ลองเปลี่ยนแนวละคร เพื่อเอาใจคนส่วนใหญ่มากกว่าคนกลุ่มเดียวดู พวกเราเชื่อว่านอกจากคุณจะมียอดวิวเพิ่มแล้ว ผลบุญของการที่คุณเลิกมอมเมาอนาคตของชาติ จะทำให้คุณมีความสุขใจมากขึ้นอีกด้วย
เมื่อสอบถามไปยังผู้จัดละครทีวีรายหนึ่ง เกี่ยวกับความห่วงใยดังกล่าว ผู้จัดคนนี้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ละครวายได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น เพราะเขารู้สึกว่า ดาราที่เขาชื่นชอบ ไม่ได้อยู่ในโลกจริง ซึ่งมันดีต่อใจมากกว่า
เวลาชายจิ้นกับชายด้วยกัน แฟนๆ ที่เป็นสาวๆ จะไม่รู้สึกหึงหวงเหมือนเวลาเห็นดาราชายคนโปรด ต้องไปเป็นของดาราหญิง
หรือหญิงจิ้นกับหญิง แฟนๆ ก็จะรู้สึกว่า ดาราหญิงของพวกเขา ไม่บอบช้ำ ไม่บุบสลาย เหมือนต้องไปเป็นแฟนกับผู้ชาย
ผู้จัดละคร กล่าวว่า ซีรีส์วาย มันฉีกความจำเจเก่าๆ ที่ฉายกันมาหลายสิบปี เป็นการหลุดพ้นกรอบละครเดิมๆ ที่ชายต้องแข็งแกร่ง หญิงต้องอ่อนแอ
ความสำเร็จของซีรีส์วาย บอกให้รู้ว่าคนรุ่นใหม่ ไม่เอาแล้วกับแนวตบ-จูบ นางเอกตูบพระเอก พระเอกปล้ำจูบ ข่มขืน แล้วก็นอนใส่ผ้าเช็ดตัวสูบบุหรี่
ความรักแบบซีรีส์วาย มีความสดใสของจินตนาการ มีความเท่าเทียม และเปิดกว้าง เป็นเรื่องความบันเทิงที่ฉีกกฎความจำเจ
ถามว่าวายส่งผลให้รสนิยมทางเพศเบี่ยงเบนได้หรือไม่ ตอบเลยว่า ไม่ใช่ แฟนละครก็รักกับแฟนต่างเพศเหมือนเดิม เพียงแต่บางคนที่มีรสนิยมเบี่ยงเบนอยู่แล้ว ก็จะกล้าแสดงตัวตนออกมาเท่านั้น
การที่ประชากรมนุษย์ไม่เพิ่ม น่าจะมาจากปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้น เรื่องความไม่พร้อมทางการงานการเงิน และอื่นๆ คงไม่ใข่ว่าคนดูซีรีส์วาย แห่ไปเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยน จนไม่ยอมสืบพันธุ์กัน
ขอถามกลับ ถ้ายึดตามตรรกะที่ว่า คนดูจะอินจนต้องทำตามละคร แบบนี้วัยรุ่นชายกับหญิงแห่ไปเสพสมกัน เอาอย่างในละคร จะไม่ก่อปัญหาสังคม มีลูกตอนไม่พร้อมหรือ?
ทุกวันนี้ เมืองไทยเรามี soft power เป็นซีรีส์วาย ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก สร้างรายได้มหาศาล แบบเดียวกับดนตรี k-pop ที่เป็น soft power ของเกาหลีใต้ อยากให้คนไทยทุกเพศทุกวัย เปิดใจให้กว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง