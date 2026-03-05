“ป้าตุ๊” หญิงหัวใจแกร่ง แม้วัย 70 กว่า ไม่กลัวความสูง สู้ปีนต้นตาลเพื่อนำใบตาลมาสานชะลอมขาย พร้อมสอนงานจักสานให้ผู้สนใจ!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ราชบุรี เพื่อรู้จัก “ป้าตุ๊” หญิงแกร่งที่แม้ชีวิตจะผ่านวัยเกษียณมา 10 กว่าปีแล้ว แต่ยังไม่อยากหยุดพัก ไม่อยากปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆ สู้ปีนต้นตาลเพื่อนำใบตาลมาสานชะลอมขาย สร้างคุณค่าและความหมายให้กับชีวิต
ภาพป้าตุ๊ หรือ อำพร ภู่ระหงษ์ กำลังทำงานฝีมือบางอย่างอยู่ จนอดถามไม่ได้ว่า กำลังทำอะไรอยู่“กำลังลอกพลาสติกทำงูกินเขียด ทำงูกินเขียดสำหรับให้พวกนิ้วล็อกอะ นิ้วเล็กนิ้วใหญ่นิ้วกลางนิ้วก้อย (ถาม-ปีนี้ป้าอายุเท่าไหร่แล้ว?) 73 (ถาม-ทำงานหัตถกรรมพวกนี้มานานหรือยัง?) ก็นานพอสมควร งูนี่เพิ่งทำมาได้ 3-4 ปี แต่ชะลอมทำนานแล้ว เอาใบตาลมาทำชะลอม”
สู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก พอโต ทำสารพัดอาชีพ!
“เราสู้มาตั้งแต่เล็กๆ เลย เตี่ยเป็นพ่อหม้าย แม่ตายเมื่อฉันยังจำหน้าไม่ได้ เราก็เลยลำบากเรื่อยมา (ถาม-ป้าทำอะไรมาบ้าง?) ชีวิตพอได้ครอบครัวปุ๊บ ก็เป็นช่างประจำอู่ที่นครปฐม วันละ 90 บาท พอลูกสาวโต 5 ขวบ ก็ต้องส่งเข้ากรุงเทพฯ ไปเรียนประจำ เราก็ต้องเริ่มงานใหม่ เราต้องเริ่มขายของ ขายเป๊บซี่ กล้วยฉาบ ถั่วต้ม อ้อยควั่น ลูกชิ้นย่าง เราต้องเริ่มทำ ขายคืนหนึ่งได้กำไรตั้ง 300 แล้วเข็นสาลี่ไป 4 กิโล ไปกลับ 8 กิโล เพื่อไปขายงานหนังกลางแปลง งานศพใครเขาก็จะมีหนัง เราก็จะไปงานนั้น ทำสารพัดอาชีพ ให้มันได้ตังค์ขึ้นมา เพราะลูกเราต้องใช้เยอะ”
ด้านสำรวย ภู่ระหงษ์ สามีป้าตุ๊ พูดถึงการใช้ชีวิตกับภรรยามาหลายสิบปีว่า“อยู่กันมา 50 กว่าปีแล้ว ลูกสาว 50 กว่าแล้ว (ถาม-สำหรับลุง ป้าเป็นคนยังไงบ้าง?) ป้าเป็นคนใจกว้าง เข้าใจง่าย ไม่ค่อยมีอะไรมากมาย เป็นคนดีคนหนึ่ง (ถาม-ในวัยทำงาน ป้าแกทำอาชีพอะไร?) ไม่มีอาชีพเป็นหลัก แต่ก่อนนี้ทำนากัน ปลูกถั่วปลูกอ้อยขายกัน มีอะไรก็เอาไปขาย ขายของตามงานวัด ตรุษจีน สงกรานต์”
ลุงสำรวยและป้าตุ๊ช่วยกันทำงาน จนสามารถมีอู่ซ่อมรถของตัวเอง ไม่เท่านั้น ยังต่อยอดด้วยการทำธุรกิจรถโดยสารประจำทาง ทำให้ฐานะครอบครัวมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ“(ถาม-ในแง่ชีวิตครอบครัวการงาน ถือว่าประสบความสำเร็จไหม?) มันก็ 80% (ถาม-ขายถั่วขายอ้อยตามงานหนังกลางแปลง สร้างตัวมาจนมีรถโดยสาร 4 คัน?) ใช่”
“ทุกวันผมไม่ค่อยเก็บตังค์ ให้ป้าตุ๊เก็บ สมัยทำรถ ทำอู่ ให้เขาเก็บตังค์ เป็นคนวิ่งซื้อของ ส่วนผมเป็นคนอยู่บ้าน รับงาน รับแขก เราต้องการอะไร ก็เขียนๆ ให้ตังค์ เขาเป็นคนวิ่งไปซื้อ ทีนี้พอทำอู่ไม่ไหว ก็มาอย่างนี้ ก็มาทำเชื่อมอย่างนี้ พอได้เลี้ยงตัวได้”
ป้าตุ๊ เข้าใจชีวิต แม้ในวันที่ “มะเร็ง” มาเยือน!
“(ถาม-เห็นบอกว่ามีโรคประจำตัว?) คือมะเร็งขั้นสุดท้าย รักษาไม่หาย เป็นมา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2554 (ถาม-เราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย?) มะเร็งระยะนี้ เราบอกว่า มึงอาศัยกูเบาๆ หน่อยนะ มึงพึ่งกู กูพึ่งมึง อย่าไปคิดเยอะ (ถาม-คนเรารักชีวิต พอรู้ว่าตัวเองป่วยเจียนตาย ความเครียดมันต้องมี?) มี เราก็บอกว่า ต่างคนต่างพึ่งไป เดี๋ยวเวรกรรมมันมีจริง กูทำบุญมามากแล้วแหละ เผื่อกูจะรอด”
แม้โรคมะเร็งจะทำให้ป้าตุ๊ต้องตัดลำไส้ออก รวมถึงให้เคมีบำบัด แต่ป้าก็ไม่อยากให้คนรอบข้างต้องเศร้ากับอาการป่วยของป้า
“ก็ฉันเลือกว่าฉันตาย มันไม่ตายไง แล้วคนในซอยไปเยี่ยมฉันที่ รพ. ฉันยังไม่ฟื้น ตอนฟื้น ได้ยินเสียงเขาสะอื้น กูก็ลืมตาไม่ได้อีก พอลืมตา มองรอบเตียง คนเยอะ เลยบอก จิ๊บๆ กูไม่ตายง่ายๆ หรอก คนก็ฮากันไป คนมาเยี่ยมก็ไม่ร้องไห้แล้ว”
วัยเกษียณเป็นวัยที่หลายคนเลือกหยุดพักหรือพักผ่อนจากการทำงานมาหลายสิบปี แต่สำหรับป้าตุ๊ นี่คือเวลาที่ป้าเริ่มงานใหม่ เพื่อสร้างความหมายให้กับชีวิต ด้วยการปีนต้นตาลเพื่อนำใบตาลมาสานชะลอมขาย
“(ถาม-เคยประสบอุบัติเหตุจากการปีนต้นตาลไหม?) ไม่เคย (ถาม-ป้าเก็บมาทำชะลอมได้กี่อัน?) ยอดนี้ประมาณ 12 ลูก ลูกใหญ่ๆ ประมาณ 3 ลูก (ถาม-หลังจากได้ใบตาลมา เราต้องทำอะไรต่อ?) ก็กรีดให้เสมอ (ถาม-ป้าไปเอาความรู้มาจากไหน?) ครูพักลักจำ เขาจ้างวันละ 90 บาทไปเรียน ชาวบ้านไปเห็นก็ 90 บาท ฉันไปเห็น 90 บาท และฉันได้วิชามา”
“(ถาม-งานพวกนี้มองในแง่ของใช้ก็มีคุณค่าสำหรับใช้ในครัวเรือน แต่สำหรับป้ามันมีคุณค่ายังไงบ้าง?) มีคุณค่า 1.เราได้ทำเพลินๆ 2.เอาไปแล้ว เราก็ไปคุยกับแขกได้ ใครจะมาซื้อ เราก็โอเคนะ เราได้ยิ้มทั้งวัน เรามีความสุขตรงเราได้ยิ้ม หากเราไม่มีตัวนี้ไป ใครจะถาม ใครจะคุยกับเราล่ะ การได้ยิ้ม ได้หัวเราะ คือการขยายปอด ฉันนี่ไอทุกวันนะ แต่โรคปอดฉันไม่มีเลย หมอคลินิกบอกว่า ป้าไม่ต้องมาแล้ว ยาฉีดไม่มีแล้วแหละ”
จาก “ครูพักลักจำ” สู่ “วิทยากรสอนงานจักสาน”!
“โรงเรียนดังๆ เขาเชิญมาสอนที่ ณ สัทธา (ถาม-ป้าเป็นวิทยากรสอนงานจักสานด้วย?) ใช่ บางทีก็เอาไปสอนใกล้ๆ บ้าน โรงเรียน กศน. และผู้สูงอายุ (ถาม-พยายามถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้คนทั่วไป?) อยากให้เป็น เราอายุเยอะแล้วนะ จะอยู่ได้อีกสักกี่วัน เดี๋ยวความรู้ก็หายอยู่กับเราหมด เสียดาย อยากจะถ่ายทอดให้ไปเป็นสเต็ปไปเลย”
พร้อมถ่ายทอดวิชาจักสานให้ผู้สนใจได้เรียนรู้!
“(ถาม-งานจักสานไม่ได้เป็นสิ่งที่คนจำเป็นต้องใช้ ถ้าวันหนึ่งมันต้องสูญหายไป หรือไม่มีคนมาสานต่อ รู้สึกยังไง?) มันก็เสียใจนะ นี่ก็ยังคุยกับคนที่มาเที่ยวว่า อยากมีญาติเพชรบุรีสักคน อยากไปปล่อยความรู้ที่โน่น (ถาม-เพราะที่โน่นตาลเยอะ?) ที่โน่นเป็นต้นตาลอนุรักษ์ เขาสงวน ที่นี่เมื่อก่อนมันเยอะกว่าเพชรบุรี แต่ตอนนี้เขาทำเป็นสวนมะพร้าวหมด ส่วนมะพร้าวที่นี่มากๆๆๆ ของประเทศไทย มะพร้าวน้ำหอมส่งออก ที่นี่เขาโค่นต้นตาลทิ้งหมด (ถาม-ถ้าใครดูอยู่ แล้วอยากมาเรียนรู้กับป้า?) ได้เลย”
“(ถาม-คนเราบางทีมันมีเวลาของชีวิต ถ้าวันหนึ่งถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไป อยากให้คนรู้จักป้าหรือพูดถึงป้าว่ายังไง?) อยากให้พูดว่า ยายตุ๊ตายไปแล้ว เราต้องไปงานศพเขานะ เขาเคยมาช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ เขาเคยมาช่วยทำงานอย่างนี้ เพราะจริงๆ เป็นอย่างนั้น (ถาม-ให้คนจดจำสิ่งดีๆ ที่เราทำกับผู้คนไว้?) ใช่ เรื่องที่แย่ๆ ฉัน ในชีวิตฉันไม่เคยปรากฏเลย กระทั่งหมา ยังไม่เคยด่า”
ความสุขของป้าตุ๊ คือ การอยู่อย่างมีคุณค่า-ไม่ต้องพึ่งพาใคร!
v“(ถาม-ความสำคัญของการมีชีวิตของคนสูงอายุ อะไรสำคัญบ้างสำหรับป้า?) ความคิดเราบวกตลอด เราจะมีความสุข ที่สำคัญเราคิดบวกตลอด เราอย่าไปคิดลบ คิดบวก เดี๋ยวทำอันโน้นดีนะ อันนี้ดีนะ เราจะมีความสุข ไม่ใช่เราอยู่แบบไร้คุณค่า เราทำมาหากินแบบนี้ ไม่ต้องพึ่งใคร คนอื่นก็ไม่เดือดร้อน เราทำแบบนี้ มีความสุขก็โอเค ครอบครัวเราก็อยู่อย่างสบาย โอเค”
ชีวิตป้าตุ๊ไม่เคยเหงา ไม่เคยท้อ!
“(ถาม-ทุกวันนี้สุขภาพป้าเป็นยังไงบ้าง?) ก็โอเค สมองอย่างเดียวไม่อยากเลย ฉันเบื่อเหมือนกัน นอนพอตื่นมา จะคิดเดี๋ยวจะทำอะไรวะ งูกินเขียดเมื่อคืนขายดี เดี๋ยวต้องลอกนี่ก่อน ลอกเสร็จ เดี๋ยวนักข่าวมา จะต้องทำใบตาลขึ้นตาล มันจะเสียเวลา เอาไปฉีกข้างในเอามาทำหัว ทำหัวข้างใน แล้วพรุ่งนี้ก็มานั่งถัก (ถาม-ป้าเคยเหงาไหม?) ไม่นะ ฉันแส่ไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยว่าง ก็เลยไม่ค่อยเหงา (ถาม-หลายคนเข้าสู่วัยชรา บางทีท้อ ป้าเคยไหม?) ฉันนับขึ้นหน้า ฉันนับแบบนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆ นาฬิกาใครเดินถอยหลัง ฉันดูนาฬิกาเดิน 24 ชม. ฉันจะดูแบบนี้”
หากท่านใดต้องการอุดหนุนชะลอมจากใบตาลของป้าตุ๊ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี หรือหากอยากเรียนรู้ภูมิปัญญาการสานชะลอมจากใบตาลกับป้าตุ๊โทรไปได้ที่ 081-704-5973
คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน“นาฬิกา…ที่ไม่เคยนับเวลาถอยหลัง”
https://www.youtube.com/watch?v=ooLmKhCcJVs
ติดตามรับชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทาง NEWS1 (กล่อง IPTV ของ NT ช่อง 64 / กล่อง AIS Play Box ช่อง 618 / กล่อง True ID ช่อง 19)
หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ ฅนจริงใจไม่ท้อ https://web.facebook.com/KonJingJaimaitor/
หรือยูทูบฅนจริงใจไม่ท้อ https://www.youtube.com/channel/UCsb4sLqdHs35km4uQ_tOCjQ/videos