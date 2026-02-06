ทีทีบี ยกระดับการค้าไทย-จีน เปิดบริการโอนเงินหยวน“เต็มจำนวน”เพิ่มขีดแข่งขันผู้ประกอบการไทย

ทีทีบี ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านโซลูชันการค้าระหว่างประเทศ เปิดให้บริการโอนเงินหยวนแบบ “เต็มจำนวน” ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจกับคู่ค้าจีน สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการโอนเงินหยวนผ่านระบบ API จะทำให้คู่ค้าในประเทศจีนได้รับเงินเต็มจำนวน นอกจากนี้ยังสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 300 บาท
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี กล่าวว่า ปี 2026 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกเดินหน้าท่ามกลางความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าที่เข้มข้นขึ้น สะท้อนผ่านดัชนีความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับสูงขึ้น แม้ IMF จะปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเป็น 2.4% โดยสหรัฐฯ ยังขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชน และจีนเติบโตจากแรงหนุนด้านการส่งออก ซึ่งในเอเชียบทบาทของจีนในด้านการค้าและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับประเทศไทย แม้ปีที่ผ่านมาได้แรงหนุนจากการเร่งส่งออก แต่ปีนี้ผู้ส่งออกจะเผชิญความท้าทายจากโครงสร้างการค้าโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งแนวโน้มการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศพันธมิตร (FriendShoring) กฎด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มขึ้น และความสำคัญของข้อตกลงการค้าทวิภาคี โดยการเปิดตัวบริการโอนเงินหยวนเต็มจำนวนของทีทีบี จึงไม่ใช่เพียงบริการใหม่ แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยในระยะยาว
ด้าน นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล ประธานกลุ่ม บริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ปี 2025 การค้าระหว่างไทยกับจีนมีการเติบโตสูงถึง 26.7% โดยกลุ่มลูกค้า SME มีสัดส่วนการนำเข้าจากจีนสูงถึง 46.7% จากบริบททางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าผู้ประกอบการไม่มีการเตรียมรับมือทางการเงินที่ดีจะทำให้ ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทีทีบี มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อรองรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการนำเข้า–ส่งออกอย่างครบวงจร ตั้งแต่การบริหารเงิน การทำธุรกรรม ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้การซื้อ–ขาย–รับ–จ่าย โดยเฉพาะกับคู่ค้าจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน ทีทีบีมีโซลูชันที่ตอบโจทย์การค้ากับคู่ค้าจีนในทุกมิติ อาทิ
• บัญชี ttb multi-currency account (MCA) บัญชีเพื่อการบริหารจัดการหลายสกุลเงินในบัญชีเดียว รองรับสูงสุด 11 สกุลเงิน รวมถึงเงินบาท และสกุลเงินหยวน ช่วยลดความยุ่งยากจากการเปิดหลายบัญชี และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินทั้งสกุลหลักและสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศคู่ค้า
• บริการ Trade Finance Solutions รองรับการโอนเงิน การเบิกใช้วงเงินกู้เพื่อการค้าได้ทั้งสกุลเงินหลักและสกุลเงินท้องถิ่นสูงสุด 13 สกุลเงิน รวมถึงสกุลหยวนของจีน
• ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสกุลเงินหยวน
สะดวกกว่า: ด้วย บริการ Single Yuan หยวนราคาเดียวสามารถโอนไปได้ทั้ง Onshore และ Offshore และสามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ง่าย ๆ ผ่าน CNY Pro-rata Forward ที่ผู้ประกอบการสามารถทราบต้นทุนได้แน่นอน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนบริหารจัดการต้นทุน
ล่าสุด ทีทีบีเปิดตัว “บริการโอนเงินหยวนแบบเต็มจำนวน สำหรับลูกค้านิติบุคคล” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 300 บาทต่อรายการ โดยมีจุดเด่นคือ คู่ค้าจีนจะได้รับเงินครบเต็มจำนวน ผ่านแพลตฟอร์ม ttb business one (จากปกติค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,200 บาทต่อรายการ) บริการดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนโดยไม่ต้องโอนเผื่อ พร้อมตรวจสอบสถานะการโอนได้แบบเรียลไทม์ สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
นางสาวบุษรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยุคที่การค้าระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยง และช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน คือปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ซึ่งทีทีบีพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ผู้ประกอบการ สามารถทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่าน ttb business one แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับธุรกิจ ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถจัดการธุรกรรมและข้อมูลทางการเงินได้ครบ จบ ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร ttb business one และบริการโอนเงินหยวนเต็มจำนวน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของทีทีบี) หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร