3 จุดเสี่ยง
โครงการพิมพ์แบบเรียน
ไม่แก้ไขตามข้อทักท้วง
ขัดข้อกฎหมาย-สร้างภาระ
นายปรีติ เจริญศิลป์ ผู้สมัคร สส. เขต 5 จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าและตั้งข้อสังเกตต่อโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569 ขององค์การค้าของ สกสค. วงเงินกว่า 1,010 ล้านบาท โดยระบุว่า แม้กรมบัญชีกลางจะนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อเพิ่มความโปร่งใส แต่รูปแบบการดำเนินงานและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังมีความเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา
นายปรีติ ในฐานะอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า โครงการดังกล่าวได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดราคาแบบ e-Bidding เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 และกำหนดยื่นเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง สำหรับหนังสือแบบเรียนจำนวน 150 รายการ โดยจากการพิจารณา TOR แล้ว มีข้อสังเกต 3 ประเด็นสำคัญ ประเด็นที่ 1 รูปแบบการยื่นเสนอราคาที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลครบทั้ง 150 รายการภายในเวลาจำกัด ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับโครงการปีการศึกษา 2568 ที่เคยเกิดปัญหาผู้ยื่นราคาได้สำเร็จเพียงรายเดียว จนต้องยกเลิกการประกวดราคาและเปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกในภายหลัง ทั้งที่กรมบัญชีกลางเคยให้ความเห็นว่า การยื่นราคาออนไลน์ในลักษณะดังกล่าวไม่ควรเกิน 60 รายการต่อเวลา 3 ชั่วโมง
ประเด็นที่ 2 TOR ที่แม้จะผ่านการประชาพิจารณ์มาแล้ว 2 ครั้ง แต่มีการแก้ไขเพียงบางส่วน โดยยังมีหลายประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทักท้วง แต่คณะกรรมการจัดทำ TOR ให้เหตุผลว่า หากแก้ไขทั้งหมดอาจทำให้โครงการไม่ทันกำหนด ส่งผลให้ TOR ที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกนำมาใช้ทันที และอาจนำไปสู่การร้องเรียนหรืออุทธรณ์ในภายหลัง และ ประเด็นที่ 3 TOR ยังคงมีเงื่อนไขที่เคยถูกวินิจฉัยว่า ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสร้างภาระเกินจำเป็นแก่ผู้ประกอบการ เช่น การบังคับให้เตรียมกระดาษพร้อมเอกสารรับรองตั้งแต่ยังไม่ได้รับงาน การห้ามนำเครื่องพิมพ์ไปใช้กับงานอื่น และการบังคับให้ยื่นราคาครบทั้ง 150 รายการ แม้ไม่มีศักยภาพหรือความประสงค์จะรับงานทั้งหมด
นายปรีติ ระบุว่า โครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯ เป็นโครงการที่ถูกตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง และพบการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหลายกรณี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของภาวะขาดทุนสะสม และส่งผลต่อคุณภาพแบบเรียนของนักเรียน ดังนั้น แม้อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง แต่จะติดตามตรวจสอบโครงการนี้อย่างใกล้ชิด และหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะเร่งตรวจสอบเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐาน ลดการสูญเสียงบประมาณ และทำให้นักเรียนทั่วประเทศได้รับแบบเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาการขาดทุนและหนี้สินของหน่วยงานในระยะยาว