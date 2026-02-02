The 1 Exclusive ก้าวสู่ปีที 6 ยกระดับดูแลลูกค้า Wealth Segment

The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth Segment ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ฉลองครบรอบ 5 ปี โชว์ภาพรวมจำนวนสมาชิกเติบโตถึง 3 เท่าตั้งแต่ปีแรก สมาชิก The 1 Exclusive ใช้จ่ายมากกว่าสมาชิกทั่วไปถึง 40 เท่า โดยมีการใช้จ่ายถึง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุม 7 ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล พร้อมด้วยคะแนนการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่สูงถึง 91% เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลบน The 1 APP ผ่าน Partnership Ecosystem ของกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร
กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์, Managing Director – The 1 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี โปรแกรมมีการเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่จำนวนสมาชิกและการใช้จ่ายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความพึงพอใจที่สมาชิกมีต่อความพิเศษที่เรามอบให้เสมอมา ทั้งนี้ ทีม The 1 Exclusive ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความต้องการของสมาชิกอย่างลึกซึ้ง ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Data & Insights จึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่สมบูรณ์ผ่าน The 1 APP ได้อย่างสม่ำเสมอ ต่อจากนี้ The 1 Exclusive เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดูแลสมาชิก ด้วยพลัง A truly group wide effort ของกลุ่มเซ็นทรัลที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด พาร์ทเนอร์หลักของการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ และ Central The 1 Credit Card ซึ่งเป็น Strategic Partner มาอย่างยาวนาน โดยปี 2569 สมาชิกจะได้พบกับประสบการณ์ที่พิเศษและเหนือกว่าเดิมอย่างแน่นอน โดยติดตามได้ผ่าน The 1 APP และทุกช่องทาง
วินนี่ วอง, ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา - มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า มาสเตอร์การ์ด และ The 1 Exclusive จะเดินหน้าร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างประสบการณ์อันล้ำค่า ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง และพาผู้ถือบัตรเข้าใกล้สิ่งที่พวกเขาหลงใหลยิ่งขึ้น
ชีวิน ปราชญานุพร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็น Strategic Partner ของ The 1 Exclusive มาตั้งแต่เริ่มต้น มีความมุ่งมั่นส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ผสานความคุ้มค่าเข้ากับการใช้จ่ายกับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับ ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของ The 1 Exclusive ในครั้งนี้ ขอเชิญสมาชิก The 1 Exclusive เป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เพื่อรับสิทธิพิเศษที่ตรงใจยิ่งขึ้น พร้อมแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่มีสถานะ The 1 Exclusive รับคะแนนสะสมเดอะวันสูงสุด 120,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตั้งแต่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากนี้ตลอดปี 2569 รับคะแนนเดอะวัน สูงสุด X6 ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงสิทธิประโยชน์ในต่างประเทศที่ยกระดับความหลากหลาย และครบครันมากยิ่งขึ้น
The 1 Exclusive คือโปรแกรมดูแลสมาชิกกลุ่ม Wealth Segment ของ The 1 ที่คัดสรร “สิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วทั้งกลุ่มเซ็นทรัล” (The Best of Central Group) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสมาชิก The 1 Exclusive มีการใช้จ่ายมากกว่าสมาชิกทั่วไปกว่า 40 เท่า สะท้อนพลังการสร้างมูลค่าที่ชัดเจน โดยการดำเนินงานบนฐาน Data & Insights เพื่อออกแบบประสบการณ์ที่ตรงใจและใช้งานได้จริง ครอบคลุมทุก Touchpoints ด้วยประสบการณ์ดิจิทัลที่สมบูรณ์ผ่าน The 1 APP โดยผลลัพธ์ตลอด 5 ปี ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวทางดังกล่าวได้อย่างดี
ปี 2569 The 1 Exclusive ได้ยกระดับการดูแลลูกค้า Wealth Segment อย่างต่อเนื่อง สานต่อความตั้งใจในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสมาชิกคนพิเศษ เน้น 4 สิทธิประโยชน์หลัก (Core Privileges) ซึ่งมีอัตราการใช้งานและความพึงพอใจสูงอยู่แล้ว พร้อมอัปเดตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันยิ่งขึ้น เพื่อความคุ้มค่าและความสะดวกสูงสุด ทั้งหมดเข้าถึงได้บน The 1 APP
•Exclusive Parking – ที่จอดรถพิเศษ พร้อมเพิ่มสิทธิ์จอดฟรีสูงสุด 6 ชั่วโมง
•Exclusive Lounge – พื้นที่แห่งความผ่อนคลายเหนือระดับ พร้อมสิทธิ์สำหรับผู้ติดตาม 1 ท่าน
•Extra Points Day – ความพิเศษใหม่ที่ปีนี้เราให้คุณเลือกวันของคุณเอง เพื่อรับคะแนน The 1 เพิ่ม 2 เท่า และสูงสุดถึง 6 เท่า เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกสัปดาห์
•Birthday Privileges – อีกหนึ่งความพิเศษเพื่อคนพิเศษรับคะแนนสะสมสูงสุด 25 เท่า ในวันเกิด