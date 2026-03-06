KBANK ลดดอกเบี้ยเงินกู้ หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว มีผล 2 มี.ค.69

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ ดูแลลูกค้า หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว มีผลตั้งแต่ 2 มีนาคม 2569
นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ขานรับ มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.25% เป็น 1.00% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ และมีการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการผลิตที่ยังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ควบคู่กับปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศที่กดดันกำลังซื้อ
เพื่อให้การส่งผ่านนโยบายการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้า ธนาคารจึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลงเป็น 6.52%
-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลงเป็น 6.34%
-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงเป็น 6.58%
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของธนาคารในการเคียงข้างลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SME และลูกค้ารายย่อย เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เสริมสภาพคล่อง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกระแสเงินสด โดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ของบางภาคส่วนยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชน และวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป
นายจงรัก กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย จะยังคงติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงเวลา สำหรับลูกค้าที่กำลังเผชิญปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารพร้อมรับฟังและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยสามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางบริการของธนาคารได้ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน