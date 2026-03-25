ยึดไม้ประดู่ล็อตใหญ่
'สุชาติ' สั่งเร่งขยายผล
การปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้จะดูเหมือนว่าปราบเท่าไหรปัญหาก็ยังไม่หมด ภายหลังภาครัฐพบเครือข่ายนายทุนต่างชาติแฝงตัวลักลอบตัดไม้มีค่าจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในหลายจังหวัดภาคเหนือ ก่อนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อกระจายต่อ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและขยายผลอย่างจริงจัง หลังพบพฤติการณ์ของขบวนการที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติ โดยเน้นลักลอบตัดไม้จากพื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ไปพักเก็บในโกดังแถบจังหวัดฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีพฤติการณ์ลักลอบตัดไม้จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ก่อนขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อไปเก็บพักในโกดังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยาความเชื่อมโยงของรถบรรทุกต้องสงสัย หมายเลขทะเบียน 70-1384 น่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว
ทั้งนี้ ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม รถคันดังกล่าวได้เคลื่อนตัวออกจากอำเภอแม่สอด มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจทางหลวงและตำรวจ ปทส. จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันสกัดจับ จากการตรวจค้น พบไม้ประดู่แปรรูปจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ท้ายรถ โดยผู้ขับขี่ให้การว่าไม่ทราบชนิดไม้และไม่มีเอกสารแสดงที่มาหรือใบนำเคลื่อนย้ายไม้แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับและวัดปริมาณไม้ของกลางอย่างละเอียด
นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเด็ดขาด จะต้องกวาดล้างให้สิ้นซากในยุคที่ตนเองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสั่งการให้เร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป