สมาคมประมง ยื่น 6 ข้อเยียวยาวิกฤติราคาน้ำมัน

สมาคมประมง ยื่น 6 ข้อเสนอเร่งด่วน ให้ภาครัฐ เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เริ่มหยุดเดินเรือจากผลกระทบต้นทุนน้ำมัน
นายไตรฤกษ์ มือสันทัด ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 6 ข้อเสนอที่ได้จากการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรัฐมนตรีคมนาคม คือ
1. ขอให้รัฐเร่งผลิตและกระจายน้ำมันไบโอดีเซล B20 ไปยัง 22 จังหวัดชายทะเล และตรึงราคาหน้าคลัง สำหรับภาคประมงไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร อย่างน้อย 6 เดือน และลดภาษีสรรพสามิต 5 บาทต่อลิตร
2. เสนอจัดตั้ง “โครงการสินเชื่อประมงฝ่าวิกฤตตะวันออกกลาง”ใช้แหล่งเงินจากกองทุนภายใต้กระทรวงเกษตร ให้กู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี เป็นทุนหมุนเวียนซ่อมแซมเรือ และจ่ายค่าแรงลูกเรือ
3. ขอพักชำระหนี้ภาคประมงทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 2 ปี และยกเว้นภาษีเงินได้ผู้ประกอบการประมง 2 ปี
4.ขอให้เข้มงวดนำเข้าสัตว์น้ำ พิจารณากำหนดโควตาสินค้าบางชนิด เช่น หมึก ปลาทู เพื่อป้องกันภาวะล้นตลาดและกดราคาหน้าท่า
5. ให้กระทรวงแรงงาน พิจารณามาตรการรองรับแรงงานประมง ในกรณีที่เรือจำเป็นต้องหยุดดำเนินการ จากภาวะต้นทุนสูง
6. ขอให้กรมประมง เร่งออกหลักเกณฑ์การขนถ่ายสัตว์น้ำระหว่างเรือ เพื่อลดต้นทุนน้ำมัน
นายไตรฤกษ์ กล่าวว่า ขณะนี้เรือประมง เริ่มหยุดออกทะเลแล้วกว่า 50% จากภาระต้นทุนดีเซลที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การเข้าถึง B20 ยังมีข้อจำกัด ขณะเดียวกัน ภาคประมง ยังเผชิญปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ ทำให้ต้องแบกรับ ทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นและรายได้ที่ลดลง จึงคาดหวังจะได้เข้าพบรองนายกฯพิพัฒน์ โดยเร็ว เพื่อผลักดันข้อเสนอให้เกิดผลในทางปฏิบัติ