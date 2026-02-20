SAK โชว์แกร่งฝ่าความท้าทายปี 68 ทำกำไรสุทธิ 874 ล้านบาท โต 4.3%

SAK โชว์ความสำเร็จก้าวข้ามผ่านความท้าทายปี 2568 มีกำไรสุทธิ 874 ล้านบาท ทะยาน 4.3% ประกาศแผนปี 2569 เคียงข้างเกษตรกรไทยและประชาชนทั่วไป มุ่งสร้างโอกาสเติบโต ปักธงรุกขยายสินเชื่อและบริการครบวงจร วางเป้าหมายดันพอร์ตสินเชื่อรวม 15,500-16,000 ล้านบาท เติบโต 8-10%
นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2568 (ม.ค.-ธ.ค.) ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทำรายได้รวม 3,341 ล้านบาท เติบโต 7.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และมีกำไรสุทธิ 874 ล้านบาท เติบโต 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยมีปัจจัย จากการวางกลยุทธ์เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 50 สาขา เป็นกว่า 1,079 สาขาทั่วประเทศ ที่ส่งผลต่อการขยายเข้าสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ช่วยทำให้ SAK เข้าถึงฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แม้ว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568) ทำรายได้รวม 813 ล้านบาท ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) และมีกำไรสุทธิ 212 ล้านบาท ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยทางฤดูกาล (Seasonal Factor) โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต และนำเงินมาชำระคืนค่างวดสินเชื่อตามกำหนด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น
ขณะที่พอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 14,129 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (YoY) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความท้าทายทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ปัญหาหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพในระดับสูง ซึ่งกดดันความสามารถในการชำระหนี้ โดยมุ่งบริหารสินเชื่อเชิงรุก ผ่านสร้างการเติบโตจากคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ และเพิ่มความเข้มงวดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การคัดกรองให้สอดรับกับความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริง เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงรุก รักษาสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว
สินเชื่อที่เติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2568 ได้แก่ สินเชื่อที่ดินอยู่ที่ 1,749 ล้านบาท เติบโต 33.0% เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระในต่างจังหวัด และสะท้อนถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำและเป็นกลุ่มที่มีหลักประกันมั่นคง ลดความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ได้อย่างมีนัยสำคัญ
นายศิวพงศ์ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเป็นลำดับแรกๆ การรักษามาตรฐาน NPL ให้มีเสถียรภาพอยู่ที่ระดับ 2.7% ท่ามกลางความท้าทายด้านค่าครองชีพ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกหนี้ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง วันนี้สถานะทางการเงินของเรามีความพร้อมสูงมาก ทั้งในแง่สภาพคล่องและเสถียรภาพ พร้อมที่จะขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพในปีหน้า
ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2568 อัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2567 ที่จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 419 ล้านบาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นี้ หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจปี 2569 นายศิวพงศ์ กล่าวว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตและเคียงข้างเกษตรกรไทย ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้เข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริง และตอกย้ำการเป็นผู้นำสินเชื่อเพื่อสังคม สร้างรากฐาน สร้างงาน สร้างคน บริการดี มีมาตรฐาน โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการรูปแบบใหม่ ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสสร้างเติบโตผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร (Total Financial Solution) เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมรุกขยายสินเชื่อโซลาร์ รูฟท็อป ในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าในพอร์ตสินเชื่อ ทั้งทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อที่มีที่ดินเป็นประกัน ฯลฯ ผ่านการใช้ศักยภาพการมีสาขาที่ครอบคลุม 1,079 สาขาทั่วประเทศ
คาดการณ์ภาพรวมธุรกิจสินเชื่อรายย่อยปี 2569 จะเติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล นาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน เนื่องจากความต้องการสภาพคล่องในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยยังอยู่ในระดับสูง ส่วนกลุ่มเกษตรกรความต้องการสินเชื่อในไตรมาส 1/2569 อยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากอยู่ในช่วงโลว์ซีซันของภาคเกษตรกรรม และคาดการณ์ว่าไตรมาส 2–3/2569 ความต้องการสินเชื่อจะกลับมา เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และด้วยการวางแผนและกลยุทธ์อย่างแข็งแกร่ง บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมแตะ 15,500-16,000 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 8-10% และรักษา NPL ให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ไม่เกิน 2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม