ไทย นับถอยหลังสู่เจ้าภาพการประชุมระดับโลก '2026 IMF-World Bank Annual Meetings' 12-18 ต.ค.69

ไทย เตรียมความพร้อมเต็มที่ สู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก ‘2026 IMF-World Bank Annual Meetings’12-18 ต.ค.69 เปรียบเป็น“โอลิมปิกทางการเงิน”ที่จะยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในเวทีโลกในหลากหลายมิติ
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก หรือ IMF- World Bank Group Annual Meetings จัดขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคม โดยจะหมุนเวียนสถานที่จัดงานระหว่างสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ที่จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี และหมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพทุก 3 ปี เพื่อสะท้อนถึง ความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคและความร่วมมือระดับสากล ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 IMF-World Bank Group Annual Meetings ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 หรือ 35 ปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 2
การกลับมาของ “โอลิมปิกทางการเงิน” สู่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบกว่าสามทศวรรษ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกในหลากหลายมิติ โดยสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งแสดงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ระบบการบินและการคมนาคมที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน การบริการสนับสนุนการทำงานที่ครบวงจร ตลอดจนสถานที่จัดประชุมระดับโลกอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมหลักอย่างเป็นทางการสำหรับการประชุม 2026 IMF–World Bank Group ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ทั้งศิลปวัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้งานประชุมนี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุนในหลากหลายภาคส่วน
ขณะเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ ยังถือเป็นเวทีแห่งโอกาสที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง และผู้บริหารสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยังมีผู้แทนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน รวมกว่า 15,000 คน จาก 191 ประเทศทั่วโลก ที่จะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก ภายในงานประเทศไทยจะผลักดันธีมหลักอย่างเป็นทางการ “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต
ตั้งแต่ต้นปี 2569 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะ “คณะทำงานไทย” ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนสู่เวทีการประชุมอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มจากการเปิดตัวแลนด์มาร์กการประชุม ณ ลานอเนกประสงค์ สวนป่าเบญจกิติ เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นสัญลักษณ์การต้อนรับประชาคมโลก การประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับ IMF และ World Bank Group รวมถึงต้อนรับการมาเยือนของ คุณคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ไม่เพียงเท่านั้น คณะทำงานยังได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญของประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาร่วมนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจ ผ่านคลิปวิดีโอ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังได้เปิดรับอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาร่วมทีมประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการประชุมฯ กว่า 200 ตำแหน่ง สะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่และการผนึกพลังของคนไทยทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจและความภาคภูมิใจครั้งประวัติศาสตร์
นับจากวันนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมจะเข้มข้นขึ้น ทั้งการสัมมนาเชิงลึกโดยเฉพาะด้านการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึง และการขับเคลื่อนการจ้างงาน รวมไปถึงนวัตกรรม ซึ่งล้วนเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยมุ่งผลักดันบนเวทีโลก ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านนวัตกรรมและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีหมุดหมายสำคัญ อาทิ
• การประชุม IMF-World Bank Group Spring Meetings 2026 ในเดือนเมษายนนี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.: การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติและการจัดบูธนิทรรศการ เพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทย และประกาศนับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีในเดือนตุลาคม 2026 อย่างเป็นทางการ
• การประชุม International Public Procurement Conference 2026 ภายใต้แนวคิด “Procurement for Prosperity”: การประชุมนี้จะมุ่งสำรวจแนวทางที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการสร้างงาน นวัตกรรม และความมั่งคั่งของประเทศให้เกิดขึ้นได้ภายในปี 2030
• World Bank Thailand Young Economist Contest 2026 ในหัวข้อ “Youth and Jobs” เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
• งาน 30-day Countdown: งานแถลงข่าวใหญ่ “Countdown to AM2026: Thailand’s Global Stage Preview” และเปิดตัว “Thailand Travel Guide” ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก
ในฐานะคนไทย เราทุกคนคือ “ทูตทางวัฒนธรรม” และเจ้าภาพที่จะส่งต่อรอยยิ้ม ความเอื้ออาทร และความเป็นมืออาชีพ เพื่อบอกกับผู้แทนจากทั่วโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ไปพร้อมกับทุกคน มาร่วมกันนับถอยหลังสู่ การประชุม 2026 IMF- World Bank Group Annual Meetings เวทีหารือประเด็นสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยคือจุดหมายและศูนย์กลางสำคัญของโลกอย่างแท้จริง พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและอัตลักษณ์ความเป็นไทย