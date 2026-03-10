ปราบคนการเมืองสีเทา
หมากอนุทิน เชือดนิ่มๆ
กวาดเรียบ ส้ม แดง เขียว
ช่วงนี้สังคมจะรับรู้การจับกุมคนการเมืองหลายคนที่พัวพันธุรกิจสีเทา สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหมายความว่าคนการเมืองที่ลงสนามเลือกตั้งบางรายนั้นมีประวัติชีวิตเเละเส้นทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เเต่คนพวกนี้หวังได้เครื่องเเบบสส.ไว้ต่อยอดธุรกิจเเละคุ้มครองกิจการไม่ให้อำนาจรัฐเข้าไปปราบปราม
เเต่หากคนการเมืองเหล่านี้ ยืนคนละมุมกับฝ่ายที่มีอำนาจในการบริหารราชการเเผ่นดินนั้น โอกาสโดนสอยมีมากกว่าโอกาสลอยนวล เห็นได้จากการเเถลงข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนของกระทรวงยุติธรรม ดีเอสไอเเละปปง.ในการทลายเเละขยายผลปราบเว็บพนันออนไลน์ที่มีนักการเมืองสีเทาพัวพันนั้น
เคสล่าสุดที่มีการเเถลงต่อสังคมคือ “สส.กฤต" หรือ "ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว" สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม
หลังจากกระทรวงยุติธรรม โดยดีเอสไอบูรณาการร่วมกับปปง.เปิดปฏิบัติการปูพรม 10 จุด ใน 4 จังหวัด จับกุม "แอดมินเว็บพนัน" ได้ 1 คน เเละขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียน 39 ล้านบาท ที่มีความเชื่อมโยงกับ "ชนนพัฒฐ์" จึงได้ขยายผลการสืบสวนตามเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมก่อนหน้านี้
การสืบสวนยังพบว่าแม้จะถูกดำเนินคดีไปแล้วยังคงมีพฤติการณ์กระทำความผิดในลักษณะเดิมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 -ปัจจุบัน โดยพบกระแสเงินหมุนเวียนราว 1,000 ล้านบาท
อีกทั้งยังพบหลักฐานหลายรายการที่เชื่อมโยงกับ "ชนนพัฒฐ์" เช่น คลิปเสียง 30 คลิป เป็นต้น และจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของ "สส.กฤต" ในจ.สงขลา ยังพบหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ และการตกแต่งบัญชีภาษี โดยมีการกล่าวถึง "น.ส.เร" ในข้อความสนทนา พนักงานสอบสวนจึงได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโฉนดที่ดิน รวมทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 9 ใบ มูลค่ารวม 10 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันการครอบครองและการถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของนายชนนพัฒฐ์ โดยทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ปปง.
ประเด็นดังกล่าว “ชนนพัฒฐ์” เคยให้สัมภาษณ์ปฏิเสธหลายครั้งว่า ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ และเคยเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้ว แม้ว่า ปปง.จะยื่นศาลขอให้อายัดทรัพย์สินเบื้องต้นของเขาไปราว 158 ล้านบาทเมื่อต้นปี 2569 ที่ผ่านมาก็ตาม
งานนี้ใครต่อใครมองออกว่า มันคือการใช้กติกา-ระบบราชการซึ่งครม.เสี่ยหนู1 ยังคอนโทรลได้บนรอยต่อการฟอร์มครม.เสี่ยหนู2 โดยดีเอสไอ-ปปง.-ตำรวจไซเบอร์ เข้าไปจัดการคนสีเทา/นักการเมืองที่มีเอี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เเละยืนคนละมุมกับเเกนนำรัฐบาล การขยับปราบปรามเช่นนี้เพื่อปั่นเครดิตรัฐบาลให้ฟูขึ้นบนข้ออ้าง หน่วยงานราชการ “สืบสวน-สอบสวน-จับกุมตามหลักฐาน” เเละรัฐบาลไม่ได้รังเเก/เลือกปฏิบัติ
ดังนั้นเกมการเมืองชุดนี้ที่พรรคสีน้ำเงินวางไว้หากมองลึกๆเเล้วจะพบว่า การจับกุมเเละตรวจค้นคนการเมืองในขั้วตรงข้ามพรรคเสี่ยหนูบนห้วงหลายวันในช่วงยุบสภา-หาเสียงเลือกตั้ง เเละเกิดข่าวคราวการจับกุมเเบบนี้ขึ้นถี่ๆนั้น รู้ๆกันว่า การขยับเเบบนี้ของขั้วการเมืองที่กุมกลไกอำนาจรัฐ ย่อมใช้จังหวะนี้เตะสกัดคู่เเข่งบนสนามการเมืองใหัลัมลงบวกกับป้ายมลทินให้ดิดตัวจากหลักฐานที่ตรวจพบได้เเบบสบายๆ
เช่น กรณีว่าที่ผู้สมัครสส.กทม.เขต33 พรรคประชาชน “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” โดนบก.ปส.จับกุมเเละชี้ว่า บุญฤทธิ์พัวพันเงินการฟอกเงินสีเทายาเสพติดสองหมื่นล้านบาท บวกกับการที่ตำรวจไซเบอร์รวบสส.ตาก เขตสอง พรรคประชาชน “รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ” ที่พัวพันการเปิดเว็บพนันออนไลน์ ทำให้ราคาของพรรคประชาชนที่ชูมอตโตหาเสียง “มีส้มไม่มีเทา” พังทันทีเเละส่งผลระดับหนึ่งที่พรรคสีส้มพ่ายเเพ้การเลือกตั้งสส.งวดนี้
หริอเคสสส.กาฬสินธุ์ เขตสอง พรรคเพื่อไทย “พลากร พิมพะนิตย์” ที่มีชื่อเอี่ยวในสำนวนการทลายเว็บพนันในภาคอีสาน โดยสส.พรรคเพื่อไทยคนนี้ขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์ตามหมายเรียกในวันที่ 5 มีนาคมไปก่อน เพราะติดภารกิจรายงานตัวการเป็นสส.ต่อสภาผู้เเทนฯ เช่นเดียวกับการที่สส.กฤตไปรายงานตัวต่อสภาผู้เเทนฯไม่กี่นาทีก่อนตำรวจลุยตรวจบ้านพัก
สส.กฤตสวมเสื้อพรรคสีเขียวซึ่งเป็นพรรคคู่เเข่งกับพรรคเสี่ยหนูในปักษ์ใต้ ส่วนสส.บอลสวมเสื้อพรรคสีเเดงในพื้นที่อีสานซึ่งพรรคสีน้ำเงินหวังเจาะเพิ่มนั้น เกมเเบบนี้ใครก็มองออกว่าเสี่ยหนูชิงจังหวะทำลายราคาพรรคคู่เเข่งเเละตัดโอกาสบางพรรค เช่น พรรคกล้าธรรมไม่ให้มาร่วมรัฐบาลเสี่ยหนู2 เพราะมลทินเยอะทั้งเเกนนำพรรคจนถึงสส. ส่วนพรรคสีเเดงที่โดนเช็กบิลเพราะส่งสส.บอลลงสนามนั้น พรรคสีเเดงย่อมเรียกร้องอะไรจากพรรคเสี่ยหนูได้ยากขึ้น
สรุปงานนี้เสี่ยหนูได้เเต้มฟรีๆจากใช้กระสุนนัดเดียวปราบคนการเมืองสีเทาของพรรคสีส้ม พรรคสีเเดงเเละพรรคสีเขียวได้ชิลล์ๆ