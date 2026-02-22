เหตุตายหมู่เสือ 72 ตัว
มาจากเชื้อไข้หัดสุนัข
ยังไม่มียารักษา ฉีดวัคซีนสถานเดียว
เสือโคร่งไทยตายหมู่พร้อมกัน จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ 72 ตัวรวด เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก Tiger Kingdom หรือคุ้มเสือเชียงใหม่
สาเหตุนั้นเกิดจากโรคระบาดแน่ แต่โรคอะไร? ข่าวช่วงแรก เต็มไปด้วยความสับสน คาดการณ์ว่าตัวการคือ ไข้หัดแมว เนื่องจากแมวกับเสือ เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกัน
แต่ผลการตรวจเชื้อจากแล็บออกมาว่า ที่แท้เป็นไข้หัดสุนัข ซึ่งปกติ ไข้หัดสุนัข จะติดต่อกับสุนัขด้วยกัน ไม่สามารถข้ามมาติดต่อกับแมวบ้านได้ แล้วทำไมกรณีนี้ ติดต่อมาถึงเสือโคร่งได้?
จากการสอบถามไปยังอาจารย์สัตวแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้อธิบายว่า เสือกับสิงโต ถือเป็นข้อยกเว้น พวกมันเจ็บป่วยล้มตายได้หมด ทั้งจากไข้หัดสุนัข และไข้หัดแมว
เพราะฉะนั้น การที่เสือโคร่งในคุ้มเสือเชียงใหม่ ติดไข้หัดสุนัขตายเป็นเบือ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ไม่เพียงแต่ไวรัสไข้หัดสุนัข ผลแล็บยังตรวจพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนด้วย
สำหรับต้นตอของโรค กระแสข่าวช่วงแรกพุ่งเป้าไปที่อาหารการกิน อาจเกิดจากการกินโครงไก่ติดเชื้อหรือไม่ แต่เมื่อผลแล็บระบุว่าเป็นไข้หัดสุนัข ตัวการที่สามารถแพร่โรคมาถึงเสือได้ นับว่าหลากหลายซับซ้อน จนยากจะสืบค้นได้
อาจารย์สัตวแพทย์ ระบุว่า ต้นตอโรคเป็นไปได้หลายอย่าง ไม่ว่าจากคนเลี้ยง นักท่องเที่ยว หมาจรจัดแถวนั้น อาหารปนเปื้อน ยานพาหนะ ฯลฯ
ซึ่งการที่เสือติดเชื้อเช่นนี้ แปลว่า ทางคุ้มเสือไม่ได้ฉีดวัคซีนโรคนี้ให้กับเสือ เพราะเสือที่มีวัคซีนคุ้มกัน จะไม่ตายเป็นใบไม้ร่วงขนาดนี้
แม้จะสูญเสียไปมากมายคราวเดียวถึง 72 ตัว แต่คุ้มเสือเชียงใหม่ ทั้งที่แม่ริมและแม่แตง ก็ยังมีเสือแกร่งที่ยังรอดมาได้ถึง 124 ตัว
มาตรการเบื้องต้นที่ทางคุ้มเสือลงมือทำแล้ว คือปิดบริการนักท่องเที่ยวชั่วคราว แล้วพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในคอกเสือและบริเวณโดยรอบ พร้อมกับเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรของคุ้มเสือจำนวน 108 คน เป็นเวลา 21 วัน ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากสัตว์สู่คนหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้น ไม่พบว่ามีคนติดเชื้อนี้จากเสือ
และที่ต้องล้อมคอกอย่างเร็วที่สุด คือการฉีดวัคซีนให้กับเสือทุกตัวที่เหลือ ไม่ให้เกิดเหตุน่าเศร้าซ้ำรอย เพราะยังไม่มีใครรู้แน่ชัด ไข้หัดสุนัขแพร่มาติดเสือจากที่ไหนกันแน่
โดยโรคไข้หัดสุนัข เชื้อสามารถแพร่ผ่านลมหายใจและสิ่งคัดหลั่ง สัตว์ที่ติดเชื้อ จะมีไข้สูง ไอ จาม น้ำมูก ขี้ตามาก ท้องเสีย และระยะท้าย จะชักเกร็งจากเชื้อเข้าสู่ระบบประสาท และตายในที่สุด
ไม่มีตัวยาใดจะรักษาไข้หัดสุนัขได้ มีแต่ให้ยาบรรเทาอาการ แต่การป้องกันสามารถทำได้ ด้วยการฉีดวัคซีนจนครบโดส
ทั้งนี้ เสือโคร่งเลี้ยงในไทย มีจำนวนมากอาจถึง 1,500 ตัว เนื่องจากเสือเป็นสัตว์เพาะง่ายในที่เลี้ยง ส่วนใหญ่เป็นเสือเบงกอล
ขณะที่เสือในป่าของไทย เป็นเสืออินโดจีนและเสือมลายู ปัจจุบัน เหลือประชากรในป่าตะวันตก ตะวันออก และตอนใต้สุด รวมกันไม่ถึง 200 ตัว
ถามว่าเสือในกรงที่มีจำนวนมากมายกว่าเสือในป่าหลายเท่าตัว จะเอาไปปล่อยป่า เพื่อเพิ่มประชากรเสือในธรรมชาติได้หรือไม่?
คำตอบคือ ไม่ได้ เพราะลูกเสือที่เกิดในกรง เติบโตมากับอาหารอย่างโครงไก่ จะไม่มีทักษะการล่าเหยื่อสัตว์กีบขนาดใหญ่ มีแต่แม่เสือในป่าเท่านั้น ที่จะสอนทักษะการย่อง การพรางตัว และการกัดจุดตาย ให้ลูกๆ ของมันได้
การเอาเสือกรงไปปล่อยป่า จึงเท่ากับฆาตกรรมเสือให้อดตายไปอย่างทุกข์ทรมานกลางพงไพร