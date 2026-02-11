AHF ประเทศไทย ห่วงผู้ติดเชื้อHIVรายใหม่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัย 100% ทุกครั้งทุกคน มุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี 2573

AHF ประเทศไทย ออกโรงเตือนเยาวชนไทยควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ถึงร้อยละ 35 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 13,357 รายในปี 2568 จัดกิจกรรมวันถุงยางอนามัยสากลประจำปี 2569 สร้างความตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สร้างค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัย 100% ทุกครั้งทุกคน มุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี 2573
มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (AHF) ประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ และโครงการอิมพัลซ์กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันถุงยางอนามัยสากล ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Just Use It : ใช้เถอะ” เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษสยาม อารยะวงค์ไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) และนางสาวกันติชา ชุมมะ เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซัน 2 ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน
นายกฤษสยาม อารยะวงค์ไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (AHF) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรทุกกลุ่ม ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานตั้งอยู่ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ด้วยภารกิจขององค์กร AHF จึงกำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันถุงยางอนามัยสากล” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนบนโลกตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย สำหรับปีนี้ AHF ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูง เราจึงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยที่ยังคงเป็นอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ
ดร.ทรงยศ คำชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนยังมีความน่าเป็นห่วง จากข้อมูลปี 2568* พบว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูงถึง 13,357 คน และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมสูงถึง 547,556 คน โดย 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ร้อยละ 35) เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี สิ่งที่น่ากังวล คือ ร้อยละ 96.4 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 731 คน และมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสะสม 22,387 คน รับยาต้านไวรัสในระบบ 21,576 คน
ส่วนในปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569) คาดการณ์ว่า จะพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 173 คน รับยาต้านไวรัสในระบบ 160 คน เฉลี่ยเดือนละ 44 คน ในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะซิฟิลิสมีแนวโน้มสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังต่ำกว่าที่ควร ดังนั้น ควรมีการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย รวมถึงยาเพร็พ (PrEP) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเข้ารับฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรภาคประชาสังคมทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมวันถุงยางอนามัยสากล ประจำปี 2569 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในด้านการส่งเสริมภาคีเครือข่ายทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่นักเรียนของเราจะได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาให้เท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ด้วย อันจะช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ภายในงานมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ชื่อว่า “Just Use It (ใช้เถอะ)” โดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณกันติชา ชุมมะ ที่มาให้ความรู้ในช่วง “Just Use It” ล้วงลึกเรื่องเซ็กซ์ แบบ Exclusive กับพี่ติช่า” ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นเชียงใหม่ “SL Music”