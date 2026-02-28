เดินหน้าพิมพ์แบบเรียน
สกสค.มั่นใจทุกอย่างโปร่งใส
ประหยัดงบ 200 ล้าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2569 จำนวน 150 รายการ วงเงินจัดหา 754.3 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,010 ล้านบาทกว่า 255 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.31 พร้อมย้ำดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและข้อตกลงคุณธรรม หลังโครงการปี 2568 เคยถูกวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงาน สกสค. ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน สกสค. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค. ปีการศึกษา 2569 จำนวน 150 รายการ กรอบวงเงินงบประมาณ 1,010 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ D75/2568 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 โดยมีการยื่นเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับผู้ชนะการเสนอราคามี 5 ราย ได้แก่ 1. บริษัท วรรณชาติเพรส (2020) จำกัด ชนะ 47 รายการ รวม 9,545,000 เล่ม วงเงิน 330.6 ล้านบาทเศษ 2. บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด ชนะ 54 รายการ รวม 7,785,000 เล่ม วงเงิน 180.3 ล้านบาทเศษ 3. บริษัท อุดมศึกษา จำกัด ชนะ 24 รายการ รวม 6,160,000 เล่ม วงเงิน 159.4 ล้านบาทเศษ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ชนะ 24 รายการ รวม 3,340,000 เล่ม วงเงิน 79.5 ล้านบาทเศษ และ 5. บริษัท สยามเพรส จำกัด ชนะ 1 รายการ จำนวน 450,000 เล่ม วงเงิน 4.4 ล้านบาทเศษ รวมวงเงินทั้งสิ้น 754.3 ล้านบาทเศษ จากราคากลางที่กำหนดไว้ 901.9 ล้านบาทเศษ
ทั้งนี้ มูลค่าการจัดหาครั้งนี้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,010 ล้านบาท จำนวน 255.6 ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.31 อีกทั้งยังต่ำกว่าการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2568 ซึ่งใช้งบประมาณราว 852 ล้านบาท มากกว่า 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยว่า การดำเนินโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปี 2568 ด้วยวิธีคัดเลือก ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขณะเดียวกัน นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงาน สกสค. ได้กำชับแนวนโยบายการดำเนินโครงการปี 2569 ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ครู และระบบการศึกษาไทย พร้อมทั้งให้นำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังพบว่ามีข้อร้องเรียนต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังได้เข้าร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับกรมบัญชีกลาง โดยเชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), กรมบัญชีกลาง และ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ร่วมติดตามทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การดำเนินงานภายใต้การกำกับของผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเช่นในอดีตที่ผ่านมา