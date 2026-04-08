ทีทีบี ชู'เครดิตสกอร์' ช่วยคนผ่อนดี ขอกู้ได้ดอกเบี้ยถูกลง

ทีทีบี ชวนปั้น“คะแนนเครดิต”ส่งเสริมวินัยทางการเงินที่มีค่ามากกว่ารายได้สูง ช่วยคนผ่อนดี ขอกู้ได้ดอกเบี้ยถูกลง
เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ผ่อนดี จ่ายตรง ไม่เคยเบี้ยวหนี้มาตลอดชีวิต ต้องแบกรับดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลสูงถึง 25% ต่อปี ไม่ต่างจากคนที่มีประวัติค้างชำระ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมา การพิจารณาสินเชื่อบุคคลมักไม่ได้สนใจดูที่พฤติกรรมการจ่ายว่า ใครจ่ายดี หรือจ่ายตรงเวลา แต่ใช้เกณฑ์ “ฐานรายได้” หรือ “อาชีพ” เป็นตัวกำหนดและคิดอัตราดอกเบี้ยแบบเหมารวม
ทีทีบีในฐานะธนาคารที่ประกาศตัวมุ่งช่วยเหลือลูกหนี้มาโดยตลอด ได้ยกระดับมาตรฐานวงการสินเชื่อบุคคล ฉีกกฎการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบเดิม สู่มาตรฐานใหม่ ขออาสาเป็นผู้นำริเริ่มแนวทางการพิจารณาระบบการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบใหม่ ด้วยการนำคะแนนเครดิตและระดับความเสี่ยง (Risk-based Pricing: RBP) ลูกค้ารายบุคคลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงรายบุคคล ใครผ่อนดี เครดิตดี รับรางวัลความดีเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อาจถูกลงกว่าเดิม และคนที่เครดิตดีมาก ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจต่ำกว่าเรทปกติในท้องตลาดเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว
รู้จัก “คะแนนเครดิต” สมุดพกรายงานความประพฤติที่คุณสร้างเอง
คะแนนเครดิต หรือ เครดิตสกอร์ คือคะแนนที่สามารถบอกถึงความเสี่ยงของพฤติกรรมการชำระสินเชื่อในอนาคตของแต่ละบุคคล โดยทาง NCB จะนำข้อมูลประวัติหนี้ และการชำระหนี้ทั้งหมดมาคำนวณเป็นคะแนน มีทั้งหมด 8 ระดับ ได้แก่ AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG และ HH ซึ่งคะแนนยิ่งสูง ยิ่งสะท้อนว่าคุณเป็นลูกหนี้ที่มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง ในอดีตคะแนนดังกล่าวถูกนำมาใช้เพียงเพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน การพิจารณาเท่านั้น แต่ทีทีบีนำคะแนนเครดิตมาใช้ตัดสินอัตราดอกเบี้ยว่าจะถูกลงแค่ไหน
นอกจากนี้ ในการคำนวณคะแนนยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่า ทำไมคะแนนเครดิตของคุณจึงตกอยู่ที่เกรดนั้น เจ้าของเครดิตสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้คะแนนเครดิตกลับมาดีขึ้น ขณะที่หากขาดวินัยทางการเงิน ไม่รักษาพฤติกรรมการผ่อนให้ตรงตามสัญญา คะแนนเครดิตก็สามารถตกเกณฑ์ลงได้เช่นกัน
ปัจจัยส่งผลต่อคะแนนเครดิต
1. ประวัติการค้างชำระ พฤติกรรมการจ่ายตรงตามที่ตกลง หรือจ่ายครบตามในสัญญาหรือไม่
2. ภาระหนี้เทียบกับวงเงินสินเชื่อและยอดหนี้คงเหลือ มีการใช้เงินกู้จนเต็มเพดานวงเงินทุกสัญญาหรือไม่ รวมถึงจำนวนเงินคงค้างล่าสุด
3. ความครบถ้วนของข้อมูล ช่วยให้เห็นพฤติกรรมทางการเงินได้ชัดเจน และประเมินคะแนนเครดิตได้แม่นยำมากขึ้น
4. ประวัติการสืบค้น การยื่นขอสินเชื่อและมีการตรวจข้อมูลเครดิตหลายครั้งในช่วงเวลาใกล้กัน อาจสะท้อนความต้องการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
5. ระยะเวลาการเปิดบัญชี อยู่ในโลกการเงินมานานแค่ไหน และมีประวัติที่ดีต่อเนื่องเพียงใด
6. ความหลากหลายของประเภทสินเชื่อ การมีประวัติใช้สินเชื่อหลายประเภทและชำระได้ดี สะท้อนความสามารถในการบริหารภาระหนี้ได้อย่างเหมาะสม
วินัยทางการเงินดี มีค่ามากกว่ารายได้สูง
ทีทีบีนำคะแนนเครดิต มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นธนาคารแรก ๆ ผ่านสินเชื่อบุคคล
ทีทีบี แคชทูโก นับเป็นการปฏิวัติโลกการเงินให้ยุติธรรมมากขึ้น
• ดอกเบี้ยจะสะท้อนความจริง
คนที่รักษาวินัยทางการเงินดีเยี่ยม (AA) จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 13.99% ต่อปี จากปกติที่ต้องจ่าย 25% ต่อปี ทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้แบบเห็นได้ชัด เช่น หากกู้เงิน 100,000 บาท คนที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง จะต้องเสียดอกเบี้ยอัตรา 25% ต่อปี หรือ 25,000 บาทต่อปี แต่คนที่ได้คะแนน AA จะได้อัตราดอกเบี้ย 13.99% ต่อปี หรือคิดเป็น 13,990 บาทต่อปี ชีวิตทางการเงินดีขึ้นเพราะประหยัดดอกเบี้ยได้ถึง 11,010 บาทต่อปี
• สร้างอำนาจต่อรอง
ยิ่งดูแลคะแนนเครดิตดี จะยิ่งมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ไม่ต้องตกเป็นทาสดอกเบี้ยราคาแพงอีกต่อไป
• อนุมัติง่ายและไวขึ้น
เพราะคะแนนเครดิต คือเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ชัดเจนสำหรับธนาคาร การยื่นขอสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาที่เร็วและสะดวกกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ที่นอกจากจะใช้เวลาในการพิจารณานานแล้ว ยังอาจต้องจัดหาหลักฐานยืนยันรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ธนาคารเกิดความมั่นใจที่จะปล่อยสินเชื่อให้อีกด้วย
เทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้คะแนนเครดิตดูดี
ถ้าอยากเป็นคนที่ยื่นกู้แล้วได้ดอกเบี้ยต่ำ ต้องเริ่ม “ปั้นคะแนนเครดิต” ตั้งแต่วันนี้ด้วย 6 เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้คะแนนเครดิตของคุณดีได้อย่างใจหวัง
1. จ่ายให้ตรงและครบ ห้ามค้างชำระแม้แต่วันเดียว หรือจ่ายขาดไปแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่ได้ หากจำเป็นต้องค้างชำระจริง ๆ ไม่ควรเกิน 30 วัน เพราะประวัติการจ่ายคือหัวใจหลักของการคิดคะแนน การรักษาประวัติการผ่อนดีให้ยาวนานที่สุด จะส่งผลดีต่อการได้คะแนนเครดิตที่ดีตามมา
2. อย่าใช้จนเต็มวงเงินบัตรเครดิต พยายามรักษายอดหนี้คงเหลือในบัตรเครดิตให้ต่ำกว่า 50% ของวงเงิน และไม่ควรใช้จนเต็มวงเงิน จะช่วยให้คะแนนดูสวยขึ้นมาก
3. คิดให้ดีก่อนปิดบัตรใบแรก ระยะเวลาของบัญชีสินเชื่อที่ยาวนาน จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่ปัจจุบันสถาบันการเงินบางแห่งหาลูกค้าใหม่ด้วยการอนุมัติบัตรให้กับนักศึกษาจบใหม่ในบางสาขาวิชา เมื่อทำงานไปสักระยะก็มักจะยกเลิกหลังจากสมัครบัตรใหม่ที่ได้สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า หากบัตรใบแรกในชีวิตไม่มีภาระเรื่องค่าธรรมเนียมรายปี การคงถือบัตรไว้ก็เป็นหนึ่งของประวัติบัญชีสินเชื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเครดิตได้
4. เช็กสุขภาพเครดิตอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง โดยเราสามารถเช็กคะแนนเครดิตของตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอปธนาคาร นอกจากจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ยังช่วยตรวจเช็กได้ว่ามีใครมาแอบใช้บัญชีของเราและสร้างปมด่างให้กับเครดิตของเราหรือไม่
5. ใช้โซลูชันรวบหนี้ถ้ามีหนี้หลายก้อน การรวบหนี้มาไว้ที่เดียว (Debt Consolidation) จะช่วยให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ลดโอกาสในการจ่ายพลาด จ่ายช้า หรือจ่ายไม่ครบ ซึ่งส่งผลดีต่อเครดิตระยะยาว
6. ถามใจตัวเองทุกครั้งก่อนจะสร้างภาระหนี้ให้ตัวเอง หากไม่มีเงินสดในมือและจำเป็นต้องรูดบัตรเครดิต ต้องถามตัวเองก่อนจ่ายทุกครั้งว่าของสิ่งนั้นจำเป็นกับชีวิตจริงหรือไม่ รูดบัตรไปแล้วถึงเวลามีเงินชำระคืนหรือไม่ เพราะการจะมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้ต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
การปรับมาตรฐานใหม่ของทีทีบี เป็นเสมือนสัญญาณที่บอกว่า วินัยทางการเงินของตนเองมีมูลค่าเป็นเงินสด ยิ่งดูแลเครดิตตัวเองดีเท่าไร ก็ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเท่านั้น เพราะคะแนนเครดิต คือเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนวินัยและความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคล หากทุกธนาคารจะนำคะแนนเครดิตมาใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็อาจจะเป็นการยกระดับวินัยทางการเงิน และอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศที่มีอยู่ถึง 43% ของหนี้ทั้งหมดให้ลดน้อยลงได้
คะแนนเครดิต วันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของธนาคารอีกต่อไป แต่เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของทุกคน ลองเช็กคะแนนตัวเองดู แล้วจะรู้ว่า “คนผ่อนดี” อย่างคุณ มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยที่พิเศษกว่าใคร เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน