NEO หนุน ‘BKK Food Bank’ ส่งต่อ Well-Being ลดค่าครองชีพกลุ่มเปราะบาง

NEO ผู้นำนวัตกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG) ร่วมมือกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “BKK Food Bank” ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันจากแบรนด์ต่างๆ ในเครือ NEO กว่า 9,100 ชิ้น มูลค่ารวม 1,070,100 บาท ให้ กทม. กระจายสู่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ของคนเมืองอย่างเท่าเทียม และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายท่ามกลางแรงกดดันด้านค่าครองชีพ
นางปัทมา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด Innovation from Core to Care ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ NEO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ESG ที่เรามีความมุ่งมั่นโดยตลอดมาว่า นวัตกรรมที่ NEO พัฒนาขึ้น ควรถูกต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและส่งต่อการดูแล (Care) ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง การสนับสนุนโครงการ BKK Food Bank จึงเป็นภาพสะท้อนของการใช้ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อผู้คนและสังคม โดยสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนของ กทม. เป็นตัวกลางในการส่งต่อความห่วงใยจากนีโอ สู่กลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือครั้งนี้ NEO ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันจากแบรนด์ในเครือ อาทิ Fineline, D-nee, BeNice, Vivite, TROS และ Tomi รวมกว่า 9,100 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,070,100 บาท ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน เพื่อช่วยส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่
นางปัทมา กล่าวว่า พันธกิจด้านความยั่งยืนของ NEO ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างความยั่งยืนทางสังคม ผ่านการแบ่งปันทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กร เราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของ NEO สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ และยกระดับสุขอนามัยและเติมเต็ม Well-Being ให้แก่สังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่กำลังเผชิญแรงกดดันด้านค่าครองชีพในปัจจุบัน ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม
ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ BKK Food Bank มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างกลไกสวัสดิการที่เข้าถึงได้และยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ ซึ่งมีมากกว่า 20,000 คน ที่กำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น การร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนอย่าง นีโอ คอร์ปอเรท ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเติมเต็มความสุขขั้นพื้นฐานให้คนเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการ BKK Food Bank ดำเนินงานผ่านศูนย์ในแต่ละเขต ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ซึ่งความร่วมมือกับNEOจะช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงการในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุปโภคที่จำเป็นให้กลุ่มเปราะบางในสังคม
BKK Food Bank มีรูปแบบการให้บริการลักษณะคล้ายมินิมาร์ท โดยผู้รับสามารถเลือกสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่เพียงช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและศักดิ์ศรีให้กับผู้รับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งสะท้อนแนวคิดของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นาย ชัชชาติ ย้ำว่า โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เราไม่ได้มองเพียงการช่วยเหลือระยะสั้น แต่ต้องการสร้างระบบสวัสดิการที่เข้าถึงได้จริงในระดับชุมชน การที่ NEO เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้กับกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน และไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง