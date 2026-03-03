"แอร์ ภัณฑิลา" พาทัวร์ธุรกิจ 500 ล้าน! พร้อมเปิดรายชื่อบริษัทที่เจ้าตัวและสามีดูแล

กลายเป็นที่สนใจขึ้นมาหลังจากที่นักแสดงหญิง "แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น" ถูกชี้เป้าว่าเป็นดาราสาว "อ." เปิดเวบพนันร่วมกับสามี “ไอซ์ รัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์” มีรายได้เดือนละ 50-60 ล้านบาท ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาทางด้านของนักแสดงหญิงได้มีการเปิดเผยถึงการทำธุรกิจของตนเองผ่านช่องยูทูบ "อ่อ...แอร์เอง" EP.10 ในหัวข้อ "เปิดธุรกิจ 500 ล้าน!! ทำทุกอย่างที่ได้เงิน" ซึ่งในคลิปเจ้าตัวระบุว่าก่อนหน้านี้เคยขนของจากโรงเกลือมาขายกับเพื่อน เคยมีธุรกิจกว่า 18 ธุรกิจ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ 7-8 ธุรกิจ
ก่อนจะพาไปดูโกดังสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจ absoplus ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆ เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ซึ่งในโกดังมีสินค้าหลากหลายกว่าพันรายการมูลค่ากว่า 120 ล้าน โดยเธอเผยว่าธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่ตนเองไปขอหุ้นกับคนอื่น ส่วนยอดขายเดือนนี้ก็อยู่ที่ 48 ล้านบาท
จากนั้นเจ้าตัวได้พาไปดูร้านดอกไม้ Flower by air ที่เปิดมาแล้ว 10 ปี พร้อมระบุว่าเป็นงานที่เธอรักและทำโดยไม่หวังกำไร โดยช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่ล้มลุกคลุกคลานมากแต่ตอนนี้มีลูกค้าประจำแล้ว ทั้งนี้ในตอนแรกได้เปิดร้านที่เอสพลานาด แต่พอหมดสัญญาเลยย้ายมาเปิดที่หลังร้านของคุณแม่ ซึ่งมีร้านอยู่แล้ว
ส่วนธุรกิจของเธออื่นๆ ก็มีทั้งชุดว่ายน้ำ Beauty and the beach, ร้านขายกระเป๋าและรองเท้า Brandy.bkk รวมถึงธุรกิจร้านทำเล็บ ทำผม Pink area beauty by and café (คลิกไปชมคลิป)
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบการทำธุรกิจของสาวแอร์กับสามีจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าทั้งสองนั้นมีชื่อเป็นกรรมการร่วมกัน 1 บริษัท คือ บริษัท ดีไซน์ เวลเนส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 27 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 305ซอย สุขุมวิท55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปรากฏชื่อกรรมการ คือ นายรัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์ และ น.ส.ภัณฑิลา ฟูกลิ่น ขณะที่สัดส่วนผู้ที่ถูือหุ้นในบริษัทนี้แบ่งเป็น บริษัท วีบีดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 40% บริษัท สบายคับ โกลด์ จำกัด (ธุรกิจของ “ไอซ์ รัชชสิทธิ์-แอร์ ภัณฑิลา”) ถือ 25% น.ส.ธมลพรรณ์ ประเสริฐวิทย์ ถือ 20% น.ส.วิมลัก เสือดี ถือ 10% และ “แอร์ ภัณฑิลา” ถือ 5%
โดย “แอร์ ภัณฑิลา” ยังเป็นกรรมการบริษัทอีก 4 แห่ง คือ (1)บริษัท บิลเลี่ยนแอร์ จำกัด จดทะเบียนปี 2554 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนักแสดง รายได้ปี 2564 รวม 2,248,513 บาท กำไรสุทธิ 61,828 บาท
(2) บริษัท ห้าสี่ยี่สิบ จำกัด จดทะเบียนปี 2562 ทุน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจเสริมสวย รายได้ปี 2564 รวม 1,627,220 บาท กำไรสุทธิ 52,527 บาท
(3) บริษัท ออน แอร์ ไทม์ จำกัด จดทะเบียนปี 2562 ทุน 1,699,011 บาท ทำธุรกิจเสริมสวย ทำธุรกิจรับจ้างบันเทิงสาธารณะ รายได้ปี 2564 รวม 3,035,841 บาท กำไรสุทธิ 779,135 บาท
(4) หจก.999 คอมพิวเตอร์ จดทะเบียนปี 2551 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนักแสดง รายได้ปี 2564 รวม 1,231,046 บาท กำไรสุทธิ 922,614 บาท
ขณะที่ในส่วนของสามีเจ้าตัวนั้นนั่งเป็นกรรมการบริษัทอีก 2 แห่ง ได้แก่
(1)บริษัท สบายคับ โกลด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 449 ถนนถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ ปรากฏชื่อกรรมการรายเดียวคือ นายรัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์
นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ 30 เม.ย. 2565 มี “ไอซ์ รัชชสิทธิ์” ถือหุ้นใหญ่สุด 34% นายชลัช คงกิตติกุล ถือหุ้น 33% และนายภควัต แสงอรุณฉาย ถือหุ้น 33% นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 8,561,859 บาท รายได้รวม 27,443,700 บาท กำไรสุทธิ 1,993,083 บาท
(2) บริษัท โฟกัส ออน ที จำกัด จดทะเบียนปี 2561 ทุน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร รายได้ปี 2564 รวม 3,568,105 บาท กำไรสุทธิ 2,886,322 บาท