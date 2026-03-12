นวธานีแพ้ชั้นอุทธรณ์ลูกบ้านฟ้อง
ขึ้นค่าส่วนกลางไม่เป็นธรรม
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 69 ศาลแพ่งมีนบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่สมาคมเพื่อนบ้านนวธานี:โดยนายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ (โจทก์) ฟ้องบริษัท นวธานี จำกัด, บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) และบริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด (จำเลย) ในคดีร่วมกันขึ้นค่าส่วนกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีนี้ศาลแพ่งมีนบุรีได้พิพากษาอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 26 ธ ค. 65 ให้จำเลยแพ้คดี เนื่องจากการประกาศขึ้นค่าส่วนกลางไม่เป็นธรรม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหมู่บ้านที่ร่วมกันจัดทำขึ้นกับสมาชิกเจ้าของที่ดิน ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
คดีนี้นับเป็นอีกคดีหนึ่งที่สมาคมเพื่อนบ้านนวธานีชนะคดีที่ฟ้องบริษัท นวธานี จำกัด กับพวก ต่อจากคดีละเมิดปิดกั้นทางเข้าออกและเรียกเก็บค่าผ่านทางต่อผู้มาติดต่อบ้านสมาชิกเจ้าของที่ดิน ที่มีกรณีพิพาทเรื่องค่าส่วนกลางเมื่อปีพ.ศ. 2561