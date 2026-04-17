แฉแผนร้าย บิ๊กโจ๊ก
หวังลอยตัวรอดคดี
สินบนทองคำ246บาท
โยนทองคำเป็นของภาคภูมิ
คดีสินบนทองคำ246บาทที่เเฉเบื้องหลังโดย”พันตำรวจเอกภาคภูมิ พิสมัย“ อดีตคนใกล้ชิด”พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล“ที่เเฉว่าบิ๊กโจ๊กสั่งพันตำรวจเอกภาคภูมิ นำทองคำ246บาทไปติดสินบนให้กรรมการปปช.“เอกวิทย์ วัชชวัลคุ”ติดสินบนให้เป่าคดีที่บิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาอยู่ในสำนักงานปปช.หลายคดี เช่นคดีรับส่วยเว็บพนัน มินนี่ และเว็บพนันBnk และคดียื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ รวมถึงคดีร่ำรวยผิดปกติ
พันตำรวจเอกภาคภูมิ หรือ
รองหนึ่งเปิดเผยเองว่า เเอบอัดคลิปการส่งมอบทองคำ และเก็บหลักฐานอื่นๆไว้กับตัวเพราะกลัวอดีตเจ้านายดัดหลัง เเละท้ายสุดการดัดหลังจากอดีตเจ้านายก็กำลังจะเกิดขึ้นกับรองหนึ่งจริงๆ จนรองหนึ่งนำคลิปนี้เเละหลักฐานอื่นๆไปร้องทุกข์กล่าวโทษบิ๊กโจ๊ก เอกวิทย์เเละพวกอีกหลายคนในคดึทองคำ246บาท
สำนวนคำฟ้องคดี ฟ้องบิ๊กโจ๊ก นายสมบัติ ธรธรรมและพวกให้สินบนปปช.ทางบก.ปปป. ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดอัยการไปแล้ว ส่วนกรณีเอกวิทย์ต้องรอคณะกรรมการไต่สวนอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ว่าจะชี้มูลหัวหรือก้อยกับเอกวิทย์ จากข้อกล่าวหาว่ารับสินบนทองคำน้ำหนัก 246 บาท (มูลค่าประมาณ 17ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
เมื่อ16เมษายน 2569 พ.ต.อ.ภาคภูมิ ในฐานะพยานปากสำคัญในคดีสินบนทอง เดินทางเข้ายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าทางคดีกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พ.ต.อ.ภาคภูมิ กล่าวว่า จากที่มีการส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ และโดยที่ผ่านมาในการเริ่มคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการแถลงข่าว ตนอยากให้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบ ว่าหลังจากที่สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีการทำความเห็นทางสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการไปว่าอย่างไร ความคืบหน้าในทางคดี หรือว่ามีความเห็นในทางคดีเป็นอย่างไร
พ.ต.อ.ภาคภูมิ กล่าวอีกว่า ช่วงที่ผ่านมามีข้อมูลปรากฎในโซเชียลจำนวนมาก โดยเป็นบัญชีแอคหลุม หรือบัญชีอวตาร นำพยานหลักฐานที่ตนเองส่งมอบให้ตำรวจมาบิดเบือน ตัดต่อใส่ความว่าทองคำที่นำมาเป็นสินบนนั้นเป็นของตนทำให้ประชาชนอาจเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ทำให้ตนเเละครอบครัว รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีได้รับความเสียหาย ตนเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการทำงานที่รวดเร็วและโปร่งใสในการสอบสวน
“จึงอยากให้ตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีนี้ให้ชัดเจน เพื่อทำให้เห็นว่าสอบสวนอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนตามพยานหลักฐานที่ให้ไปหรือไม่ หรือมีพยานหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม การชี้แจงต่อสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ”รองหนึ่งระบุ
สิ่งที่พ.ต.อ.ภาคภูมิกล่าวจับประเด็นได้ว่า คดีโดนบิดสำนวนหรือไม่?ใครบ้างโดนส่งฟ้อง?เเละคนกระทำผิดนั้น โดนข้อหาใด? เเละอีกนัยหนึ่ง อาจเเปลว่า พ.ต.อ.ภาคภูมิอาจรู้อะไรบ้างอย่างในคดีนี้หรือไม่
จึงออกมากระตุ้นผบ.ตร.ให้เร่งชี้เเจงคดีนี้...
เพราะเเว่วมาว่าบิ๊กโจ๊กกำลังขยับปรับเกมตามสไตล์ที่ตัวเองใช้ประจำ ในช่วงรับราชการสีกากีเพื่อให้ตัวเองหลุดคดี บวกกับการฟ้องร้องคู่กรณีไว้ดักทางเเละการคัดค้านการทำงานของพนักงานสอบสวนด้วยเทคนิคกฎหมายที่ใช้มาจนสังคมอ่านไต๋ของบิ๊กโจ๊กได้กระจ่างเเล้ว
เเละตอนนี้รู้กันเเล้วว่า บิ๊กโจ๊กขอให้ผู้ต้องหาบางคนพลิกลิ้น! เเต่คนๆนั้นไม่เล่นด้วยกับเกมนี้!
ผู้ต้องหาในขบวนการคนนั้นคือเอ็ดเวิร์ดหรือ“สามารถ ก้อนทอง”ซึ่งตำรวจพบว่า เอ็ดเวิร์ดเป็นคนซื้อทองคำที่นำไปให้กรรมการปปช.
ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กกล่อมเเละขู่เอ็ดเวิร์ดเพื่อให้การว่า ทองคำเหล่านั้นเป็นของเอ็ดเวิร์ด เเละจากนั้นพ.ต.อ.ภาคภูมิมาขอยืม?!?! หากเอ็ดเวิร์ดเดินเกมนี้
ของบิ๊กโจ๊ก คดีพลิกทันที คือบิ๊กโจ๊กรอดตัวในคดีนี้100% เพราะสำนวนจะกลายเป็นว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้สั่งการพ.ต.อ.ภาคภูมิในเรื่องนี้?!? รูปคดีจะเเปรเป็นว่า พ.ต.อ.ภาคภูมิขอยืมทองคำจากเอ็ดเวิร์ดเเละนำไปส่งมอบให้เอกวิทย์ โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่รู้เรื่อง?
หากเอ็ดเวิร์ดเดินหมากเเนวนี้ บิ๊กโจ๊กจะรอดตัว
ส่วนคนอื่นๆยังรับกรรมกันต่อไป
นอกจากเอ็ดเวิร์ดไม่เดินตามเกมที่บิ๊กโจ๊กดีลไว้เเละสำคัญกว่านั้น การกล่อมเเละขู่ของบิ๊กโจ๊กที่กระทำกับเอ็ดเวิร์ดนั้น เอ็ดเวิร์ดอัดคลิปไว้ทั้งหมด เเละส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเเล้ว เอ็ดเวิร์ดซึ่งกังวลว่ากำลังมีภัยลามใกล้ตัว ตอนนี้จึงหลบภัยไปอยู่อังกฤษ...