30 มี.ค. 69 )นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี "อนุทิน 2" โดยระบุว่าขณะนี้รายชื่อรัฐมนตรีทั้ง 35 ตำแหน่งอยู่ที่ตนเองเรียบร้อยแล้ว และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติจาก 8 หน่วยงานหลักอย่างถี่ถ้วน พร้อมดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า การประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องที่สุดก่อนถึงขั้นตอนสำคัญ โดยหลังจากมีการโปรดเกล้าฯ และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลชุดใหม่จะมีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวทันที
ในส่วนของนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน นายอนุทินยืนยันว่ามีความพร้อม 100% ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ส่วนกำหนดการแถลงนโยบายที่คาดการณ์ว่าเป็นช่วงวันที่ 7-9 เมษายนนี้หรือไม่นั้น นายกฯ ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันวันพิกัดที่แน่นอนได้ เนื่องจากต้องรอขั้นตอนตามกระบวนการรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นเสียก่อน