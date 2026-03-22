สกสค.เร่งพิมพ์แบบเรียนปี 69
คุมเข้มโปร่งใส
เสร็จทันก่อนเปิดเทอม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2569 ภายหลังประกาศผลการประกวดราคา โดยมีผู้ชนะรวม 5 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด บริษัท วรรณชาติ เพรส จำกัด บริษัท สยามเพรส จำกัด และบริษัท อุดมศึกษา จำกัด ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเตรียมส่งมอบหนังสือให้ทันก่อนเปิดเทอม
นางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการ สกสค. ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เปิดเผยว่า โครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) เพื่อกำกับให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง ไปจนถึงกระบวนการ E-Bidding ที่มีผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้างและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
โดยจากผลการประกวดราคาพบว่า มีมูลค่ารวมประมาณ 754.3 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 1,010 ล้านบาท คิดเป็นการประหยัดงบประมาณกว่า 255,637,700 บาท หรือร้อยละ 25.31 ของวงเงินโครงการ
รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ภายหลังการลงนาม ผู้รับจ้างทั้ง 5 รายสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ทันที โดยยังคงมีผู้สังเกตการณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดจนถึงขั้นตอนการส่งมอบหนังสือไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน องค์การค้าของ สกสค. ได้จัดประชุมบริหารสัญญาร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบหนังสือแบบเรียนให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2569 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด