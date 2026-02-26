xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

สู้เพื่อลูก! “ป้าต้อย” ลูกเกิดมาพิการ แถมล่าสุดพบเชื้อมะเร็ง สู้ขายลูกชิ้นทอดเลี้ยงลูก รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อรู้จัก “ป้าต้อย” แม่ที่แม้ลูกเกิดมาพิการ ก็รัก พยายามสู้ทำงานหารายได้เพื่อให้เงินดูแลลูกและพาลูกหาหมอ แต่รายได้ชักหน้าไม่ค่อยถึงหลัง ทำให้หลายครั้ง แม่ต้องยอมอด เพื่อให้ลูกได้อิ่ม แต่แม่ก็ไม่ถอดใจ พร้อมสู้ต่อไปเพื่อลูก



“น้องพิการไม่มีรูก้น และเส้นเลือดหัวใจไม่ปิด ผ่าดามเหล็กไว้ ก้นก็ใส่ท่อ หูก็ใส่ท่อ รูหูตีบ คือน้องเป็นดาวน์ซินโดรมและมีโรคแทรกซ้อนคือ เส้นเลือดหัวใจไม่ปิด หายใจแล้วทำให้ตัวเขียว ก็ต้องผ่าใส่เหล็กไว้ ส่วนก้นก็ผ่ามา 3 รอบแล้ว แต่ก็ยังถ่ายเองไม่ได้”


พยอม สุดชัย หรือป้าต้อย คุณแม่วัย 52 เล่าถึงความพิการของน้องฟิตเนส ที่ไม่เพียงเกิดมาเป็นเด็กดาวน์ซินโดรม แต่ยังมีโรครุมเร้า และอวัยวะหลายส่วนมีปัญหาตั้งแต่เกิด ซึ่งปัจจุบัน แม้ลูกจะอายุ 12 ปีแล้ว แต่หมอบอกว่า พัฒนาการของลูกเหมือนเด็กวัย 6 เดือนเท่านั้น


ย้อนกลับไป เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ป้าต้อยไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกที่อยู่ในท้องจะมีปัญหา จนจำเป็นต้องผ่าทั้งที่อายุครรภ์ได้แค่ 7 เดือน

“ตอนนั้นทำงานเป็นแม่บ้าน พอดีทำงานอยู่ เหมือนเราเจ็บท้องจุกๆ ก็เลยไปหาหมอ หมออัลตร้าซาวด์ บอกว่าน้องเสียแล้ว เสียในท้องแล้ว น้องไม่ดิ้น หมอก็เลยผ่า ตอนนั้นน้องได้ 7 เดือน ผ่าออกมา น้องไม่ตาย คือยังมีชีพจรอยู่ 5% เขาเลยส่งไป รพ.เด็ก รพ.เด็ก ก็เอาไว้ในตู้อบ หมอก็โทรมาบอกว่า ให้แม่ทำใจนะ (ถาม-คนเป็นแม่พอรู้ว่าลูกจะเสียชีวิต รู้สึกยังไง?) เครียด เพราะเราอุ้มท้องมาตั้งนานแล้ว ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้น ทำใจไม่ได้”


หัวอกแม่ต้องพยายามทำใจ เพราะโอกาสรอดของลูกแทบไม่มี แต่สุดท้าย ก็มีปาฏิหาริย์ให้ลูกอยู่รอดมาจนทุกวันนี้

“น้องต้องอยู่ รพ.นาน 3 ปี ตอนแรกหมอไม่ให้เยี่ยม น้องอยู่ห้องไอซียูพิเศษ เขาก็เลยวิดีโอคอลมาให้ดูว่าน้องอยู่ในตู้อบ แม่เลยถามว่าน้องครบ 32 ไหม เขาบอกว่าไม่ครบ แต่มือเท้าเขาครบ แต่สมองเขา ก็ดูๆ ไปก่อน แม่ได้ไปเยี่ยมแค่ตอนน้องอยู่ รพ.ได้ 6 เดือน หมอโทรมาให้ไปเยี่ยมได้ หลังจากนั้นหมอให้เยี่ยมได้อีกครั้งตอนน้องอายุปีกว่า (ถาม-ตอนที่รู้ว่าน้องมีความผิดปกติ รู้สึกยังไง?) คิดแค่ว่า ถ้าเขารอด ก็จะเลี้ยง ภาวนาให้ลูกรอด”


แม้น้องฟิตเนสจะรอดชีวิตมาได้ แต่สมองและอวัยวะหลายส่วนก็มีปัญหา จนต้องรักษาครั้งแล้วครั้งเล่า“เรื่องก้นน้องที่ไม่มีรูทวารหนัก ตอนแรกเขาต้องต่อไส้ออกมาไว้หน้าท้องเพื่อให้น้องถ่าย และแม่คอยไปเปลี่ยนเวลาน้องถ่าย ตอนนั้นหมอยังไม่เจาะก้น หมอมาเจาะตอนน้องจะ 4 ขวบ ที่ผ่านมา หมอผ่าตัด 3 ครั้งแล้ว น้องก็ยังถ่ายไม่ได้ แม่ต้องคอยสวนให้”


นอกจากขับถ่ายเองไม่ได้ ล่าสุด ป้าต้อยยังเพิ่งทราบข่าวร้ายจากคุณหมออีกด้วย“หมอบอกว่า น้องมีเชื้อมะเร็งในก้น เพิ่งรู้ผลเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา (ถาม-แล้วหมอวางแผนรักษาไว้ยังไงบ้าง?) หมอบอกว่า ถ้ารอบที่นัดวันที่ 4 มี.ค. เขาจะผ่าให้ ผ่าที่ว่าก้อนที่เป็นเชื้อมะเร็ง แต่เขาบอกว่า น้องผ่าไม่ผ่าน้องก็อยู่ได้ไม่นาน”


ลำพังโรคภัยที่รุมเร้าลูก ก็มากพอแล้ว แต่ยังมีปัญหาที่ทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกหนักใจ คือลูกมีภาวะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ทำให้แม่ต้องหาวิธีป้องกันเท่าที่จะทำได้

“ตอนเช้า ตี 5 แม่ต้องนั่งรถไฟไปตลาด เพื่อซื้อของ (ลูกชิ้นและวัตถุดิบ) มาขาย ซึ่งน้องยังไม่ตื่น แม่ต้องเอาเชือกมัดขาน้องไว้ กลัวน้องตื่นแล้วเดินไปตรงโน้นตรงนี้ จะฝากป้าเพื่อนบ้านช่วยดูน้องให้หน่อย ต้องไปซื้อของประมาณครึ่งชั่วโมง (ถาม-ทำไมเราต้องมัดขาลูก? เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าไม่มัดขา น้องจะลงไปเล่นน้ำในอ่างน้ำ และจะพังข้าวของทุกอย่างในห้อง คือเขาคุมสติตัวเองไม่อยู่ ถ้าเขาไม่เห็นใครอยู่ในห้องด้วย (ถาม-นี่รวมถึงทำร้ายร่างกายแม่ด้วยไหม?) ทำ บางทีมีไม้มีอะไร เขานึกจะตี เขาก็ตี (ถาม-แล้วแม่ทำยังไง?) ก็พยายามบอกเขา ไม่ทำนะ บาป อย่าทำแม่นะ ไม่เอาๆ อย่าทำแบบนี้นะ เขาก็จะหัวเราะ และเดินหนี สักพักหนึ่ง อารมณ์เขาขึ้น เขาก็จะกลับมาตีเหมือนเดิม”


“(ถาม-เคยปรึกษาหมอไหม หมอบอกว่าเกิดจากอะไร?) เคย เขาบอกว่า เด็กแบบนี้ ไอคิวเขาจะขึ้นเป็นบางช่วง เขาคุมสติตัวเองไม่ได้ (ถาม-วันที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน แล้วโดนลูกทำร้าย คิดกับตัวเองยังไงบ้าง?) ก็ทำใจ บางทีเหนื่อยนะ แต่เรารักเขาเนอะ ถึงบางทีเขาจะตี ก็เจ็บเหมือนกัน บางทีเขาเอาไม้มาฟาด ก็โมโหอยู่ แต่เรารักลูก ลูกเป็นแบบนี้เราไม่กล้าตีเขา เราก็ได้แต่บอก ไม่ต้องทำแม่นะ เจ็บๆ ก็ปลอบใจเขา”


ป้าต้อยจำเป็นต้องขายลูกชิ้นที่ห้องเช่าอยู่ระยะหนึ่ง เนื่องจากจุดที่ไปขายประจำมีการปรับปรุงพื้นที่ จึงต้องใช้ห้องพักเป็นที่ขายแบบทำตามออเดอร์

ด้านป้าเตี้ย ซึ่งช่วยดูแลลูกให้ป้าต้อยบ้างยามว่าง ยอมรับว่า ป้าต้อยค่อนข้างลำบาก รายได้ไม่พอต่อรายจ่าย


“แกก็ลำบากนะ ยากจน หาเช้ากินค่ำ แต่ก่อนแกขายของอยู่หน้าบ้าน แกต้องวิ่งขึ้นวิ่งลง บางทีไอ้นี่(ลูก)มันก็ไม่ค่อยอยู่หรอก แต่ก่อนแกเอาไปที่ร้านด้วย มันก็ไม่อยู่ (ถาม-แล้วรายได้ของแกเพียงพอต่อการใช้ชีวิตไหม?) ดูแล้วก็ไม่ค่อยพอหรอก บางวันขายไม่ค่อยได้ บางทีก็ไปเอาของ ไม่มีใครดูแลลูกให้ แกก็ไม่ได้ขาย บางทีหนูก็มีธุระ ตื่นเช้ามาหนูก็ต้องเอาลูกสาวไปโรงเรียน กว่าจะเสร็จงาน เห็นแกไปซื้อของ บางทีสายแล้วแกก็ไม่ไป ไม่มีใครเอาลูกให้”


ปัจจุบัน ป้าต้อยได้ออกมาขายของที่จุดขายประจำอีกครั้ง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจอลูกค้ามากกว่าการขายที่ห้องพัก แต่ก็ต้องแลกด้วยการที่ป้าต้องเทียวกลับห้องเพื่อดูแลป้อนข้าวลูก


“(ถาม-เคยขัดสนถึงขั้นไม่มีอาหารให้ลูกทานไหม?) มี หลายครั้งแล้ว มีไข่อยู่ใบหนึ่ง ก็ทำไข่น้ำให้ลูกกิน ข้าวก็ไม่มีหุงนะ ไปซื้อข้าวมา 2 ถุง ให้ลูกกิน แต่ตัวเองก็อด บางทีก็กินมาม่า คือลูกก็ชอบกินมาม่า เพราะว่าเราไม่มีเงิน เราให้เขากินบ่อย เขาชิน”


“(ถาม-รายจ่ายหลักๆ ของเรา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร?) เป็นเรื่องค่ายาลูก (บางตัวต้องจ่ายเพิ่ม) และค่ารถพาลูกไปหาหมอที่กรุงเทพฯ (รพ.เด็ก) ไปกลับแท็กซี่ก็ 800 ถ้ามีค่ายาก็พันกว่าบาท รอบละพัน (ถาม-แล้วมันกระทบต่อการทำมาหากินไหม?) บางทีไม่มีค่ารถ ก็ไปยืมเงินรายวันเขามาจ่ายค่ารถ (ถาม-ทุกวันนี้รายได้ของเรามันเพียงพอกับการดำรงชีวิตไหม?) ไม่พอ ก็มีได้เงินพิการน้อง (ถาม-แล้วค่าเช่าห้อง?) ค่าเช่าบางเดือนก็ติด นี่หนูก็ติดเขาอยู่ 3,000 เขาสงสารเรา สงสารเด็ก ก็เลยให้ติดได้”


ป้าต้อยไม่เคยรู้สึกอายที่มีลูกพิการ แต่อดรู้สึกน้อยใจไม่ได้ที่ถูกคนรอบข้างบางส่วนดูแคลนและรังเกียจ ซึ่งป้าพร้อมอดทนทำทุกอย่างเพื่อลูก

“บางคนเขาบอก ใครจะไปซื้อลูกชิ้นกิน ลูกพิการ สกปรก แต่หนูไม่ได้ทำสกปรกนะ บางคนเขาบอกว่า ลูกหน้าตาอย่างกับลิง ไม่อายคนเหรอ เอาลูกมาหากิน บางทีก็น้อยใจ หนูบอกไม่ได้เอาลูกมาหากิน หนูก็ต้องอดทนทำมาหากินของหนู เพราะลูกเกิดมาแล้ว หนูต้องยอมรับ”


“(ถาม-ฟังดูสถานการณ์ค่อนข้างบีบคั้น และลำบากมาก เอากำลังใจจากไหนมาสู้ในแต่ละวัน?) บางทีเห็นคนไม่มีแขนไม่มีขา เขาก็ทำงาน เห็นคนอื่นเขาหนักกว่าเรา เรามีแขนมีขา เราต้องสู้ สงสารลูกด้วย (ถาม-เคยมองว่าการที่ลูกเป็นแบบนี้ ทำให้เราทำอะไรได้ยากหรือเหนื่อยมากขึ้นไหม?) หนูไม่อยากคิดจุดนี้ เพราะไหนๆ เขาเกิดมาแล้ว เราก็ต้องเลี้ยงเขา ดูแลเขาให้ดีที่สุด เราต้องสู้เพื่อลูก เขาเป็นยังไง เราก็รัก เราก็สู้ไปเรื่อยๆ สู้เพื่อเขาอย่างเดียว”


“(ถาม-ตอนนี้ถ้ามองเรื่องความเป็นอยู่หรือความช่วยเหลือ อยากให้สังคมช่วยเหลือทางไหนมากที่สุด?) ตอนนี้คือ หลักๆ เลยหนูอยากได้รถพ่วง คือจะได้ทำมาหากิน เอาลูกไปด้วย ไปขายตามหน้าโรงงาน เพราะเราอยู่จุดนี้ คนบางคนเขาไม่รู้จัก เขาก็ไม่มา ถ้าหนูมีรถพ่วง หนูก็พาลูกพ่วงไปขายตอนเช้า เขาเข้างานเสร็จ ตอนใกล้เที่ยง และ 5 โมง ไปขาย 3 เวลา ดูลูกไปด้วย”


หากท่านใดต้องการช่วยเหลือป้าต้อยให้มีทุนในการประกอบอาชีพและดูแลลูก โอนไปได้ที่ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี นางพยอม สุดชัย เลขที่บัญชี 020-065-149-385


คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน “หัวใจแม่มีแต่สู้”
https://www.youtube.com/watch?v=AucRqA1z8Q0


ติดตามรับชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทาง NEWS1 (กล่อง IPTV ของ NT ช่อง 64 / กล่อง AIS Play Box ช่อง 618 / กล่อง True ID ช่อง 19)

หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ ฅนจริงใจไม่ท้อ https://web.facebook.com/KonJingJaimaitor/
หรือยูทูบฅนจริงใจไม่ท้อ https://www.youtube.com/channel/UCsb4sLqdHs35km4uQ_tOCjQ/videos

สู้เพื่อลูก! “ป้าต้อย” ลูกเกิดมาพิการ แถมล่าสุดพบเชื้อมะเร็ง สู้ขายลูกชิ้นทอดเลี้ยงลูก รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม
สู้เพื่อลูก! “ป้าต้อย” ลูกเกิดมาพิการ แถมล่าสุดพบเชื้อมะเร็ง สู้ขายลูกชิ้นทอดเลี้ยงลูก รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม
สู้เพื่อลูก! “ป้าต้อย” ลูกเกิดมาพิการ แถมล่าสุดพบเชื้อมะเร็ง สู้ขายลูกชิ้นทอดเลี้ยงลูก รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม
สู้เพื่อลูก! “ป้าต้อย” ลูกเกิดมาพิการ แถมล่าสุดพบเชื้อมะเร็ง สู้ขายลูกชิ้นทอดเลี้ยงลูก รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม
สู้เพื่อลูก! “ป้าต้อย” ลูกเกิดมาพิการ แถมล่าสุดพบเชื้อมะเร็ง สู้ขายลูกชิ้นทอดเลี้ยงลูก รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอมอดเพื่อลูกอิ่ม
+14