GULF ผนึก AGIBOT ร่วมมือศึกษาการประยุกต์ใช้ Embodied AI ในภาคธุรกิจไทย

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกาศความร่วมมือกับ AGIBOT บริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำระดับโลกและมีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบกายภาพ (Embodied Intelligence) โดยความร่วมมือนี้จะนำเทคโนโลยี Embodied AI ของ AGIBOT มาใช้งานและต่อยอดกับเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ GULF ทั้งในกลุ่มพลังงาน โทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการนำโซลูชันหุ่นยนต์มาปรับใช้จริงในประเทศไทย ก่อนจะขยายสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
ภายใต้ข้อตกลงนี้ GULF และ AGIBOT จะร่วมกันพัฒนาโครงการต้นแบบเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมสำหรับภาคบริการ จะมีการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในศูนย์บริการลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของไทย เพื่อพลิกโฉมประสบการณ์การบริการให้ลูกค้า ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานและหุ่นยนต์ซึ่งจะยกระดับทั้งความสะดวกสบายและความอัจฉริยะขึ้นไปอีกขั้น ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการนำหุ่นยนต์ตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ เข้าประจำการในโรงไฟฟ้าของ GULF เพื่อลาดตระเวนอัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้เข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งยังเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไปอีกขั้น ความร่วมมือกับ AGIBOT ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เรานำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่การทดลองไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง ซึ่งจะเข้ามาพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อไป”
นายเอเบิล เติ้ง ประธานประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกของ AGIBOT กล่าวเสริมว่า “การได้ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง GULF ทำให้เราเข้าใจความต้องการของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เรานำเทคโนโลยี Embodied AI มาปรับใช้จริงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ AGIBOT ในการเข้ามารุกตลาดประเทศไทย ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นหลักในการขยายธุรกิจไปทั่วทั้งภูมิภาคและเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป”
เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทั้งสองบริษัทยังมีแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ การพัฒนาโมเดล AI และการให้บริการติดตั้งแบบครบวงจร ความร่วมมือนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก