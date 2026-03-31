ILM ทุ่ม 280 ล้าน เดินเกม Strategic Move รองรับกำลังซื้ออีสานตอนล่าง

ILM ประกาศเดินเกม Strategic Move แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการเข้าสู่ The Next Big Wave ทุ่มงบ 280 ล้านบาท ย้ายโลเคชันใหม่ “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาอุบลราชธานี” ภายใต้คอนเซปต์ ‘โฉมใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ครบที่สุดในอุบลฯ’ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคและรองรับการขยายเมืองภูมิภาคอีสานตอนล่าง
นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน เปิดเผยว่า กว่า 20 ปีที่ “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาอุบลราชธานี” เป็นส่วนหนึ่งภายในบ้านนับหลังไม่ถ้วนของชาวอุบลฯ และยังเป็นสาขาที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งของเรามาตลอด ด้วยศักยภาพของ จ.อุบลราชธานี ที่ใหญ่อันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังมีการขยายตัวประชากรและภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพดังกล่าว ILM เดินเกม Strategic Move ทุ่มงบ 280 ล้านบาท ย้ายร้านสู่โลเคชันใหม่บนถนนเลี่ยงเมือง เนื่องจากสาขาอุบลฯ เปิดให้บริการมานาน มีขนาดเล็ก ทำให้มีข้อจำกัดในการนำสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่ายสินค้า พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองอุบลฯ สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอีสานตอนล่าง บนพื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม. เพื่อเป็นแลนด์มาร์กสินค้า ไลฟ์สไตล์เรื่องบ้าน รวมถึงตอกย้ำความเป็น No.1 Furniture & Home Destination ของอีสานตอนล่าง
การปักหมุดพิกัดใหม่ของ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาอุบลราชธานี เป็นก้าวสำคัญสู่ “New Era of Home Inspiration” นิยามใหม่แห่งแรงบันดาลใจเรื่องบ้าน พร้อมรองรับทุกความต้องการ โดยมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งผ่าน 4 ไฮไลต์สำคัญ ดังนี้
•NEW LOCATION แห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ขยายพื้นที่มากกว่าเดิม 1 เท่า เพื่อส่งต่อประสบการณ์การช้อปสินค้าเรื่องบ้านด้วยอาคาร Standalone บนพื้นที่ 12,672 ตร.ม. ในคอนเซปต์ดีไซน์เรียบง่าย โปร่งสบาย เชื่อมโยงการช้อปได้ต่อเนื่องทุกโซน การดิสเพลย์สินค้าเพื่อสร้างอินสไปร์ในการช้อปสินค้าครบดีไซน์-โซลูชัน โดยเลือกทำเลถนนเลี่ยงเมืองที่การเดินทางสะดวกสบาย และเป็นย่านที่มีการขยายตัวของสังคมเมืองไปสู่โซนเลี่ยงเมืองมากขึ้น และยังเป็นทำเลของโครงการอสังหาฯใหม่ๆ ด้วย
•NEW LOOK & NEW PRODUCTS DESIGN โฉมใหม่สไตล์โมเดิร์นผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยนำลูกยางนา (ต้นไม้ประจำจังหวัด ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร) มาเป็นแรงบันดาลใจการดีไซน์สัญลักษณ์ ‘ลูกยางนา’ ในสไตล์โมเดิร์นเพื่อใช้ Décor โครงสร้างภายนอกและภายในสโตร์ สร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ และการใช้โทนสีธรรมชาติ เช่น สีส้มอิฐ หิน สีน้ำตาล อินสไปร์จาก ‘สามพันโบก’ ร่วมสะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ที่งดงามของเมืองอุบลฯ เชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ช้อปสินค้าอย่างลงตัว อาทิ Index Furniture เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีไซน์ระดับพรีเมี่ยม, Younique (บิลต์อินเฟอร์นิเจอร์), Winner Furniture ที่นอนแบรนด์ดัง, Furinbox (สินค้าราคาย่อมเยา) โซน PET ACCESSORY อุปกรณ์ของใช้เพื่อสัตว์เลี้ยง และ Eco Product สินค้าที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน
•NEW SERVICES บริการเหนือระดับกว่า กับ โซน DESIGN STUDIO บริการออกแบบห้องเสมือนจริงจากดีไซน์เนอร์มืออาชีพกับเทคโนโลยีล้ำ ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ในบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือเฟอร์นิเจอร์บิลต์อิน จุดดูแลลูกค้าคนพิเศษโซน VIP Lounge และ Index Home Service กลุ่มงานบริการ ต่อเติม, ติดตั้งโซล่าฯ, ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
•NEW Offers สิทธิพิเศษเหนือกว่า อาทิ ช้อป 1,000 บาท คืน 1,000 บาท และห้ามพลาดช้อปสินค้านาทีทอง 16.00-18.00 น. (5 วันเท่านั้น) ตั้งแต่ 27-31 มี.ค. นี้ , ช้อปครบ รับฟรีของสมนาคุณ รวมมูลค่าสูงสุด 5,990บาท สิทธิพิเศษ Exclusive เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทย ชำระเต็มจำนวนหรือแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน + แลกคะแนนเป็นเงินคืนสูงสุด 18% (ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
ไฮไลต์ฉลองเปิดสาขาอุบลราชธานี ด้วยโชว์การแสดงและเครื่องดนตรีอีสาน เช่น โปงลาง พิน แคน ในแบบโมเดิร์นสะท้อนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคอีสาน ผ่านเพลงแคนราโขงและการแสดง “โปงลาง” การฟ้อนของนางไหและ งับแงบ และไฮไลต์พิเศษ อาจารย์ทินกร อัตไพบูลย์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ระดับชาติ สาขาศิลปะดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) ผู้ซึ่งพัฒนาและร่วมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานให้ยังคงอยู่คู่กับคนไทย มาร่วมขับร้องเพลงเอาฤกษ์เอาชัยที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ในงานยังนำ เมล็ดกระบก, ผ้าขาวม้าทอมือ มาเป็นของที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงาน เพื่อช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ควบคู่กับการถ่ายทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั่งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองอุบลราชธานี
การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน (Passive Design) เช่น 1.ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PU โฟม ส่วนหลังคาและผนังทิศตะวันออกและตะวันตก 2.ใช้กระจก LOW-E (Low Emissivity Glass) กระจกที่มีค่าการแผ่รังสีความร้อนต่ำ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์อัจฉริยะช่วยกันความร้อนจากแสงแดด 3.) แผนติดตั้ง Solar Rooftop (พลังงานสะอาด) ขนาด 500 กิโลวัตต์ รวมถึงให้ความสำคัญกับ Risk Management ป้องกันความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัย ด้วยการยกพื้นอาคารสูงขึ้น 1 เมตร (อ้างอิงข้อมูลน้ำท่วมปี 2555 ราว 40 ซ.ม.) นอกจากนี้ยังจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ILM มองศักยภาพของ จ.อุบลราชธานี กำลังก้าวเข้าสู่ ‘The Next Big Wave’ คลื่นเศรษฐกิจระลอกใหม่ที่เติบโตภาคอีสานตอนล่าง ที่ขับเคลื่อนด้วยประชากรกว่า 1.86 ล้านคน (อันดับ 3 ของประเทศ) ผนวกกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่สูงถึง 1.3 - 1.4 แสนล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 (อุบลฯ, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ) ความโดดเด่นที่น่าจับตาคือสัดส่วนจาก ภาคการค้าปลีก-ค้าส่งที่สูงถึง 22% ซึ่งเปรียบเสมือนแรงส่งมหาศาลที่ผลักดันให้เมืองอุบลฯ กลายเป็น Retail Hub ที่แท้จริงของภูมิภาค สอดรับกับทิศทางการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 1.2% ต่อปี โดยเฉพาะการขยายตัวออกจากใจกลางเมืองมุ่งสู่ ‘โซนถนนวงแหวน’ และ ‘โซนเลี่ยงเมือง’ ใหม่ โดยเฉพาะบริเวณห้วยวังนอง และการพัฒนาถนนวงแหวนรอบเมือง เกิดเป็นพื้นที่ New CBD แห่งใหม่ที่เชื่อมโยงย่านที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพเข้าด้วยกัน พร้อมยกระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งอนาคต
นอกจากนี้ 'อุบลราชธานี' ยังเป็น ‘ประตูเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอินโดจีน’ ผ่านจุดยุทธศาสตร์ด่านชายแดนช่องเม็ก เชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เมืองอุบลฯ ไม่ใช่เพียงจุดพักและกระจายสินค้าที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดกำลังซื้อและช่วยสร้างโอกาสทางการค้าที่ไร้พรมแดน ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี เช่น Unseen ของ‘สามพันโบก’ ในฤดูแล้ง,‘เทศกาลแห่เทียนพรรษา’ ในฤดูฝน,เปิดรับ ‘แสงแรกแห่งสยาม’ที่ผาแต้มในฤดูหนาว
เมื่อเจาะลึกศักยภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์และไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่บรรจบกันอย่างลงตัว โดยทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจ.อุบลราชธานีปี 2568-2569 มีสัญญาณการเติบโตที่น่าจับตา โดยเฉพาะกลุ่มโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ในระดับราคา 2-5 ล้านบาท ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 80% และโครงการที่อยู่อาศัยระดับบนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับความแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งปี จะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักท้องถิ่นเติบโต ขณะที่อินไซต์สำคัญที่ฐานประชากรในกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) เป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและพร้อมเปิดรับเทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ๆ ที่เน้นดีไซน์และความคุ้มค่า ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสในการรองรับความต้องการของสินค้าเรื่องบ้าน และหนุนให้ ILM สาขาอุบลราชธานีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
นางสาวกฤษชนก กล่าวว่า การย้ายโลเคชันใหม่ของสาขาอุบลราชธานี ไม่เพียงยกระดับประสบการณ์ใหม่ที่ใหญ่และครบกว่าเดิม แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ครบครัน และทันสมัยที่เข้ามาเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์และเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านให้กับพี่น้องชาวอุบลฯ พร้อมสร้างการเติบโตร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในจังหวัดและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมกับการสร้างโอกาสการจ้างงานให้คนในพื้นที่ ทั้งเป็นการเชื่อมโยงศักยภาพและกลยุทธ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สู่การขยายการเติบโตของภาคอีสานตอนล่าง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัด Roadshow เพื่อกระตุ้นการรับรู้กับลูกค้าเก่าควบคู่ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบัน ILM มีฐานสมาชิก JOY Member ในอุบลฯ ราว 24,000 ราย และพื้นที่ใกล้เคียงอีกกว่า 5,000 ราย) คาดจะสามารถเพิ่ม New Member ได้ 300 รายต่อเดือน อีกทั้งการจัดโปรฯ พิเศษฉลองเปิดร้านจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการ (Traffic) เฉลี่ยราว 15,000 คนต่อเดือน และผลักดันรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย