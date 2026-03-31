คิกออฟ‘ไทยช่วยไทย’ลดค่าครองชีพ สู้น้ำมันแพง 1 เม.ย.

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมโครงการ‘ไทยช่วยไทย ลดค่าครองชีพ’ เปิดจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ 1 เมษายนนี้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม 4 ห้างโมเดิร์นเทรด คือ แม็คโคร,โลตัส, ท็อป และ GO Wholesale ที่เข้าร่วมโครงการ‘ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ’ บรรเทาผลกระทบ จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เข้าร่วมโครงการ 19 ราย นำสินค้ากลุ่ม House Brand และแบรนด์ทางเลือก (Second-tier Brand) มาลดราคาจำหน่ายเฉลี่ย 25 - 58% รวมกว่า 1,000 รายการ ทั้ง สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ข้าวสาร น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยเริ่มโครงการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า สินค้ากลุ่ม House Brand และกลุ่มแบรนด์ทางเลือก ที่ผลิตและจำหน่ายโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ ล้วนเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ใช้อุปโภค-บริโภคได้ในราคาสมเหตุสมผล โดยประชาชนสามารถสังเกตป้ายโครงการไทยช่วยไทยที่ติดบริเวณร้าน โดยเชื่อว่า โครงการนี้ จะลดค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าประชาชน ในช่วงที่ต้นทุนรอบตัวทยอยปรับสูงขึ้น