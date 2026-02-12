จุรินทร์ ไร้เก้าอี้ส.ส.
1ในตำนานประชาธิปัตย์
หยุดสถิติส.ส.12 สมัย
จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลุดจากวงโคจรการเมืองจากการเลือกตั้งสส.ปี2569 เพราะงวดนี้เจ้าของฉายาอู๊ดด้าเเชะมืออภิปรายของค่ายสีฟ้าลงสมัครสส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่14 เเต่ค่ายปชป.น่าจะได้สส.ระบบนี้12 คน
สังคมคงเเปลกใจที่การส่งผู้สมัครสส.ระบบนี้ของค่ายปชป.ยุคอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คัมเเบ็กเก้าอี้เบอร์1พรรคสีฟ้ารอบสอง วางตำเเหน่งผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อให้จุรินทร์ หรืออู๊ดด้า ในลำดับนั้น เพราะตั้งเเต่มีการเลือกตั้งสส.ระบบนี้ในปี2544-2566 ค่ายสีฟ้าจะวางหัวหน้าพรรคในลำดับที่1 จากนั้นคืออดีตหัวหน้าพรรค-รองหัวหน้าพรรค-เลขาธิการพรรค-นายทุนพรรค-คนหน้าใหม่บางรายที่มีชื่อเสียงไวัดึงคะเเนจากสังคม
รู้กันว่า อภิสิทธิ์ หรือเดอะ มาร์คไม่ค่อยลงรอยกับอู๊ดด้าเท่าใดเพราะสองคนนี้คือสายตรงนายหัวชวน หลีกภัย เเต่อู๊ดด้าลงสนามก่อนคือเป็นสส.งวดเเรกปี2529ส่วนเดอะ มาร์คลงสนามครั้งเเรกคือปี2535 เเต่เดอะ มาร์คลงชิงเก้าอี้เบอร์1 ปชป.ขึ้นเเท่นหัวหน้าพรรคก่อนจุรินทร์เพราะโดดเด่นมากกว่า และนายหัวชวนเเบ็กอัพเต็มสูบ
หนึ่งในรอยร้าวคือผลการเลือกตั้งสส.2562 พรรคนี้ได้สส.53คน โดยไม่กี่วันก่อนวันเลือกตั้งเดอะ มาร์คประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
จนกระเเสฝ่ายอนุรักษ์นิยมเทเเต้มให้พรรคพลังประชารัฐไป เเละเเรงบีบหลายมุ้งในพรรคตอนนั้นยิงตรงไปยังเดอะ มาร์ค เพราะเสียงข้างมากต้องการร่วมรัฐบาลในการนำของพรรคพลังประชารัฐส่งผลให้เดอะ มาร์คลาออกจากหัวหน้าพรรคเเละสส.จากนั้นอู๊ดด้าขึ้นเเท่นหัวหน้าพรรคเเละนำทัพสีฟ้าร่วมครม.ลุงตู่2
ส่วนการเลือกตั้ง2566 อู๊ดด้านำทีมลงสนามหาเสียงเเต่คว้าสส.สองระบบได้25ค