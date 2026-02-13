สร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ
รองรับพสกนิกรถวายความจงรักภักดี
แด่แม่ของแผ่นดิน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนพร้อมใจขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุด เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ
ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมแนวทางโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีฯ โดยมีนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายอรรษิษฐ์ ระบุว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นพสกนิกรผู้จงรักภักดีได้ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมโดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ดูแลกำกับติดตามทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและละเอียดรอบคอบ เมื่อรูปแบบได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และการจัดเตรียมสถานที่ ให้มีความวิจิตรบรรจงตามรูปแบบที่กำหนดอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุด
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ ห้วงเวลาเป็นเรื่องสำคัญ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและอาคารประกอบทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนการตกแต่งและจัดภูมิทัศน์ในลำดับถัดไป ในด้านการเตรียมพื้นที่โดยรอบอาคารประกอบ เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยเป็นอีกประการสำคัญที่จะละเลยไปไม่ได้ จึงต้องกำชับให้จังหวัด และอำเภอ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการจัดเตรียมจุดบริการประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปเฉกเช่นเดียวกับส่วนกลาง และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติ
ทั้งนี้ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำข้อหารือและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ เร่งจัดทำรายงานการประชุมและแผนการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองและอาคารประกอบในทุกพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติสูงสุด