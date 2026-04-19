เดือดยิ่งกว่าบนสังเวียน
'รถถัง-ONE' แลกหมัด
ปริศนาสัญญานักมวย
จากที่เคยช่วยกันทำเงินให้กันและกัน มาวันนี้ ยอดมวยไทยระดับโลก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” กับ ชาตรี ศิษย์ยอดธง บอสค่ายมวย One ต้องกลายมาเป็นคู่ชกนอกสังเวียน ที่ออกอาวุธใส่กันแบบเอาตาย เหมือนสไตล์การต่อยเดือดๆ ของมวย One ยังไงยังงั้น
รถถังตั้งข้อสงสัยว่า สัญญาของเขา อาจมีการปลอมลายเซ็น ซึ่งถ้าเป็นจริง One จะเสียหายบานปลายแน่ แล้วก็ไม่รู้ว่านักมวยคนอื่นๆ จะโดนแบบเดียวกันหรือไม่?
แต่ฝ่าย One เมื่อถูกนักมวยแม่เหล็กของตัว กล่าวหาให้องค์กรเสียหายเช่นนั้น ก็ชิงฟ้องรถถังทันทีใน 3 ประเทศ คือไทย สิงคโปร์และญี่ปุ่น เรียกค่าเสียหายถึง 20 ล้านดอลลาร์ หรือร่วม 640 ล้านบาท
ในการเปิดบ้านแถลงข่าว เมื่อ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา 'รถถัง จิตรเมืองนนท์' ยอดนักมวยไทยชื่อดัง ระบุว่า สัญญาฉบับที่ตนเองเซ็นไปตั้งแต่ปี 2022 นั้น ต้องขอจากทาง One ไปนานมาก กว่าจะได้กลับมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี้เอง
ปรากฏว่า สัญญาไม่มีลายเซ็นของผู้บริหาร ONE อยู่ ส่วนตอนตัวเองเซ็นนั้น เซ็นที่สิงคโปร์ เซ็นโดยลำพังในห้อง ไม่ได้มีใครเป็นพยาน
“ผมยังมีมิตรภาพที่ดี เป็นเด็กที่ดีเสมอ ยังเคารพ ONE อยู่เสมอ ยังพร้อมขึ้นชกไปทำหน้าที่ เอาชัยชนะมาสู่คนไทย ที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกับ พี่ชาตรีเลย ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับ พี่ชาตรี ยังรักและเคารพเหมือนเดิม แค่อยากรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ถึงตรงนี้ผมยังไม่คิดอยากจะหนี ONE ไปไหน” รถถังร่ายยาวเปิดใจ
ขณะเดียวกัน ทีมกฎหมายของรถถัง ได้ออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่า มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถนำเสนอต่อศาลอย่างครบถ้วนทุกประเด็น
แปลว่า นักมวยเงินถังแบบรถถัง กลัว One ซะที่ไหน พร้อมจะต่อสู้นอกสังเวียน ที่ทาง One เปิดมาก่อน
ทีมทนายความของรถถัง ยังเป็นฝ่ายรุกไล่กลับทีมทนายความของ One ขอให้ส่งมอบ “คู่ฉบับสัญญาต้นฉบับ” ที่ได้มีการลงนามครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยทีมกฎหมายของรถถัง เห็นว่า สัญญาดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ และอาจยังไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สัญญาที่รถถังได้รับกลับมาเมื่อปลายปี 2568 เป็นเพียง “สำเนาสัญญา” ซึ่งเป็นเอกสารที่ถ่ายจากต้นฉบับ และถูกส่งมาทางอีเมล ในสำเนาดังกล่าวปรากฏเพียงลายมือชื่อของรถถังฝ่ายเดียว ไม่มีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจของ One ลงนามในสัญญาแต่อย่างใด
ด้าน ONE Championship Thailand ออกแถลงการณ์ระบุตอนหนึ่งว่า ONE ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวแล้ว ขอยืนยันว่า สัญญาปี 2018 และ 2022 ของรถถัง มีเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้กับนักกีฬามวยไทยทุกคน ไม่มีลายมือชื่อปลอม และรถถัง ลงนามด้วยตนเองทุกลายมือชื่อ ในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ขั้นตอนการเจรจาสัญญาก่อนลงนาม มีการส่งร่างสัญญาให้หัวหน้าค่าย ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักกีฬา (ถ้ามี) ตรวจสอบเพื่อให้ความยินยอม ซึ่งค่ายและนักกีฬามีสิทธิเสรีภาพในการเจรจาแก้ไขสัญญาได้
เมื่อหัวหน้าค่ายเห็นด้วยกับเนื้อหาของสัญญา ONE นักกีฬาก็จะมีสิทธิพิจารณาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงนามในสัญญา ONE หรือไม่ก็ได้ ONE ไม่เคยบังคับนักกีฬาทำสัญญากับ ONE
ค่ายมวยไทยระดับโลก ระบุว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีนักกีฬาทั้งในไทยและทั่วโลกจำนวนมาก ที่ต้องการทำสัญญากับ ONE เพราะนักกีฬาจะได้รับผลประโยชน์และเงินตามสัญญา รวมถึงโบนัสสำหรับการชกที่ยอดเยี่ยมถูกใจผู้ชม ซึ่งอาจได้เงินโบนัสมากกว่าที่ ONE ตกลงในสัญญาด้วยซ้ำ
ก่อนลงนามในสัญญา ค่ายมวยและนักกีฬามีอิสระในการนำร่างสัญญา ONE ไปแปล และนำไปปรึกษากับทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนได้ตลอดเวลา ONE ไม่เคยจำกัดเวลาในการลงนามในสัญญา
พนักงานของ ONE มีหน้าที่เคารพกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องกระทำผิดกฎหมายโดยการปลอมลายมือชื่อนักมวย เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไร
งานนี้มีโอกาสที่จะเป็นรายการพิเศษ “ต่อยไป เจรจาไป” ถึงที่สุดอาจกลับมารักกัน จับมือกันทำมาหากินตามเดิม