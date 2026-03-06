GULF กวาด 4 รางวัลใหญ่จาก FinanceAsia Achievement Awards 2025
ชูความสำเร็จดีลควบรวม GULF-INTUCH และ Green Loan สำหรับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ (ซ้าย) กรรมการบริหาร รับมอบรางวัลระดับสากล FinanceAsia Achievement Awards 2025 จากนายแอนดรูว์ ชาร์ดสตรา (ขวา) บรรณาธิการ FinanceAsia และ The Corporate Treasurer ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง จากผลงานความสำเร็จในการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ GULF-INTUCH การจัดหาวงเงินกู้ร่วม และความสำเร็จของโครงการ Green Loan สำหรับ GSA Data Center ซึ่งรางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ประสบความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติถึง 4 รางวัลจาก FinanceAsia Achievement Awards 2025 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค โดย GULF ได้รับรางวัล Best M&A Deal (Thailand) และ Best Infrastructure Deal (Thailand) จากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH พร้อมด้วยรางวัล Best Syndicated Loan Deal (Thailand) จากการจัดหาวงเงินกู้ร่วมมูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล Best Structured Finance Deal (Thailand) สำหรับการจัดหาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Loan) มูลค่า 7,295 ล้านบาท ให้แก่โครงการ GSA Data Centre 01 ความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GULF ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
ธุรกรรมการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ INTUCH ส่งผลให้ GULF มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงถึงประมาณ 740,000 ล้านบาท ด้วยความโดดเด่นด้านความซับซ้อน นวัตกรรมของธุรกรรม และผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในตลาดทุน ธุรกรรมนี้จึงได้รับรางวัลชนะเลิศใน 2 ประเภทหลักคือ Best M&A Deal (Thailand) และ Best Infrastructure Deal (Thailand) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ UBS AG สาขาสิงคโปร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ความแข็งแกร่งทางการเงินของ GULF ได้รับการยอมรับผ่านรางวัล Best Syndicated Loan Deal (Thailand) จากการจัดหาวงเงินกู้ร่วมระยะยาวมูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ควบรวมกิจการกับ INTUCH การจัดหาเงินทุนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง ได้แก่ ธนาคารดีบีเอส (DBS Bank) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ธนาคารยูโอบี (UOB) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP Paribas) เมย์แบงก์ (MayBank) และนาติซิส (Natixis) สะท้อนถึงขีดความสามารถในการจัดโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นที่ตลาดมีต่อ GULF ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของ GULF ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังสะท้อนให้เห็นผ่านการคว้ารางวัล Best Structured Finance Deal (Thailand) จากความสำเร็จในการจัดหา Green Loan มูลค่า 7,295 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ GSA Data Centre 01 โครงการนี้ถือเป็นดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ระดมทุนในรูปแบบ Limited-Recourse Project Finance ซึ่งเป็นการนำกระแสเงินสดและสินทรัพย์ของโครงการมาใช้เป็นหลักประกันโดยตรง ทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาทางดิจิทัลที่ยั่งยืนและพร้อมสำหรับอนาคต การเข้าร่วมของสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารยูโอบี (UOB) ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (OCBC) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สถาบันต่าง ๆ มีต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ GULF และความตั้งใจที่จะร่วมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้แก่ภูมิภาค
รางวัล FinanceAsia Achievement Awards ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในตลาดการเงินแห่งเอเชีย โดยการมอบรางวัลประจำปีจัดขึ้นเพื่อเชิดชูดีลด้านการเงินที่มีความเป็นเลิศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง และยกย่องความสำเร็จของบริษัทและสถาบันในอุตสาหกรรมการเงิน ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามากว่า 1,000 รายการ กระบวนการตัดสินจะครอบคลุมสองประเภทหลัก คือ Deal Awards (รางวัลธุรกรรม) และ House Awards (รางวัลสถาบัน) ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และทีมบรรณาธิการ FinanceAsia
Best Infrastructure Deal – Thailand รับมอบโดยนางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ (ยืนกลาง) กรรมการบริหาร
และนางสาวสิทธินาฎ ตั้งตรงจิตต์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวางแผนองค์กร
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Best Syndicated Loan Deal – Thailand รับมอบโดยนายสุพจน์ ไพบูลย์พิทักษ์ผล (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายการเงิน และ นางสาวกรองเพ็ชร จันทรมโรภาส (ซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Best Structured Finance Deal – Thailand รับมอบโดยนายสุพจน์ ไพบูลย์พิทักษ์ผล (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายการเงิน และนายณัฐรพี นิตย์กานต์ (ซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี – ธุรกิจดิจิทัล
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)