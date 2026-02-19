"GULF Sparks Smiles ปี 6" เริ่มที่แรกชุมชนคลองเตย กัลฟ์-ทันตะ จุฬาฯ ลุยต่อรักษาฟันฟรี
กัลฟ์ เดินหน้าสานต่อภารกิจสร้างรอยยิ้ม กับโครงการ "GULF Sparks Smiles ปี 6" ผนึกกำลังทันตะ จุฬาฯ เปิดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่รักษาฟันฟรีให้กับชุมชนคลองเตย
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์นันทนาการคลองเตย ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2569 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยและบริเวณใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กล่าวว่า “โครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GULF ที่ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เราเล็งเห็นว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านทันตกรรม เป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพที่ดี แต่หลายชุมชนยังขาดโอกาสเนื่องจากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายและการเดินทาง การลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่การรักษาโรคในช่องปากเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจให้กับคนไทย”
อ.ทพ.ธนิต อรุณรัตโนทัย ผู้ช่วยคณบดีสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “วันนี้ได้มาออกหน่วยกับโครงการ GULF Sparks Smiles ที่ชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนเยอะและมีความต้องการด้านทันตกรรมสูงมาก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ หลักๆ จะให้บริการทางทันตกรรมพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพช่องปาก การอุดฟัน การขูดหินปูน รวมไปถึงการถอนฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งความท้าทายของการมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เรื่องของสถานที่และสภาพแวดล้อมอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนในห้องตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งเรื่องอากาศ แสงสว่าง หรือเครื่องมือต่างๆ แต่ทีมงานทั้งจาก GULF และหมอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ก็มีความตั้งใจ และเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อให้การรักษาออกมามีมาตรฐานและปลอดภัยที่สุด ซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทีมงานทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นผ่านรอยยิ้ม"
นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ นักสังคมสงเคราะห์และผู้พัฒนาชุมชนคลองเตยร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า “ขอบคุณ GULF ที่ทำให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ที่ชุมชนคลองเตย ทำให้คนในชุมชนมีโอกาสในการดูแลสุขภาพฟัน เพราะฟันคือสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่หลายคนมักจะไม่ค่อยได้ดูแล เนื่องจากการจะไปหาหมอฟันมีราคาแพงมาก และเมื่อคนในชุมชนทราบข่าวว่าจะมีการมาออกหน่วยทำฟันฟรี ก็ตื่นเต้นดีใจกันมากๆ ต่างพากันมาลงทะเบียนและ Walk-in จนคิวแน่นตั้งแต่วันแรก ต้องขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์ และคุณหมอจากทันตะ จุฬาฯ มากๆ ที่ช่วยทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพฟันที่ดี และมีรอยยิ้มที่สดใสค่ะ”
ความสำเร็จของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้จากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มกัลฟ์อาสา และนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร รวมถึงการได้รับอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากศูนย์นันทนาการคลองเตย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาวะของประชาชนในชุมชนคลองเตย และช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้เดินทางมอบการรักษาในหลายพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 คน ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของกัลฟ์ได้ที่ Facebook Page: GULF Spark