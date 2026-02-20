อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ เติมเต็มระบบนิเวศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับสู่ฮับซัพพลายเชนแห่งภูมิภาค

อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ (ARAYA The Eastern Gateway) โครงการระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมและนวัตกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวโมเดลธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ารูปแบบ ด้วยการออกแบบที่เน้นความอเนกประสงค์ (Multi-functional) ให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า (Ready-Built Factory & Warehouse) ภายในที่เดียว ภายใต้ชื่อ ARAYA Industrial and Logistics Hub อย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ของประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมตอบรับพลวัตของซัพพลายเชนโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย สนับสนุนนโยบาย Smart Industrial Estate และการส่งเสริมการลงทุนในภาคดิจิทัล ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นซัพพลายเชนที่สำคัญในภูมิภาค
นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ กล่าวว่า การเปิดตัว ARAYA Industrial and Logistics Hub ในช่วงเวลานี้ เป็นการมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของซัพพลายเชนโลกที่ให้ความสำคัญกับ ‘ความเร็ว ความมั่นคง และความแน่นอน’โดยทำเลจุดยุทธศาสตร์นี้ เราพร้อมทำหน้าที่เป็นฮับกระจายสินค้าหลักที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพซัพพลายเชนในระยะยาวและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของเรา
ARAYA Industrial and Logistics Hub โดดเด่นด้วยอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าใช้งาน (Ready-to-Move-In) รวมพื้นที่อาคารกว่า 23,639 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่คลังสินค้า 20,835 ตารางเมตร และพื้นที่สำนักงาน 2 ชั้น อีก 2,804 ตารางเมตร โดยได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับธุรกิจโลจิสติกส์และ 3PL ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการความเร็ว ความแม่นยำ และระบบจัดการที่ซับซ้อน ด้วยสเปกอาคารมาตรฐานระดับโลกที่ตอบโจทย์การดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ:
• โครงสร้างอาคาร: ความสูงภายในอาคาร 12 เมตร มอบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสูงสุด พื้นอาคารรับน้ำหนัก 3 ตันต่อตารางเมตร พร้อมยกพื้นอาคารสูง +1.30 เมตร เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า
• ระบบขนถ่ายสินค้าครบครัน: ประกอบด้วย Loading Bay 2 ยูนิต, Dock Leveler 2 ยูนิต และ Ramp Access 1 ยูนิต
• การจัดการจราจรและขนส่ง: ออกแบบเส้นทางการสัญจรภายในโครงการอย่างเป็นระบบ แยกโซนรถบรรทุก รถพนักงาน และพื้นที่จอดรถอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ การขนส่ง รองรับทั้งรถบรรทุก 6 ล้อ และรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่
• ความยั่งยืนและประสิทธิภาพพลังงาน: อาคารได้รับการออกแบบตามแนวคิด LEED Certified Warehouse/Factory โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบไฟ LED 400 lux, การใช้แสงธรรมชาติผ่าน Skylight และการระบายอากาศตามธรรมชาติ พร้อมหลังคาเมทัลชีทบุฉนวนกัน ความร้อน เพื่อลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• พื้นที่สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวก: พื้นที่สำนักงาน 2 ชั้น ที่ผสานฟังก์ชันการใช้งาน อย่างยืดหยุ่น รองรับทั้งการเป็นพื้นที่สำนักงานและสามารถปรับเปลี่ยนเป็น Showroom ได้ตาม ความต้องการของธุรกิจ
ปัจจุบันโครงการ อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ มีความคืบหน้าโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และมีแผนขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจาก 1,891 ไร่ เป็น 3,800 ไร่ ภายในปี 2569 เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ Advanced Manufacturing, โลจิสติกส์และซัพพลายเชน, เทคโนโลยีดิจิทัลและ Data-driven Industry ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โครงการยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ IFMT ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์, MR. D.I.Y. ในด้านโลจิสติกส์ รวมถึงบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำและกลุ่ม Data Center จากจีนและไต้หวัน ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำจากยุโรป ยิ่งตอกย้ำศักยภาพการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของภูมิภาค
นางสาว กมลกาญจน์ ย้ำว่า อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้าและพร้อมรองรับอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเริ่มต้นได้อย่างไร้รอยต่อ เราเชื่อมั่นว่ารากฐานที่แข็งแกร่งและการเชื่อมโยงซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่นสูง จะนำพาธุรกิจของลูกค้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ไม่ว่าทิศทางการค้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร