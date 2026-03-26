มรสุมชีวิต! “ป้ามวล” ธุรกิจถูกโกง จนล้มละลาย-เป็นหนี้ แม้ชนะคดี แต่คู่กรณีไม่ยอมคืนเงิน ต้องอยู่อย่างลำบาก เก็บขวดขายเลี้ยงลูกพิการ อดบ้างอิ่มบ้าง

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ปทุมธานี เพื่อรู้จัก “ป้ามวล” แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ชีวิตต้องผจญมรสุม ทั้งดูแลลูกพิการ ทั้งธุรกิจถูกโกงจนหมดตัว แถมมีหนี้ ทำให้สองแม่ลูกต้องอยู่อย่างอัตคัดขัดสน แม้แม่จะดิ้นรนด้วยการเก็บขวดขาย แต่รายได้ก็ไม่พอต่อรายจ่าย
“ทีแรกหมอบอกว่า น้องเขาโอกาสไม่รอดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว ถ้าไม่เสียชีวิตก็เป็นเจ้าชายนิทรา สมองไม่สั่งงาน เดินไม่ได้ พูดไม่ได้ ตาบอดสองข้าง”
ป้ามวล (ประมวล ชุ่มสีดา) คุณแม่วัย 52 เล่าถึงสภาพของน้องตั้ม ลูกชายคนเดียว ที่ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนอายุ 14 จนต้องตกอยู่ในสภาพพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาเกือบ 20 ปีแล้ว
ย้อนกลับไปก่อนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ป้ามวลยอมให้น้องตั้ม ลูกชายคนเดียวได้อยู่กับพ่อ หลังตัดสินใจแยกทางกับสามี“ตอนลูกยังเล็ก แม่ก็เลี้ยงน้องอยู่ พอน้องเข้าอนุบาล แมก็ทำงานโรงงานพลาสติกตรงข้างบ้านแฟน แม่แยกทางกับพ่อน้องตอนน้องอยู่ ป.4-5 ที่แยกทางเพราะแฟนไม่ค่อยทำงาน แต่เขาฐานะดี ตอนเลิกกัน น้องก็อยู่กับพ่อ เพราะแม่ฐานะไม่ค่อยดี ถ้าเอาน้องมา เดี๋ยวแม่ทำงาน จะไม่มีคนดูแลน้อง แม้น้องอยู่กับพ่อ แต่คนดูแลส่วนมากคือย่าและป้าของเขา”
หลังเลิกรากับสามีที่หาดใหญ่ ป้ามวลหันหน้าเข้ากรุงเทพฯ มาทำงานก่อสร้าง และต่อยอดยกระดับมาทำธุรกิจรับซื้อของเก่า ก่อนจะได้รับข่าวร้ายเรื่องลูกที่ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อ
“ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ชนท้าย 18 ล้อ เมื่อ 10 ส.ค.2549 ตอนนั้นอายุ 14 ปี เรียนอยู่ ม.2 ตอนนั้นน้องอยู่ รพ.ถึง 2 เดือนครึ่ง อยู่ไอซียู และหมอก็เรียกพ่อแม่ไปคุยว่า ใครจะเป็นดูแลน้อง ป้าเลยบอกว่า ป้าจะรับมา เพราะตอนนั้นป้ามีเงินแล้ว ป้าเลยรับน้องมาดูแล”
เมื่อรับลูกที่พิการจากอุบัติเหตุมาดูแล ป้ามวลทุ่มเทเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่ โดยมีรายได้จากธุรกิจรับซื้อของเก่า ที่สามารถดูแลลูกได้อย่างสบาย“ตอนนั้นรับซื้อของเก่า เมื่อก่อนซื้อตามบริษัท พวกเศษเหล็ก พีซี สายไฟ (ถาม-ซื้อรอบหนึ่งใช้เงินเยอะไหม?) หลักแสนหลักล้าน (ถาม-ตอนที่รับลูกมา มีเงินเก็บเยอะ?) ใช่ มีเงินอยู่ประมาณ 3 ล้าน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว รักษาลูก และโดนโกง”
ธุรกิจถูกโกงจนล้มละลาย แม้ชนะคดี แต่จำเลยไม่ยอมจ่าย!
การถูกโกงในธุรกิจรับซื้อของเก่า ไม่เพียงทำให้ป้ามวลหมดตัว ถูกยึดบ้านยึดรถ แต่ยังต้องมีหนี้จากการกู้เงินมาสู้คดี และถึงแม้ชนะคดี แต่ป้าก็ยังไม่ได้เงินคืนจากจำเลย“(ถาม-ทำไมโดนโกง?) เกิดจากไปวางมัดจำซื้อของเขา (ถาม-แล้วเขาก็เบี้ยวเรา?) ใช่ (ถาม-หมดไปเยอะไหม?) 1.9 ล้าน เหมือนหมดเนื้อหมดตัวเลย ล้มละลายไปเลย จนกระทั่ง เป็นหนี้เป็นสินเขา (ถาม-หนี้จากอะไร?) จากการยืมมาว่าจ้างทนายบ้าง ยืมมาจ่ายค่าบ้านค่ารถ แล้วก็โดนยึดไปหมดเลย”
“(ถาม-จากคนที่เคยมีแล้วหมด ความรู้สึกเป็นยังไง?) ก็เครียด ทีแรกคิดว่า ถ้าเราชนะคดี ยังไงเราก็ได้เงินคืน แต่ไม่เป็นอย่างที่ป้าคิด เหมือนทรัพย์สินอะไรเขาก็ไปจำนอง (ถาม-ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตาม?) ใช่ (ถาม-ลึกๆ มีความหวังไหม?) ไม่มั่นใจ (ถาม-ทำไมถึงร้องไห้ขนาดนี้ มันเคยหวังมากเลยใช่ไหม?) ใช่ค่ะ เพราะวันนั้นไป เขาก็บอกว่า ขอเวลา 2 เดือน แล้วเขาก็หายไปเลย”
ชีวิตความเป็นอยู่ของป้ามวลและลูกต้องพบกับความยากลำบากทันทีหลังธุรกิจถูกโกง เมื่อไม่มีเงินก็ต้องหยุดธุรกิจที่เคยทำ ทำได้เพียงแค่เก็บขวดเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
“(ถาม-จากเป็นเถ้าแก่รับซื้อของเก่าขาย งวดหนึ่งหลักแสนหลักล้าน เดี๋ยวนี้ต้องเดินเก็บเอง ขายครั้งหนึ่งสูงสุดได้กี่บาท?) อาทิตย์หนึ่งไปขายครั้งหนึ่ง ได้ประมาณ 1,000-2,000 บาท เวลาขายต้องจ้างรถปิคอัพมาขนไปขาย เวลาเก็บขวดเก็บของเก่า บางทีต้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ก็จ้างรถปิคอัพเข้าไปขนมาทีเดียวหลังกลับจากขายของ แล้วมานั่งคัดอยู่ที่บ้าน”
“(ถาม-แล้วรายได้มันเพียงพอกับการดำรงชีวิตไหม?) ไม่พอ แต่เราต้องเอาเงินไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็น (ถาม-รายจ่ายหลักๆ มีอะไรบ้าง?) มีค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าแพมเพิสน้อง ค่ารถไปหาหมอ และค่ารถป้า บางทีเราไปตลาดไปไหน ก็ไม่ค่อยไป เพราะค่ารถแพงไปกลับ ก็ 60 แล้ว บางทีก็จะเดินไปหน้าหมู่บ้าน ไปซื้อเอาเอง เราต้องประหยัดให้สุดๆ (ถาม-พอธุรกิจล้ม เราเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลลูก บอกกับลูกว่ายังไง?) บอกว่ายังไงก็จะสู้ เพราะถ้าเราไม่สู้ ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้”
ห่วงลูกมีภาวะ “ชัก”!
“(ถาม-ในการดูแลน้องเคยมีอุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เรากังวลใจไหมไหม? มีแต่เรื่องชัก น้องเขามีโรคประจำตัวเรื่องชัก เวลาแม่ไปเก็บขวด ก็ต้องทำเวลา แต่มีเมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมา แม่ไป รพ. เพราะแม่ก็ป่วยเหมือนกัน กลับมามาเจอน้องนอนตาค้าง ตัวเขียวหมด และหายใจแรงผิดปกติ แม่เลยโทรหา 1669 ให้มารับไป รพ. คือเหมือนน้องเขาชักนาน แล้วไม่มีคนเห็น เหมือนอาการช็อก น้องเลยตัวเขียว ต้องนอน รพ. อยู่ไอซียู 14 วัน...”
กินอยู่ลำบาก อดบ้างอิ่มบ้าง!
“(ถาม-ขณะที่รายได้ไม่พอ ตอนนี้ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง?) ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเขา (ถาม-มีหนี้เยอะไหมตอนนี้?) เยอะ เยอะมาก (ถาม-เขาเร่งรัดไหม?) มีบางคนเขาก็โทรมาขู่อยู่ ข่มขู่อยู่เหมือนกัน แต่ป้าก็ไม่รู้จะหาที่ไหนให้ (ถาม-พอเงินขาด เราจัดการเรื่องอาหารการกินยังไง?) กินวันละมื้อ (ถาม-นี่คือใช้คำว่าอด?) ใช่ค่ะ (ถาม-แล้วลูก?) ก็เหมือนกัน แต่ตอนเช้าลูกจะได้กินนม บางทีคนอื่นเอามาให้ เป็นนมโรงเรียน (ถาม-เคยมีวันไหนที่ไม่มีเงินซื้อข้าวมาทำให้ลูกกินไหม?) มี แต่เราต้องหายืม ถ้าไม่มี ก็ยืม”
“(ถาม-ตอนนี้มองไปอนาคต มีความกังวลใจเรื่องอะไรมากสุด?) ป้ากังวลเรื่องน้องไม่สบายนี่แหละ แล้วตัวเองอาการก็ไม่ค่อยดี ป้าก็ป่วยด้วย ตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรง เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ชอบเวียนหัว บ้านหมุน แล้วจะวูบ แล้วก็มีก้อนเนื้องอกที่คอ และแขนข้างนี้ ยกไม่ได้ เป็นไหล่ติด ต้องไปนวดทุกอาทิตย์ หมอบอกว่า เป็นเพราะยกของหนัก ก็คือลูกชาย ต้องยกไปอาบน้ำทุกวัน (ถาม-เคยคิดไหม ถ้าวันหนึ่งเราล้ม ทำงานไม่ไหวฦ) มี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา ลื่นในห้องน้ำ หน้าอกไปกระแทกที่อ่างล้างหน้า หมอบอกว่า ช้ำใน เจ็บมาก แต่เจ็บขนาดไหนก็ต้องมายกลูกเหมือนเดิม เพราะเป็นหน้าที่ ไม่ทำไม่ได้ เจ็บขนาดไหน ก็ต้องทำ...”
แม้ดูแลลูกจนสุขภาพตัวเองทรุด แต่ป้ามวลก็ไม่เคยห่วงตัวเอง ยอมที่จะไม่ผ่าตัดรักษาอาการป่วย เพราะกลัวไม่มีคนดูแลลูก“มีเที่ยวหนึ่งที่ป้าไอออกมาเป็นเลือด แล้วความดันต่ำ แล้วหมอบอกให้นอน รพ.คืนหนึ่ง แม่บอกว่า นอนไม่ได้ เขาบอกว่า ทำไมถึงนอนไม่ได้ ไม่มีคนดูลูก เพราะลูกติดเตียง ขอให้น้ำเกลือเสร็จ ก็กลับไปบ้านก่อน ถ้าเป็นอะไร เดี๋ยวจะมาใหม่ (ถาม-พูดง่ายๆ คือ เราป่วยไม่ได้?) ใช่ เหมือนจะผ่าตัดก้อนเนื้อที่คอ ก็ผ่าไม่ได้ พังผืดที่ไหล่จะเลาะออกก็ไม่ได้ (ถาม-ป้าชะลอไปก่อน?) ใช่ค่ะ เราทำไม่ได้ ถ้าผ่าปุ๊บ ก็จะยกน้องไม่ได้ ป้อนข้าวน้องก็ไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย ป้าก็คือเลื่อนทุกอย่างเลย (ถาม-ลูกมาก่อนเลย?) ใช่ค่ะ”
“(ถาม-อะไรคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ป้ายังสู้ถึงทุกวันนี้?) ลูก ป้าเหนื่อยขนาดไหน เหนื่อยไม่ว่าเรื่องดูแลเขา หรือเรื่องทำงาน ป้าไม่เหนื่อย ป้าสู้ น้องจะเป็นยังไง ป้าดูแลเขาได้หมด ขอแค่เขาอยู่กับป้า”
“(ถาม-พูดถึงอนาคต ป้ามีความฝันและความหวังอะไรบ้าง?) หวังอยากได้เงินที่ถูกโกงไปคืนมา มาใช้หนี้เขา ส่วนที่เหลือไว้มาดูแลลูกตัวเอง อยากใช้หนี้เขา ไม่อยากติดหนี้เขา”
หากท่านใดต้องการช่วยเหลือเพื่อให้ป้ามวลมีทุนในการดูแลลูกและปลดหนี้ที่ค้างอยู่ โอนไปได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี น.ส.ประมวล ชุ่มสีดา เลขที่บัญชี 370-294054-6
