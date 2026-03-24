เกมซ้อนเกม
เเดง -น้ำเงิน
เเท็กทีมเตะสกัด
หวังศุภกิจโกศล
เกมการเมืองการตั้งครม.เสี่ยหนู2 คล้ายจะจบง่ายเเต่เอาจริงยังไม่สะเด็ดน้ำนัก เพราะเกมซ้อนเกมที่เกิดขึ้นก่อนที่อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะทูลเกล้าฯรายขื่อครม.ใหม่นั้น การต่อรองเก้าอี้รมต.ยังขยับได้เรื่อยๆ
โดยเฉพาะครม.ของพรรคเพื่อไทย สองตัวเต็งคั่วเก้าอี้รมว.ซึ่งรายชื่อปรากฏตามหน้าสื่อหลายวันเเล้วคือ“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคเเละสายตรงชินวัตรเเฟมิลี่กับรองหัวหน้าพรรค“ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล” จากก๊วนเเป้งมันโคราชเเละนับญาติกับมุ้งเเป้งมันเมืองอุบลราชธานี
ว่ากันว่าสองคนนี้อาจพลาดการเป็นครม.ในงวดนี้เพราะทั้งคู่มีคดีคาในดีเอสไอ เเละอาจเป็นเหตุผลที่เสี่ยหนูอาจไม่จั่วชื่อ เเต่ลึกกว่านั้นคือมันคือเกมสกัดเส้นทางเเห่งอำนาจซึ่งคนในพรรคสีเเดงเเละพรรคสีน้ำเงินจับมือกันบีบไม่ให้สองบิ๊กเนมในพรรคเพื่อไทยได้ตำเเหน่ง
เริ่มที่ประเสริฐ ผู้ที่มีขุมกำลังแค่ตัวเองกับลูกชาย“พชร ทรัพย์รวงทอง” สส.โคราช เขต13 ซึ่งช่วงหาเสียงพบว่า “เเพทองธาร ชินวัตรเเละยศขนัน วงศ์สวัสดิ์” ลงหาเสียงในเขตนี้เเบบเน้นๆ สื่อถึงความเป็นสายตรงชินวัตรเเฟมิลี่ของครอบครัวจันทรรวงทองได้เเบบไม่ต้องตีความ
เเต่จุดด้อยที่รู้กันคือกำลังต่อรองของประเสริฐที่เคยเป็นรมต.ค่ายสีเเดง(รมช.คมนาคม-รองนายกฯเเละรมว.ดีอีเอส)เเละทำหน้าที่พ่อบ้านพรรคสีเเดงสองสมัยนั้น กำลังมีน้อยกว่ามุ้งอื่นๆในพรรคสีเเดงเเม้ประเสริฐจะได้เปรียบว่าชินวัตรเเฟมิลี่ถือหางก็ตาม และบวกกับไม่นานมานี้ประเสริฐได้กล่าวกับคนวงในพรรคเพื่อไทยบางรายว่าโอกาสลุ้นเก้าอี้ของตัวเองมีน้อยมากในรอบนี้ ดังนั้นหากประเสริฐพลาดในงวดนี้ย่อมไม่เเปลกหรือหากสมหวังได้เป็นรมต.รอยร้าวในพรรคสีเเดงที่ผลักดันประเสริฐให้ได้เป็นรมต.นั้นอาจปะทุในวันหน้า...
ส่วนโควตาครม.ของมุ้งเเป้งมันโคราชนั้น ลึกลับเเละน่าเเกะรอยยิ่ง! เพราะเเว่วว่าคนในพรรคเพื่อไทยเเละบางขั้วในพรรคสีน้ำเงินเเท็กทีมสกัดดาวรุ่งค่ายเเป้งมันสองจังหวัดเเบบที่คนการเมืองรู้กันทั้งบาง
ตอนนี้สุดาวรรณกับคนในบ้านเจอข้อหาบุกรุกที่ดินหาดสวนยา จ.อุบลฯไปหมาดๆจนอาจพลาดเก้าอี้รมต.คราวนี้ เเต่พบว่าสส. โคราชสิบหกเขตนั้น มุ้งเเป้งมันของสุดาวรรณคว้าได้8สส.เขตบวกกับหนึ่งสส.ปาร์ตี้ลิสต์ หากเทียบ74สส.สองระบบที่พรรคสีเเดงคว้าได้ เเปลว่า ผลงานของสุดาวรรณเข้าเป้ากับการลงคะเเนนเมื่อ8กพ.2569
เเม้“ปุ๋ง“รมว.สามสมัย บุตรสาวของกำนันป้อ “วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” อดีตรมช.คมนาคม ปี2562เเละมาดามหน่อย“ยลดา หวังศุภกิจโกศล”นายกอบจ.นครราชสีมา อาจพลาดรมต.เเต่โควตานี้ต้องอยู่ในมือ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลระส่ำในยามหน้ากับพรรคสีเเดงในการปักธงจ.นครราชสีมา
ส่วนมุ้งเแป้งมันเมืองอุบลฯนั้นพบว่า
22ธ.ค.2567 ผลคะเเนนนายกอบจ.อุบลราชธานี ระบุว่ากานต์ กัลป์ตินันท์ ได้รับคะแนน 284,427 คะแนน จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ได้รับคะแนน 238,407 คะแนน โดยช่วงนั้นมีกระเเสข่าวว่า จิตรวรรณหริอ“มาดามกบ”นั้นมีลุ้นน็อกเอาท์ตัวเเทนค่ายสีเเดงเเบบขาดลอย?! จนก่อนการลงคะเเนนไม่กี่วัน“ทักษิณ ชินวัตร”ต้องไปเจรจาหย่าศึกนี้กับมาดามกบให้ถอยหนึ่งก้าวตามคำขอของ“เกรียง กัลป์ตินันท์”เพื่อให้กานต์ชนะในยกนั้น
หากถามว่า”มาดามกบ“คือใคร? คำตอบคือ เธอคือน้องสาวมาดามหน่อย โดยเธอสมรสกับอดีตสว.โคราช “สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล“ ดังนั้นเส้นสัมพันธ์นี้ของสองโรงเเป้งมันเเน่นเเฟ้น เมื่อทักษิณยื่นคำร้องขอจึงยากที่มาดามกบจะขัดขืน!
ส่วนเส้นทางการเมืองก่อนหน้านั้นพบว่า มาดามกบเคยเป็นสส.โคราช ปี2550 พรรคเพื่อเเผ่นดิน จากนั้นย้ายไปพรรคภูมิใจไทยเเละพรรคชาติไทยพัฒนาเเต่สอบตก จากนั้นปี2564มาดามกบได้ตั้งพรรคเพื่อไทยรวมพลังเเละเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคไทรวมพลัง
พรรคของมาดามกบส่งสส.ลงสนามครั้งเเรกปี2566 ซึ่งวันนั้นพรรคนี้เเจ้งเกิดทันที เพราะคว้าได้สองสส.อุบลฯโดยชนะ“สมคิด เชื้อคงเเละชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ”อดีตสส.หลายสมัยจากพรรคเพื่อไทยได้เเบบงงกันทั้งเมือง!เเละปี2569 มาดามกบสอบติดสส.อุบลฯ เขต 9 เเละคว้าสส.จังหวัดนี้ได้รวมสี่คน
ภาพรวมวันนี้ พรรคไทรวมพลังมีสส.หกคน คือหนึ่งสส.บัญชีรายชื่อ สี่สส.อุบลฯเเละหนึ่งสส.สุราษฎร์ธานี นับว่ามุ้งเแป้งมันเมืองอุบลฯกำลังสยายปีกเเละขุมกำลัง!
เเละทราบกันทั่วว่าจ.อุบลฯนั้น สามนักการเมืองจากหลากพรรคคือ เสี่ยกุ่ยเเห่งอ.ตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่กับเสี่ยเกรียงเเละอิสสระ สมชัย นับว่าสนิทกันยิ่ง พื้นที่หาเสียงในจ.อุบลฯสิบเอ็ดเขตนั้นรู้ๆกันว่า สามสหายจากหลากพรรคจะเเบ่งพื้นที่กันเเบบไม่ล้ำเเดนกันเเละกันมานานเเล้ว
เมื่อมาดามกบขยับเเรงในจ.อุบลฯเยี่ยงนี้ บวกกับสุดาวรรณยังกุมอำนาจในโคราชได้ เกมเตะตัดขาครอบครัวหวังศุภกิจโกศลจึงบังเกิดในหลากช็อตเเบบรัวๆคือ
1.เช็กบิลเสี่ยป้อเเละครอบครัวจากเคสล่าสุดของดีเอสไอ เเละเเว่วว่าบางมุ้งในพรรคสีเเดงเเตะมือพรรคสีน้ำเงินที่กำกับดูเเลกระทรวงยุติธรรมเร่งเครื่องเกมนี้โดยพลัน!เพื่อบีบเส้นทางของมุ้งเเป้งมันโคราชให้เเคบลงโดยการป้ายสีให้คดีติดตัวหนึ่งในครอบครัวนี้คือสุดาวรรณจนอาจพลาดการเป็นรมต.
2.เเม้สส.หกคนของพรรคไทรวมพลังจะยกมือให้เสี่ยหนูเป็นนายกฯสมัยสองในนาทีสุดท้าย...เเต่โควตารมต.เสี่ยหนูก็ไม่ได้เเบ่งไปให้
3.ผนวกกับครูใหญ่เซาะกราวหวังปักธงโคราชให้ได้สส.เพิ่มอีก เพราะที่ผ่านมาพรรคสีน้ำเงินพยายามมาหลายรอบเเล้วเเต่ยังไม่สมหวังในจังหวัดนี้ อีกทั้งมุ้งเเป้งมันทั้งสองจังหวัดเคยอยู่ในอาณัติของพรรคภูมิใจไทยเเต่วันนี้กำลังเติบโตนั้น
เชื่อว่าเนวิน ชิดชอบเเละเสี่ยหนูคงไม่ปล่อยให้คู่เเข่งเเข็งเเรงเเน่นอนในสองจังหวัดดังกล่าวผนวกกับมีเเรงหนุนจากหลายมุ้งในพรรคสีน้ำเงินกับพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณให้เนวินบีบเส้นทางของตระกูลหวังศุภกิจโกศลในสองจังหวัดให้เเคบลงตั้งเเต่นาทีนี้เป็นต้นไป
เกมซ้อนเกมบนกระดานการเมืองตอนนี้จึงหนักยิ่งสำหรับตระกูลหวังศุภกิจโกศลในสองจังหวัดเเต่หากฝ่าไปได้ ไม่เเน่ว่าคู่เเข่งอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมในอนาคต..