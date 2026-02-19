GULF เปิดตัวนิทรรศการ “Empowering Me” สะท้อนตัวตน ความฝันของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า พร้อมสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ รพ.จุฬาฯ ต่อเนื่องปีที่ 10
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สานต่อภารกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อเนื่องเป็นที่ 10 พร้อมมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันของน้อง ๆ ที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัวและตามศักยภาพทางสติปัญญาและร่างกาย นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 10 ปีที่ GULF ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มาอย่างต่อเนื่อง GULF ยังได้จัดนิทรรศการภาพวาดเชิงสัญญะ (Symbolism Art) “Empowering Me – A power of identity beyond appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” รวบรวมผลงานจาก 10 ศิลปินรุ่นใหม่จาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความฝัน ความเข้มแข็ง และตัวตนที่แท้จริงของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 3 AIS SIAM สยามแควร์
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง GULF และโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อมอบโอกาสในการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติทางใบหน้าและอวัยวะที่เกี่ยวข้องให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่กันไป ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ที่ทุ่มเทรักษาแม้ในเคสที่ซับซ้อน ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยมาโดยตลอด ทั้งการบริจาคเครื่องมือแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม และเราจะสนับสนุนต่อไป นอกจากนี้ในงานยังมีนิทรรศการภาพวาดที่สะท้อนความรู้สึก ตัวตนของน้องๆ ซึ่งอยากเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมกัน เราพร้อมจะช่วยเหลือสังคมในทุกมิติเท่าที่จะทำได้ เพื่อสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ”
ขณะที่ ศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 12 สาขาที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ให้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อีกด้วย ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา GULF มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รวมถึงการรักษาทางทันตกรรม นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้ว แต่ยังอาจทิ้งร่องรอยของโรคไว้ในรูปแบบแผลเป็น ทำให้ผู้ป่วยหลายราย ขาดความมั่นใจในตนเอง ทางศูนย์ฯ ก็ได้จับมือกับกัลฟ์ ดำเนิน “โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเอง” เพื่อพัฒนาทักษะความมั่นคงทางจิตใจ พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมั่นใจ
“อีกหนึ่งเรื่องของการพัฒนาด้านสังคมที่สำคัญคือ การสนับสนุนทุนการศึกษา ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการ หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ซึ่งโครงการนี้ ก็เป็นความคิดริเริ่มของทางกัลฟ์ ที่อยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ และเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัวและตามศักยภาพทางสติปัญญาของตนเอง ทุนนี้จึงถือเป็นประตูบานแรกที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้าสู่เส้นทางแห่งความฝัน ต่อยอดความรู้และทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยมุ่งหวังให้อย่างน้อยผู้ที่ได้รับทุนสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต” ศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ กล่าวเสริม
ด้าน นายภาคิน โซ๊ะเลาะ ตัวแทนเยาวชนผู้ได้รับทุนจากโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต กล่าวว่า “ทุนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้ผมเข้าถึงการศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อย่างมาก ล่าสุดผมยังได้รับทุนจากทางรัฐบาลไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ประเทศฟินแลนด์ นับเป็นประสบการณ์ที่ต่อยอดมาจากพื้นฐานการศึกษาที่ GULF มีส่วนสนับสนุน ทำให้ผมมั่นใจที่จะเดินตามความฝันในอนาคตให้สำเร็จ”