ธอส.ถือฤกษ์ดี ปีใหม่ไทย จัดสินเชื่อต่อเติม ซ่อมแซม ครบจบในที่เดียว อัดเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธอส. สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2569 พร้อมจัดทำสินเชื่อเพื่อต่อเติม ซ่อมแซม ซื้ออุปกรณ์ ครบจบในที่เดียว ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.00% ต่อปี อัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงาน “ธอส. สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2569”โดยมีพระครูสมุทรสุตชินวัฒน์ ดร.(ทผจล.ชพ.) เจ้าอาวาสวัดบางกะเจ้ากลาง เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากวัดบางกะเจ้ากลาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 เพื่อสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม นอกจากนี้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานธนาคารยังร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในธนาคาร อาทิ พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต
ดร.มหัทธนะ เปิดเผยว่า ธอส. พร้อมร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินงวดต่อเดือน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ประกอบด้วย
1. สินเชื่อซ่อม - แต่ง และสินเชื่อซ่อม – แต่ง Plus : สำหรับลูกค้าเดิมที่ต้องการต่อเติม ซ่อมแซม
ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยวงเงิน 100,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.00% ต่อปี ผ่านสินเชื่อซ่อม – แต่ง ผ่อนชำระเงินงวดเพียง 2,900 บาท และอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ในวงเงิน 200,000 บาทถัดมา ผ่านสินเชื่อซ่อม - แต่ง Plus ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,600 บาท เท่านั้น!
2. สินเชื่อบ้านเติมเต็ม : สำหรับผู้ที่ต้องการต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือซื้ออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี ปีที่ 2 – 3 เท่ากับ 3.65% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR -0.50% ต่อปี และกรณีสินเชื่อเพื่ออุปกรณ์เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.145% ต่อปี) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท เท่านั้น
3. สินเชื่อพร้อมใช้ : สำหรับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเดิมที่ต้องการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย โดยวงเงินดังกล่าวสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีการผ่อนชำระเงินต้นคืน อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ MRR-2.345% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท
4. สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข : สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพิ่มเพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกเท่ากับ MRR -1.545% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 600 บาท
กรรมการผู้จัดการ ธอส. ย้ำด้วยว่า สินเชื่อดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ในวงเงินไม่สูงมาก และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์
ผู้สนใจ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H BANK Social Media ทุกช่องทาง