ครม.อนุทิน 2
วางยอด300สส.ในมือ
จับตากล้าธรรมฝ่ายค้าน
ตอนนี้ชัดเจนกว่าร้อยละ95เเล้วว่าครม.อนุทิน ชาญวีรกูล2 รวม291สส.จากหลากพรรคมาเเตะมือกับเสี่ยหนูตั้งรัฐบาลใหม่ไปเรียบร้อยเเล้ว เมื่อส่องไปในพรรคภูมิใจไทยที่มี193สส.ในมือ จะพบว่าหลายมุ้งในพรรคนั้น เเบ่งเป็นมุ้งน้ำเงินราว18มุ้ง เป็นสส.ของพรรคภูมิใจไทยในปี2566กับมุ้งน้ำเงินใหม่ราว9มุ้งสส.ย้ายพรรคก่อนเลือกตั้ง8กพ.2569
หากนับมุ้งต่างๆที่รวมกันในพรรคสีน้ำเงินวันนี้เกือบ30มุ้ง ตัวเลขนี้เชื่อว่า เสี่ยหนูกับเนวิน ชิดชอบ น่าจะเเบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันเหนื่อย กว่าจะทำให้ทุกมุ้งลงตัวเเละช่วงนี้หัวหน้าเเต่ละมุ้งในค่ายสีน้ำเงินคงต่อรองกันสุดฤทธิ์เพื่อให้ได้ตำเเหน่งที่หวัง
ส่วนพรรคอันดับสามจากการเลือกตั้งคราวนี้คือ
พรรคเพื่อไทยที่มี74สส.เเละได้สิทธิร่วมครม.เสี่ยหนู2ไปเเล้ว หลายวันมานี้ใครบางคนในค่ายสีเเดงปล่อยข่าวเเล้วว่า เก้าอี้4รมว.เเละ4รมช.รวมทั้งอาจพ่วง1รองนายกฯนั้น พรรคสีเเดงจะได้ครองเเละคงเป็นกระทรวงเกรดบี เพราะเสี่ยหนูบอกหลายวันเเล้วว่าพรรคสีน้ำเงินจะดูเเลกระทรวงความมั่นคงเเละเศรษฐกิจเอง ดังนั้นใครบางคนในพรรคเพื่อไทยที่ลงทุนไปเยอะในงวดนี้ ต้องจองเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ในโควตาตัวเอง ดังจะพบเห็นข่าวรายชื่อว่าที่ครม. โควต้ารัฐมนตรีของพรรคสีเเดงโดนปล่อยออกมาเเบบโยนหินถามทางกันเเล้ว
ส่วนยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สายตรงชินวัตรเเฟมิลี่คนล่าสุดบนเวทีการเมือง ดร.เชนอาจจะคว้ารองนายกฯควบรมว.อุดมศึกษาฯหรือรมว.ศึกษาธิการเพื่อพิสูจน์ฝีมือว่ายศชนันทำได้ เเละจะเป็นการสะสมบารมีให้ดร.เชนไว้เพื่อกอบกู้เครดิตพรรคเพื่อไทยในการลงสนามท้าชิงเก้าอี้นายกฯในการเลือกตั้งสส.งวดหน้า
ด้านพรรคจิ๋วบางพรรค(พรรคที่มีสส.ไม่กี่คน) ซึ่งยังไม่ได้ไปรายงานตัวที่ย่านบางเขน เช่น พรรคไทรวมหลัง (6สส.)ต้องจับตาว่าพรรคของวศวรรธน์ พวงพรศรีหรือ“กังฟู”นั้น เสี่ยหนูจะชวนหรือไม่ เพราะกังฟูเปิดตัวเปิดใจกับสื่อเเล้วว่านโยบายพรรคตรงกับว่าที่ครม.ชุดใหม่หลายข้อ โดยเฉพาะการเเก้ปัญหาชายเเดนไทย-กัมพูชา หากเสี่ยหนูจิ้ม6สส.ของพรรคนี้มาเพิ่ม ตัวเลขสส.รัฐบาลใหม่จะเเตะ297เสียง ซึ่งจะช่วยเสี่ยหนูได้ชิลล์ๆเเบบไม่ง้อพรรคขนาดกลาง หากจะให้สวย เสี่ยหนูน่าจะดีลพรรคที่มีสส.1คนมาเพิ่มอีก3พรรค วันนั้นเสี่ยหนูจะมีสส.300คนไว้ช่วยงานในรัฐสภาเเบบไร้กังวลกับข้อหาสภาล่มทันทึ
ส่วนฝ่ายค้านนั้นตอนนี้ภาพชัดในการมองเห็นคือพรรคประชาชน (118สส.)พรรครวมไทยสร้างชาติ (2สส.)พรรคเสรีรวมไทย (1สส.)ซึ่งยามนี้รู้กันว่า หลากมุ้งในพรรคสีน้ำเงินไม่เอาด้วยกับพรรคสีส้มเเละสองพรรคข้างต้น100%
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้นพบว่า บางมุ้งในค่ายสีฟ้าที่ควักทุนหาเสียงอยากไปร่วมงานกับเสี่ยหนูเพื่อถอนทุน เเต่บางมุ้งไม่โอเค เพราะจะกลายเป็นว่า หากปชป.เข้าไปร่วมรัฐบาล จะเป็นการเสริมเเต้มเเละบารมีให้เสี่ยหนูเปล่าๆปลี้ๆ เเละปชป.จะทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เพราะ22สส.ในมือของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้น คงต่อรองอะไรจากเสี่ยหนูเเละครูใหญ่ค่ายเซาะกราวไม่ได้ รวมทั้งอาจโดนขย่มไปในตัวเพราะสองพรรคนี้สู้กันหนักช่วงก่อนวันที่8กพ.ในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นหากปชป.ยืนตรงข้ามรัฐบาลน่าจะเป็นผลบวกกับอภิสิทธิ์ในช่วงฟื้นฟูพรรคมากกว่า
ส่วนพรรคกล้าธรรมที่สะสมไว้58สส.นั้น พรรคสีเขียวเปิดไพ่กลางวงเเล้วว่า ยอมทุกเงื่อนไขในการร่วมครม.ชุดใหม่ เเต่ว่าตรงๆในตอนนี้พรรคสีเขียวมีโอกาสต่ำลงเรื่อยๅในการเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ของอนุทิน จนบางคนเเทงหวยล่วงหน้าไปเเล้วว่าพรรคกล้าธรรมคงไปยืนมุมเดียวกับพรรคประชาชน
สรุปในชั้นต้นนี้ โอกาสเเละความน่าจะเป็นหลังกกต.รับรองผลการเลือกตั้งสส.ครั้งนี้แล้ว ครม.เสี่ยหนู2 น่าจะมีสส.300เสียง พรรคร่วมฝ่ายค้าน200สส.
จากนั้นติดตามฝืมือครม.อนุทิน2 ว่าจะมีผลงานเพียงใด การร่วมมือของเเต่ละมุ้งในพรรคภูมิใจไทยจะยาวนานเเค่ไหน พรรคร่วมรัฐบาลจะสร้างเครดิตให้ตัวเองหริอโดนพรรคหลักข่มผลงาน เเละฝ่ายค้านจะเจาะยางรัฐบาลได้หรือไม่ รอชม