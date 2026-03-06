สรท. ผนึก EXIM BANK ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยผู้ส่งออกไทย ฝ่าวิกฤติตะวันออกกลาง

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ร่วมมือ EXIM BANK ประกาศมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ที่ได้รับผลกระทบ จากการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือในตะวันออกกลาง เน้นการรักษาสภาพคล่อง ลดภาระต้นทุน และให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานและโลจิสติกส์
นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ สรท. ร่วมหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถึงแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลให้ค่าระวางเรือและค่าประกันภัยสงครามพุ่งสูงขึ้น โดยได้สรุปมาตรการความร่วมมือสำคัญ :
1. มาตรการเสริมสภาพคล่องและลดภาระทางการเงิน (วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท) - EXIM BANK อัดฉีดงบประมาณเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่มีภาระคงค้างจากการส่งออกไปตะวันออกกลาง ดังนี้:
• ขยายระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 365 วัน: เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสินค้าติดค้างหรือการชำระเงินล่าช้าจากต่างประเทศ
• ลดอัตราดอกเบี้ยลง 20%: จากอัตราเดิมในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้
• สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ: สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่ส่งออกไปตะวันออกกลาง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามความต้องการของแต่ละกิจการ
• มาตรการเสริมสภาพคล่องวงเงินสูงสุด 150,000 USD ต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี โดยใช้เพียงผู้บริหารหลักค้ำประกัน และควรให้ความสำคัญกับ กลุ่ม SME ก่อน ก่อนขยายไปยังธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
2. แนวทางปรับตัวเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการไทย - สรท. และ EXIM BANK แนะนำให้สมาชิกเร่งปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจใน 3 มิติ เพื่อลดความเสี่ยงดังนี้:
• ด้านโลจิสติกส์: ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์มีการปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้ส่งออก จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม (Surcharges) และเร่งทำประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม (War Risk)
• ด้านการผลิต: บริหารจัดการเวลาเพิ่มขึ้น (Buffer Time) เพื่อรองรับความล่าช้าจากการเดินเรืออ้อมเส้นทาง และเตรียมแผนสำรองด้านวัตถุดิบ คาดการหลังจากหลังจากสถานการณ์ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม น่าจะมีการนำเข้ามากขึ้น
• ด้านการเงิน: ปรับเงื่อนไขการส่งมอบเป็น Incoterm FOB (Free on Board) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายขนส่งและประกันภัย และใช้เครื่องมือ Foreign Exchange Forward Contract ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน
นายธนากร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญให้สมาชิก สรท. โดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่พึ่งพาตลาดตะวันออกกลางสูง เรามุ่งหวังให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการนี้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกรบกวน” ด้วยการสนับสนุนจาก EXIM BANK ในการช่วยเหลือสมาชิก สรท. ทุกราย ที่ได้รับผลกระทบ
สมาชิก สรท. และผู้ส่งออกทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาและขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999 หรือผ่านช่องทางอีเมล์ของ สรท. tnsc@tnsc.com