'เพอร์เฟค'เผยกลยุทธ์ปี 69 ยกระดับคุณภาพบ้าน–สโมสร ตั้งเป้ายอดขายทั้งปี 8,000 ล้านบาท

'พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค' เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2569 มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า ทั้งบ้านและพื้นที่ส่วนกลาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เปิดถนนเส้นใหม่เสริมศักยภาพที่ตั้งโครงการ ปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ควบคู่กับการเพิ่มสภาพคล่องด้วยแผนขายที่ดินมูลค่ารวม 4,800 ล้านบาท ด้านยอดขายวางเป้าทั้งปีไว้ที่ 8,000 ล้านบาท
นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปีนี้ วางเป้ายอดขายไว้ที่ 8,000 ล้านบาท โดยไม่มีแผนการเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติม แต่จะมุ่งโฟกัสเฉพาะทำเลและกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ และขับเคลื่อนธุรกิจด้วย“คุณภาพ”เป็นแกนหลักในทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้วยการปรับแบบบ้านให้ดีที่สุดในรอบ 40 ปี ลงทุนปรับโฉมสโมสร 30 แห่ง ให้เป็น “Health Club” ปรับรูปแบบสวนส่วนกลางเป็นสวนสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนการเปิดถนนเส้นใหม่เพิ่มศักยภาพของทำเลที่ตั้งโครงการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ควบคุมต้นทุนลดค่าใช้จ่าย ขายที่ดิน 4,800 ล้าน เพิ่มสภาพคล่อง
ในด้านการเงิน บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่ง และรักษาสภาพคล่อง ผ่านการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ควบคู่กับการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา รวมมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดินและอาคารใจกลางเมือง 3 แห่ง รวมมูลค่า 3,000 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน 8 ไร่ถนนเจริญนครริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดิน 3 ไร่บนถนนรัชดาภิเษกห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 500 เมตร และ อาคารสำนักงาน 6 ชั้นริมถนนสีลม รวมทั้งยังมีที่ดินในทำเลที่มีการเติบโตสูงอีก 4 แปลง รวม 140 ไร่ เป็นมูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน 25 ไร่ทำเลกรุงเทพกรีฑา ที่ดิน 20 ไร่ทำเลรามคำแหงติดโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ที่ดิน 50 ไร่ทำเลกิ่งแก้ว และ ที่ดิน 45 ไร่ทำเลถนนหอการค้าไทย
เปิดถนนเส้นใหม่เชื่อมรามคำแหง-กรุงเทพกรีฑา
นายศานิต กล่าวว่า ไตรมาส 2 ปีนี้ บริษัทมีแผนเปิดถนนเส้นใหม่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหงและกรุงเทพกรีฑา ซึ่งเป็นสองทำเลหลักที่สร้างยอดขายให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้พัฒนาโครงการมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะบนถนนรามคำแหง บริษัทพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบันมีกว่า 3,250 หน่วย บนพื้นที่รวม 1,050 ไร่ สำหรับทำเลกรุงเทพกรีฑา มีการพัฒนาโครงการอีกกว่า 1,150 หน่วย พื้นที่รวม 326 ไร่ การตัดถนนเชื่อมต่อสองทำเลนี้ ประกอบกับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มในช่วงปี 2570 ไม่เพียงสร้างความได้เปรียบให้กับทำเลที่มีโครงการตั้งอยู่ แต่ยังเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้ลูกบ้านทั้งหมดด้วย
ยกระดับคุณภาพสินค้า ปรับแบบบ้านให้ดีที่สุดในรอบ 40 ปี
นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปีนี้บริษัทมีการปรับแบบบ้านครั้งใหญ่ในกลุ่มแบรนด์ “เพอร์เฟค เพลส” และ “เพอร์เฟค พาร์ค” รวม 15 โครงการ ซึ่งเป็นบ้านระดับกลางที่เป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท นำเสนอแบบบ้านที่ดีที่สุดในรอบ 40 ปี ด้วยการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอก ในแนวคิด Timeless Collection ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักใช้ในบ้านระดับบน แต่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านระดับกลางเป็นครั้งแรก พร้อมขยายขนาดตัวบ้านให้ใหญ่ขึ้น ออกแบบฟังก์ชั่นใหม่ “Life Living” ที่เชื่อมโยงทุกพื้นที่ภายในบ้านให้ต่อเนื่องกัน และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนวัสดุได้ตามความชอบ
ปรับรูปแบบบ้านโครงการร่วมทุน และโครงการเขาใหญ่
สำหรับโครงการร่วมทุน บริษัทมีแผนปรับรูปแบบบ้านในโครงการ “เลค เลเจ้นด์” ซึ่งร่วมทุนกับฮ่องกง แลนด์ บนทำเลบางนา–สุวรรณภูมิ ภายใต้แนวคิด Timeless Collection ที่สะท้อนถึงความประณีต สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยใกล้สนามบิน ขณะที่โครงการ “เลค ฟอเรสต์” ซึ่งร่วมทุนกับซูมิโตโม ฟอเรสทรี จะมีการเปิดตัวทะเลสาบขนาด 20 ไร่ พร้อมสโมสรริมทะเลสาบในปี 2570 เพื่อสร้างภาพลักษณ์โครงการให้โดดเด่นและแตกต่าง
นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดบ้านแบบใหม่พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ในโครงการ“เบลล่า เดล มอนเต้ เขาใหญ่” จำนวน 5 หลัง ในช่วงปลายปี รองรับการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน–นครราชสีมา ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพสู่เขาใหญ่เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที คาดว่าจะกระตุ้นดีมานด์ในทำเลเขาใหญ่ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากความสะดวกในการเดินทางที่ตอบโจทย์ทั้งการเป็นบ้านพักตากอากาศและการอยู่อาศัยระยะยาว
พัฒนา Health Club 30 แห่ง พร้อมสวนสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
บริษัทยังเดินหน้าปรับโฉมสโมสร 30 แห่ง ให้เป็น “Health Club” ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นับเป็นแนวคิดใหม่ของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อการใช้ชีวิตแบบสมดุลเป็นแห่งแรกของเมืองไทย โดยเตรียมเปิดให้บริการ 3 แห่งแรกในช่วงกลางปีนี้ ในโครงการทำเลสุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ, แจ้งวัฒนะ(ถนนหอการค้าไทย) และกรุงเทพกรีฑา จากนั้น ในไตรมาส 4 มีแผนเปิดให้บริการเพิ่มอีก 5 แห่ง ในโครงการ เพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์, เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์, เพอร์เฟค เพลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ, เมโทร พาร์ค กัลปพฤกษ์ และ เลค เลเจ้นด์ แจ้งวัฒนะ
รวมทั้งยังมีการพัฒนาและออกแบบสวนส่วนกลางภายใต้แนวคิด “สวนเพื่อสุขภาพ” ให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมและการออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมมุมพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เบื้องต้นใน 3 โครงการ ได้แก่โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ กรุงเทพกรีฑา ที่มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง 5 ไร่, โครงการเพอร์เฟค เพลส และเพอร์เฟค พาร์ค แจ้งวัฒนะ(ถนนหอการค้าไทย) จะมีการปรับภูมิทัศน์สวนส่วนกลางและถนนทางเข้าโครงการให้ส่งเสริมทั้งการพักผ่อนและการออกกำลังกาย และโครงการในทำเลสุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ ซึ่งจะปรับปรุงสวนรอบทะเลสาบ 20 ไร่ เพื่อเน้นย้ำจุดเด่นด้านการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางที่เหนือกว่ามาตรฐาน