หัวใจแกร่ง! “เก่ง” อุบัติเหตุทำพิการเดินไม่ได้ แถมหลายโรครุมเร้า ไม่ถอดใจ สู้รับจ้างขายลอตเตอรี่หารายได้เลี้ยงหลาน 2 ชีวิต

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ชลบุรี เพื่อรู้จักหญิงแกร่งที่ชื่อ “เก่ง” แม้ต้องพิการเดินไม่ได้จากอุบัติเหตุ แต่สู้ทำงานหารายได้เพื่อเลี้ยงหลานวัยเรียน 2 ชีวิต โดยเชื่อว่า สู้เท่านั้นที่จะทำให้มีชีวิตอยู่รอด
“วันนั้นไปไหนจำไม่ได้แล้ว ไปกับลูกสาวคนเล็ก แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน”
ภัตตาพร พูนเกตุ หรือ “เก่ง” กับวัย 47 ย้อนเหตุการณ์เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้จนถึงวันนี้ การจะเคลื่อนที่ ต้องใช้วิธีนั่งถัดตัวไป หรือใช้วีลแชร์ ซึ่งแม้จะเดินไม่ได้ แต่เก่งสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปทำงานและส่งหลานไปโรงเรียนได้
ชีวิตเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด!
เก่งไม่เพียงต้องกลายเป็นคนพิการจากอุบัติเหตุ แต่ให้หลังไม่นาน เธอก็มาสูญเสียลูกสาวคนที่ 2 จากอุบัติเหตุซ้ำอีก และก่อนหน้านั้น เธอยังมีอันต้องเลิกกับสามี และสุดท้าย ยังต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานๆ ที่เกิดจากลูกชายอีกด้วย
“มีลูก 4 คน เสียชีวิตไป 1 ก็เหลือ 3 ตอนนี้ลูกสาวคนโตเขาก็ไปมีครอบครัว ซื้อบ้านอยู่ที่อื่น เขาก็ไม่เคยมามอง ไม่เคยมาถามเราหรอก คนที่สองก็ลูกชาย ลูกชายมีลูก 2 คน เมียทิ้งลูกไว้ให้เป็นภาระเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด ส่วนลูกสาวคนเล็ก เขาก็เพิ่งมีได้ 2 ขวบ 3 เดือน แต่ก็ต้องไปจ้างเขาเลี้ยง เพราะเราไม่สามารถดูแลเขาได้ตลอด”
“ตอนนี้เราก็อยู่บ้านกับหลานชาย (น้องเกม 10 ขวบ) ลูกของลูกชาย ส่วนหลานสาว (น้องแก้ม 6 ขวบ) จ้างเขาเลี้ยง ลูกชายก็ไปมีครอบครัวใหม่ เขาทิ้งลูกตั้งเขาอยู่กับเมียคนเก่าแล้ว พูดง่ายๆ พอแม่คลอด กลับมาจาก รพ. ก็มาอยู่ในความดูแลของเราตั้งแต่นั้นมาเลย ก่อนมีหลานสาว เคยบอกแม่เขาว่าอย่ามีนะ เราเลี้ยงไม่ไหว เพราะตอนนั้นเลี้ยงหลานชายเหนื่อยมาก จะไม่ไหวแล้ว เขาก็ยังปล่อยให้มีมา พอมีก็ให้เขาไปจ้างเลี้ยง (ถาม-จ้างเขาเลี้ยง แล้วใครดูแลค่าใช้จ่าย?) เป็นใคร ก็เป็นเรานั่นแหละ (ถาม-แล้วแม่เขา?) แม่เขาก็ไปมีแฟนใหม่ มีครอบครัวใหม่ อยู่พัทยา นานๆ ปีหนึ่ง ปิดเทอมเขาถึงจะกลับมา รับลูกไปเล่นสัก 1-2 วัน (ถาม-แล้วเขาส่งเสียไหม?) เอาจริงก็ไม่เคยส่งเสียหรอก นอกจากเราจะบอกว่า น้ำ แม่ไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนะ เขาถึงจะช่วยมาบ้าง 500 300 แล้วแต่ บางทีเขาก็บอกเขาไม่มี”
ก่อนรถชนจนเดินไม่ได้ เก่งมีอาชีพแม่บ้านทำความสะอาด หลังมีอันต้องพิการ เธอพยายามฝึกอาชีพ เพื่อให้มีงานมีรายได้ กระทั่งได้มีโอกาสทำงานประจำ“ตอนแรกไปเรียนทำขนมก่อน ทำขนมจบมาแล้ว เขาบอกถ้าทำเบเกอรี่ทุนมันเยอะ เราเลยเปลี่ยนจากการทำขนมไปเรียนคอมฯ จบมาแล้วได้ทำงานที่ห้างแห่งหนึ่ง เป็นพนักงานเลย มีเงินเดือนประจำ ตอนนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้น และเริ่มดูแลหลานได้ดีขึ้นมา”
แต่อะไรก็ไม่แน่นอน เพราะชีวิตของเก่งต้องพบกับจุดพลิกผันอีกครั้ง“ตกงาน คือเหมือนกับว่าเจ้าของบริษัทคนนี้ ขายต่อให้อีกเจ้าหนึ่ง พออีกเจ้าหนึ่งเข้ามารับ เขาก็ไม่ได้มี ไม่ใช้มาตราจ้างคนพิการ เขาเลยเลิกจ้าง ก็เลยตกงานเลย ตอนนั้นช็อกมาก เครียดมากเลย”
พิการ จะทำงานอะไรก็ลำบาก!
“เมื่อก่อนตอนพิการใหม่ๆ เคยลองขายอาหาร ซึ่งเคยมีอาจารย์แนะนำว่า อย่าทำ เพราะเขาจะมองว่าเราพิการ เราจะทำอาหารไม่สะอาด แม้เราจะทำให้เห็นว่าสะอาด แต่ก็จะมีคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ จนไปๆ มาๆ เราก็ขายไม่ได้ จนเจ๊งไป พอตกงานประจำ ตอนแรกคิดว่าจะกลับมาขายอาหารอีกที คิดว่าจะทำใส่รถ แล้วไปวิ่งขาย แต่มันก็ลำบากในการยกหม้อขึ้นลงรถ มันลำบากไปทุกอย่าง ก็คิดไม่ตกเหมือนกัน ก็เลยโพสต์ถามคนรู้จักหมดทุกคนเลยว่า มีใครมีงานอะไรให้ทำไหม อะไรก็ได้ จ้างเราทำ เรามีมือ เราทำได้ พอดีคนรู้จักกันนี่แหละ เขาเลยถามว่า จะขายลอตเตอรี่ไหมล่ะ ก็เลยได้อาชีพใหม่รับจ้างขายลอตเตอรี่”
ทุกวัน หลังจากเก่งขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปส่งหลานที่โรงเรียนแล้ว จะเริ่มตระเวนขายลอตเตอรี่ แต่ด้วยความพิการเดินไม่ได้ ทำให้เก่งต้องนั่งอยู่บนรถตลอดวลา เพื่อรอให้ลูกค้ามาซื้อ หากวันไหนปวดขามากจนทนไม่ไหวหรือหากต้องเข้าห้องน้ำเมื่อใด ก็ต้องขี่รถกลับบ้าน เพื่อมายืดขา และเปลี่ยนแพมเพิส ก่อนจะออกไปขายอีกครั้ง ทำให้เสียเวลา ต้องเดินทางย้อนไปมา เมื่อถึงเวลาโรงเรียนเลิก ก็จะไปรับหลาน แล้วตระเวนขายลอตเตอรี่ต่อถึงค่ำ ก่อนเข้าบ้าน
รับจ้างขายลอตเตอรี่รายได้น้อย แถมความพิการเป็นอุปสรรค!
“อุปสรรคคือ เราต้องนั่งอยู่บนรถซาเล้ง เราไม่สามารถลงไป เหมือนกับว่า คนอยู่ตรงไหน เราไม่สามารถเดินไปหาเขาได้ เขาต้องเดินมาหาเรา ตอนนี้ความฝันคืออยากได้รถไฟฟ้า เราจะสามารถวิ่งขาย แล้วเราเข้าถึงคนได้มากกว่าที่เราจะนั่งอยู่บนรถ แล้วให้เขาเดินมาหาเรา”
“(ถาม-แล้วรายได้จากการขายลอตเตอรี่เขาจ้างเรายังไง?) ก็ถ้าเรารับ 400 ใบ เขาก็ให้เราใบละ 10 บาท เราก็ได้ 4,000 แต่เราก็ต้องขายให้หมดนะ (ถาม-แล้ววันหนึ่งขายได้กี่ใบ หมดไหม?) ไม่ๆ อย่างเมื่อวานทั้งวันได้แค่ 7 ใบ แล้วหวย 400-500 ใบ มีเวลาขายแค่ 7-8 วัน เจ้าของหวยบอกว่า วันหนึ่งคุณต้องขายให้ได้ 50 ใบ 30 ใบ (ถาม-เราไปรับจ้างเขาขาย แล้วกินส่วนต่าง?) ใช่ กินเปอร์เซ็นต์ (ถาม-ทำไมไม่ไปรับโควตาของผู้พิการมาขาย?) เคยทำเรื่องขอแล้ว มันไม่ได้ 2 ครั้งแล้ว แล้วอีกอย่าง การที่เราจะทำเรื่องขอโควตา เราต้องมีเงินทุนถึง 3 หมื่นในบัญชี เงินต้องนอนนิ่งอยู่ในนั้นนะ”
“(ถาม-เท่ากับวันนี้ติดปัญหาเรื่องเงินทุน ถ้าเกิดมีเงินทุน คิดว่าจะได้โควตา?) ถ้าเราไม่มีโควตา แต่ถ้าเรามีเงิน เราก็สามารถไปซื้อต่อจากคนที่เขาได้โควตาเยอะๆ แล้วเขาไม่ขาย เขาจะขายยกเล่มให้เราเลย เราก็ไปซื้อต่อจากกลุ่มนี้ได้ เราก็จะได้ดีกว่ามารับจ้างกินเปอร์เซ็นต์แบบนี้”
พิการไม่พอ สุขภาพแย่ หลายโรครุมเร้า!
“ตอนนี้ก็อาศัยยา วันหนึ่งยาเยอะกว่าข้าว เบาหวานก็ต้องฉีดเช้าเย็น ฉีดเอง ทั้งกินทั้งฉีด เบาหวาน ความดัน ไขมัน ไมเกรน มันมาทุกอย่าง ตอนนี้หมอให้ระวังเรื่องไตว่าถ้าเป็นไตอีกอย่าง เราก็จะหนักกว่านี้ (ถาม-ห่วงอะไรมากที่สุดทุกวันนี้?) ห่วงหลาน ถ้าเราเป็นอะไรไป เขาจะใช้ชีวิตยังไง พึ่งพ่อก็คงไม่ได้หรอก”
ที่อยู่อาศัยก็ทรุดโทรมผุพัง!
“บ้านมันผุพัง ตอนนี้เวลาอยู่บ้านก็ผวาเหมือนกัน กลัวว่า วันไหนลมแรงๆ มันจะโครมลงมา กลัวเหมือนกัน เพราะในบ้าน ข้างบ้านมันผุ มันก็โครมลงมาหลายทีแล้วเหมือนกัน แต่ดีที่ว่ามันยังอยู่รอบๆ อยู่ ยังไม่ถึงขั้นในบ้าน (ถาม-เท่าที่เห็นคือปลวกกินเยอะเหมือนกัน?) ปลวกกินเยอะ มันนานมากแล้ว”
“(ถาม-ชีวิตที่ผ่านมาได้ผ่านเรื่องหนักๆ มาเยอะ สิ่งเหล่านี้ให้บทเรียนชีวิตกับเราในเรื่องไหนมากที่สุด?) บทเรียนชีวิตเยอะมาก แต่ก็สอนให้เรารู้อะไรหลายๆ อย่าง ลูกเราเลี้ยงมา ก็อย่าไปหวังพึ่งพาอะไรเขา เราต้องพึ่งตัวเราให้มากที่สุด จากที่เคยคิดว่า เราตายไป ก็จบ แต่ตอนนี้มันไม่จบ เราตายไม่ได้ เราต้องรับผิดชอบชีวิตหลานอีก 2 คนที่เราต้องดูแล (ถาม-เคยท้อบ้างไหม?) ถามว่าท้อไหม ท้อจนไม่รู้จะท้อยังไงแล้ว แต่มันถอยไม่ได้ เรายังมีลมหายใจอยู่ เราต้องสู้ เพราะยังมีหลานที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตเขา เราต้องสู้ สู้เท่านั้นที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอด”
