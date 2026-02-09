ภูมิใจไทย-ธรรมนัส
ดีลตั้งรัฐบาลอนุทิน 2
เพื่อไทย รอเสียบ!?
การเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน2”เริ่มต้นแล้วตั้งแต่กลางดึกคืนวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา
ตามข่าวบอกว่า สองพรรคหลักที่เป็นพรรครัฐบาลเวลานี้ เริ่มเปิดดีลกันแล้ว ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา คือ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะการเลือกตั้ง แบบขาดลอย ได้ส.ส.มาเป็นอันดับหนึ่ง ทิ้งห่าง พรรคประชาชนที่ได้ส.ส.เกินหนึ่งร้อยที่นั่งแบบห่างหลายช่วงตัว และอีกหนึ่งพรรคในการจับมือตั้งรัฐบาลก็คือ พรรคกล้าธรรม ของธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ต้องยอมรับว่า เป็นพรรคที่สร้างเซอร์ไพร์สทางการเมืองมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยได้ส.ส.รวมหมด ราวๆ 58 คน เป็นส.ส.เขต 56 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 2 คน
ภูมิใจไทยกับกล้าธรรม รวมกันก็ปาเข้าไปเกิน250เสียง เกินกึ่งหนึ่งของสภาฯแล้ว
การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยอมรับว่า กล้าธรรม สุดยอดมาก ผลเลือกตั้งที่ออกมา แสดงให้เห็นว่า กล้าธรรม วางแผนการเลือกตั้ง ไม่ธรรมดา เพราะขนาดโดนตีกระหน่ำ ทั้งจากพรรคการเมืองบางพรรคเช่น พรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์รวมถึงกระแสในโซเชียลมีเดีย ไล่ทุบกระหน่ำ ว่าเป็นพรรคสีเทา แต่สุดท้าย ก็ได้ส.ส.เขต หลายจังหวัดแบบเป็นกอบเป็นกำ และบางจังหวัดทำได้ชนิดหลายคนคาดไม่ถึง เช่น ที่สุพรรณบุรี ซึ่ง ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ อดีตสจ.สองสมัย ที่โตมาจากการเมืองท้องถิ่น เอาชนะ นพดล มาตรศรี จากพรรคภูมิใจไทย คนของชาติไทยพัฒนา วราวุธ ศิลปอาชาเดิมไปได้แบบตะลึงกันทั้งสุพรรณบุรี
หรือที่เชียงใหม่ ซึ่งตอนเลือกตั้งปี 2566 สมัยอยู่พลังประชารัฐ ก็สู้กับเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลอย่างหนัก แต่ก็ยังได้ส.ส.เขตมาหนึ่งคนคือ นเรศ ธำรงทิพยคุณ จนหนุนให้เป็นรมช.เกษตรฯในปัจจุบัน แต่มาเลือกตั้งปี 2569เปรี้ยงหนักกว่าเดิมอีก เพราะ ใครจะคาดคิดว่า พรรคกล้าธรรม จะได้ส.ส.เขตที่เชียงใหม่ถึง 4 คนในการเลือกตั้งครั้งนี้
ปิดฉาก เพื่อไทย-ชินวัตร ที่เชียงใหม่ อย่างแท้จริง
เพราะเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่ทักษิณ ชินวัตรตั้งไทยรักไทยปี 2544 ก็กวาดที่นั่งส.ส.เชียงใหม่มาได้แบบเป็นกอบเป็นกำบางรอบก็ยกจังหวัด แต่มารอบนี้ ที่เชียงใหม่ เพื่อไทย สูญพันธุ์แล้ว ไม่ได้ส.ส.เขตแม้แต่คนเดียว ทั้งที่สองแคนดิเดตนายกฯของเพื่อไทย คือยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กับ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นคนเชียงใหม่แท้ๆ แต่คนเชียงใหม่ ก็ยังไม่เลือกเพื่อไทยแม้แต่คนเดียว
กล้าธรรม ยังไม่ธรรมดาอีก ที่ไปได้ส.ส.เขต อีกหลายจังหวัดแบบคนคาดไม่ถึงเช่นที่เชียงราย ได้ไปถึงสี่คน หรือที่น่าน ที่คนของกล้าธรรม ทำให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตส.ส.น่าน หกสมัย สอบตกในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยแพ้คนของกล้าธรรม ประสิทธิ์ โนทะ เกือบสองหมื่นคะแนน
และที่ภาคใต้ จากข้อมูลไม่เป็นทางการที่ปรากฏ พรรคกล้าธรรม ยังจะได้ส.ส.เขต มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์เสียอีก โดยกล้าธรรมได้มา 12 คน ส่วนประชาธิปัตย์ ได้มาแค่ 8 คน
อย่างไรก็ตาม พรรคกล้าธรรม ก็ยังมีจุดบอดในเรื่องคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ที่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนส.ส.เขตที่พรรคได้มา ที่แสดงให้เห็นว่า หลายจังหวัดที่กล้าธรรมได้ส.ส.เขต เข้ามา โดยเฉพาะที่ภาคใต้ คนในพื้นที่เลือกตัวบุคคลคือ กล้าธรรม แต่บัตรปาร์ตี้ลิสต์ เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ธรรมนัส ต้องไปแก้ไขในการเลือกตั้งรอบหน้า
ส่วนสูตรจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2”หลังจากนี้ก็อยู่ที่ อนุทิน-เนวิน ชิดชอบ แล้วว่า จะทาบทาม พรรคเพื่อไทยให้เข้าร่วมรัฐบาล เป็นพรรคที่สาม ในรัฐบาลอนุทิน 2 หรือไม่ โดยหากดึงเพื่อไทยที่ได้ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ 76 ที่นั่ง เข้ามาด้วย
รวมสามพรรค
“น้ำเงิน-เขียว-แดง”
ก็จะเป็นรัฐบาลผสมสามพรรค 328 เสียง จะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงเข้มแข็งในสภาฯ และอาจมีอีกบางพรรคเข้าร่วมด้วยเช่น พลังประชารัฐ เพราะมีกระแสข่าวว่า บ้านป่ารอยต่อฯ ของลุงป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไฟเขียวให้ตรีนุช เทียนทอง รักษาการหัวหน้าพรรค เอาพลังประชารัฐไปควบรวมกับภูมิใจไทย ได้แต่ให้รออีกสักระยะ
แต่ต้องดู ว่าสุดท้าย ถ้าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าธรรม รวมกันได้มากพอสมควร แล้วไปดึงพรรคเล็กๆ มาอยู่ด้วย เช่น พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจ พรรคไทรวมพลัง จนได้ส.ส.เกิน 270-280 เสียง ก็พอใจแล้ว ไม่ต้องดึง เพื่อไทย เข้าร่วมรัฐบาล จะได้ไม่ต้องแบ่งโควตารัฐมนตรีให้เพื่อไทย ถ้าอนุทิน-เนวิน พอใจสูตรนี้มากกว่า ก็ทำให้ เพื่อไทย อาจกลายเป็นฝ่ายค้าน ร่วมกับพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ ซึ่งจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง
แต่หาก อนุทิน-เนวิน ประเมินแล้ว เอาเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลดีกว่า เพื่อสร้างแนวร่วม และทำให้รัฐบาลเสียงแข็งแรงขึ้นในสภาฯ ดีกว่า ปล่อยให้ไปอยู่ฝ่ายค้าน ก็อาจดึงเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาล ซึ่งคาดว่า จะคุยกันจบได้แน่