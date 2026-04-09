“พี่ต้น” แม้อุบัติเหตุทำพิการเดินไม่ได้ แต่หัวใจไม่ยอมแพ้ สู้รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-เลี่ยมพระ เลี้ยงแม่และครอบครัว!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อรู้จัก “พี่ต้น” หนุ่มใหญ่หัวใจกตัญญู สู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก แม้อุบัติเหตุดับฝันไม่จบปริญญาและต้องกลายเป็นคนพิการ แต่เขาก็ไม่ถอดใจ สู้ฝึกอาชีพด้านช่างทำงานหารายได้เลี้ยงแม่และครอบครัว
“ตอนอยู่ ม.2 ช่วยแม่หารายได้ด้วยการเป็นเด็กปั๊ม ทำช่วงเย็นหลังกลับจากโรงเรียน ถึง 4 ทุ่ม สมัยนั้นปั๊มเปิดถึง 4 ทุ่ม แล้วตอนเช้าเราก็มีกะทำงาน ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า พอ 7 โมงเช้านี่ ต้องรีบแต่งตัวไปโรงเรียนเลย”
ธนัท บุญชื่น หรือพี่ต้น กับวัย 42 ในวันนี้ ย้อนภาพความสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก ทั้งเรียนทั้งช่วยแม่ทำงานหารายได้ เพราะไม่อยากให้แม่ต้องเป็นเสาหลักเพียงลำพัง หลังสูญเสียพ่อตั้งแต่เขาอายุแค่ 5 ขวบ
พี่ต้นทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อส่งตัวเองเรียน จนได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย แต่...ยังไม่ทันที่เขาจะจบปริญญา เหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล
“ผมเรียนจบ ม.ต้น และไปต่อ กศน.ม.ปลาย จาก ม.ปลาย เราก็ต่อปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เราก็ส่งเสียตัวเองเรียนตลอดด้วยรายได้จากเด็กปั๊มนี่แหละ จนมีวันหนึ่ง เราทำงานหนัก แล้วเพื่อนให้ไปส่งบ้าน เราได้ไปส่งเพื่อน แล้วขากลับ เราหลับ แล้วประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ร่วงข้างทาง ทำให้มอเตอร์ไซค์ทับตัวเราแล้วตัวเราไปอยู่ในคูคลองน้ำ แล้วมันเหมือนกับหลังเราไปกระทบกับตอไม้หรือก้อนหิน ทำให้กระดูกไขสันหลังเราสูญเสียเส้นประสาท ณ ตอนนั้นมันมีภาวะไตวายเฉียบพลันด้วย”
แม้รอดชีวิตมาได้ แต่อุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทำให้ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไร้ความรู้สึกและเดินไม่ได้ พี่ต้นแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ เพราะไม่อยากเป็นภาระให้แม่ แต่สุดท้ายคิดได้จึงฮึดสู้
“หลังกลับจาก รพ.มาอยู่บ้าน เราเห็นแม่ดูแลเราทุกวัน รู้สึกว่าแม่ลำบากจัง เพราะต้องดูแลเรื่องระบบขับถ่ายเรา อาบน้ำ ทุกอย่างเลย แม่ดูแลหมด จนวันหนึ่งเรานอน แล้วคิดมาก เราอยากจะนอนแล้วไม่ตื่น ไม่อยากให้แม่ลำบาก แต่แม่ไม่รู้นะ แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมา ด้วยกำลังใจที่เราเห็นแม่ และเราก็ได้ดูทีวี เห็นคนที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือร่างกายเป็นเหมือนเรา เขาทำอะไรได้ต่างๆ นาๆ เราก็พลิกความคิดเลย จากที่เราไม่อยากอยู่แล้ว กลับมาพัฒนาตัวเอง ฝึกขึ้นเตียงเอง เข้าห้องน้ำอาบน้ำเอง และได้มีโอกาสทำกับข้าวให้แม่ได้”
หลังช่วยเหลือตัวเองได้ พี่ต้นพยายามทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระแม่ เช่น ถักแหและประกอบของจิ๋ว ก่อนได้รับการชักชวนจากหน่วยงานรัฐให้ฝึกทักษะเพื่อมีอาชีพเลี้ยงตัวได้
“เราก็ได้มีโอกาสมีสิทธิของประกันสังคม เขาก็ได้ติดต่อเราว่า อยากให้เราไปฝึกร่างกาย บอกว่า เป็นแบบผมน่ะ เขาสามารถขับรถได้ เขาสามารถทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะ ก็ได้ไปฝึกที่ศูนย์ฟื้นฟูที่ปทุมฯ เป็นศูนย์ฟื้นฟูคนงานที่ประกอบอาชีพแล้วเป็นแบบนี้ เราก็ได้ฝึกทั้งในส่วนของกายภาพและฝึกอาชีพที่ตั้งใจเลย ฝึกอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์”
นอกจากได้ฝึกอาชีพแล้ว พี่ต้นยังได้เจอพี่จุ๋ม คู่ชีวิตที่ไม่รังเกียจความพิการของพี่ต้นด้วย“ตอนคบกันพี่ไม่มีปัญหาอะไร แต่คนรอบข้างพี่บอกว่า ถ้าคบกับคนพิการแล้วจะลำบากนะ อนาคตทุกอย่าง เหมือนเราเป็นแขนขาให้เขา เราก็จะไม่สะดวกในการใช้ชีวิต ในการไปไหน ไม่อายหรือ ก็เลยบอกว่า ไม่อาย ชีวิตมันเสมอภาคกัน เขาแค่เดินไม่ได้ แต่ความคิดความอ่านเขาโอเคเลย (ถาม-อะไรทำให้พี่มั่นใจว่า เราจะเลือกใช้ชีวิตคู่กับพี่ต้นนับจากวันนั้น?) เขาเป็นคนดีและไม่รังเกียจลูกพี่ พี่เคยมีครอบครัวและหย่าร้างแล้ว เขาไม่รังเกียจว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้าง เขาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือ”
ขยัน-มุ่งมั่น-ใฝ่รู้-มุมานะ!
ที่ผ่านมา พี่ต้นประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเลี้ยงแม่และครอบครัว รวมทั้งทำงานเด็กปั๊มด้วย เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการส่งเสียให้ลูกของภรรยาได้เรียนจนจบ แต่เมื่อปั๊มน้ำมันมีอันต้องปิดตัวลง พี่ต้นก็พยายามหาอาชีพใหม่มาเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ นั่นคือ การเลี่ยมพระ“การเลี่ยมพระนี่ ผมได้ศึกษาดูจากในอินเตอร์เน็ตแล้วว่า คนที่เป็นเหมือนเราก็มีคนทำได้ เราก็อยากทำได้เหมือนเขา เราก็ได้ไปฝึกที่ร้านเลี่ยมพระในชุมชน 1 วัน แล้วเราก็มาซื้ออุปกรณ์และเรียนรู้เอง”
“ตอนนี้รายได้หลักของผมมาจากการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเลี่ยมพระ ส่วนแฟนก็จะขายของ รับกับข้าวและขนมหวานมาขาย วันไหนขายไม่หมด ผมก็ขี่รถพ่วงเอาไปช่วยขาย นอกจากนี้ผมก็รับจ้างชั่งกิโล กิโลของสหกรณ์ฯ (สหกรณ์การเกษตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์) ที่ชั่งพืชผลการเกษตรหรือรับจ้างชั่งของให้ลูกค้าทั่วไปที่มา ก็จะมีส่วนแบ่งของเปอร์เซ็นต์ที่เขาแบ่งให้ (ถาม-แล้วรายได้ทุกวันนี้มันพอเพียงกับการดำเนินชีวิตไหม?) ณ ตอนนี้ไม่พอเพียงหรอกครับ แต่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ ก็พอประทังเลี้ยงดูครอบครัวได้ (ถาม-แล้วที่พักอาศัยปัจจุบัน?) ก็พักที่นี่ เป็นห้องกิโลเก่าของสหกรณ์ฯ เรามาเช่าพักที่นี่”
ปัจจุบัน คุณยายน้อย แม่ของพี่ต้น วัย 76 สุขภาพไม่ค่อยดี ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน“สุขภาพตอนนี้ก็มีมึนหัว เป็นความดัน เบาหวาน (ถาม-แล้วการเดินของคุณยายเป็นยังไงบ้าง?) เดินก็ค่อยๆ เดิน ใช้ไม้ยันไป”
ขณะที่สุขภาพของพี่ต้นหลังพิการเดินไม่ได้มา 20 กว่าปี ปัจจุบันนอกจากมีหลายโรครุมเร้าแล้ว ยังมีแผลกดทับที่เท้าและที่ก้นอีกด้วย“ตอนนี้น้ำหนักขึ้น อายุเริ่มมากขึ้นก็จะมีในส่วนของโรคต่างๆ มีโรคเบาหวาน โรคความดัน แผลกดทับ และการเคลื่อนไหวก็จะช้าลงกว่าเก่า เพราะเรามีน้ำหนักตัวมากขึ้น และอายุมากขึ้น ก็จะไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนเดิม แต่เราก็สู้ และทำเท่าที่เราทำได้”
มองวิกฤตเป็นโอกาส พิการแค่กาย หัวใจไม่พิการ!
“(ถาม-พูดถึงชีวิตของพี่ที่ผ่านมาถือว่าโชคร้ายมากๆ เลยที่อุบัติเหตุทำให้ต้องมาใช้ชีวิตบนวีลแชร์ ถึงวันนี้ เรายังรู้สึกว่าเป็นความโชคร้ายของเราอยู่ไหม?) ผมเอาความโชคร้ายเป็นโชคดี คือมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เราก็ยังเหลือมือที่สามารถทำอะไรได้ สมองเรายังเหลือ เราสามารถคิดทำอะไรได้ เราทำ เพื่อเป็นรายได้ขึ้นมา ความพิการของผม พิการแค่ร่างกาย แต่ใจผมไม่ได้พิการ และร่างกายที่ผมเหลืออยู่ ผมสามารถทำให้มันไม่พิการ ก็คือสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพได้”
คนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้!
“(ถาม-อยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังท้อแท้ หรือสิ้นหวังในชีวิตไหม?) ก็คนที่กำลังท้อนะ ผมก็เคยท้อและคิดมากมาก่อน แต่อยากให้เขาดูคนที่เป็นเหมือนเรา เขายังสามารถทำอะไรได้ เราเป็นเหมือนเขา ทำไมเราจะทำไม่ได้ ต้องลองทำ และสู้”
แม้อุบัติเหตุดับฝันไม่จบปริญญา แต่ภูมิใจได้ดูแลแม่และครอบครัว!
“ทุกวันนี้ความภาคภูมิใจของผมก็คือได้ดูแลแม่ จากที่เคยคิดว่า ผมจะไม่ได้อยู่ดูแลแม่ แต่ทุกวันนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาดูแลผู้มีพระคุณ คือแม่ และรับผิดชอบครอบครัวดูแลค่าใช้จ่าย ถึงผมไม่ได้จบปริญญา ไม่ได้ความสำเร็จอะไรที่คนอื่นเขาสำเร็จ แต่เรามีความภาคภูมิใจ ตรงนี้เป็นแรงผลักดันให้ผมลุกขึ้นสู้ และสามารถเป็นกำลังใจให้คนอื่นได้ด้วย”
แม้วันนี้ การปิดตัวของปั๊มน้ำมันที่สหกรณ์การเกษตรบึงสามพันจะส่งผลให้งานและรายได้ของพี่ต้นลดน้อยลง แต่เขาพร้อมสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้
หากท่านใดต้องการใช้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเลี่ยมพระกับพี่ต้น ติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Mario Meepo หรือโทรสอบถามได้ที่ 084-817-2434
