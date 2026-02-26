ธอส.จัดวงเงิน 5,000 ล้านบาท สานฝันทุกอาชีพ มีบ้านเป็นของตัวเอง

ธอส. เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสทุกอาชีพ มีบ้านในฝันได้ง่ายๆกับสินเชื่อบ้าน S-em (Self employee) ปี 2569 ผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 4,200 บาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดสรรวงเงิน 5,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ ค้าขาย คนขับแท็กซี่ ฟรีแลนซ์ หรือผู้รับจ้างทั่วไป ที่ปัจจุบันไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. ให้มีบ้านในฝันเป็นของตนเองได้ง่าย ๆ กับ “โครงการสินเชื่อบ้าน S-em (Self Employee) ปี 2569” สำหรับกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 เพียง 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 – 5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงล้านละ 4,200 บาท พิเศษ ฟรี!! ค่าประเมินราคาหลักประกันมูลค่า 1,900 – 2,800 บาท
สินเชื่อบ้าน S-em เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนบทบาท ธอส. สู่ Beyond Housing Bank : มากกว่า การปล่อยกู้ คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน ที่อยู่เคียงข้างกันตั้งแต่วันแรกของการมีบ้าน ดูแลลูกค้าและเติบโตไปด้วยกัน
ผู้ที่สนใจ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 มกราคม 2570 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H Bank Social Media ทุกช่องทาง