รองจเรตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจ EOD บาดเจ็บเหตุระเบิดชายแดนใต้

รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจ EOD ผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดชายแดนใต้
วันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 / ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 (ผบก.สอท.4) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ดาบตำรวจพิชิตพาล เวชชาชีวี เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD)
ดาบตำรวจพิชิตพาล เวชชาชีวี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และปัจจุบันเข้ารับการรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติได้สอบถามอาการด้วยความห่วงใย พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว ชื่นชมในความเสียสละ ความกล้าหาญ และความทุ่มเทของข้าราชการตำรวจที่ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ
นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมย้ำว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาทุกระดับไม่ทอดทิ้งกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่
บรรยากาศการเข้าเยี่ยมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สะท้อนถึงความห่วงใยและสายใยความเป็นครอบครัวเดียวกันของข้าราชการตำรวจ พร้อมส่งพลังใจให้ ดาบตำรวจพิชิตพาล เวชชาชีวี ฟื้นตัวโดยเร็ว และกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน