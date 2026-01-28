ศักดิ์สิน ประธานพว.ต้อนรับ
คณะซิสเตอร์ 12 รร.เอกชน
ชมสถาบันฯแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่27มค. ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)เป็นประธานกล่าวเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและคณะซิสเตอร์จาก 12 โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และร่วมวางแนวทางภายใต้แนวคิด"การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน" มุ่งยกระดับห้องเรียนสู่มาตรฐานสากล และร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ยกระดับห้องเรียนคุณภาพด้วย GPAS 5 Steps
นอกจากการเปิดบ้านต้อนรับทั้ง 12 โรงเรียนแล้ว "ดร.ศักดิ์สิน" ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ"แนวทางนโยบายและทิศทางการศึกษา" โดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ระดับห้องเรียน การนำกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps มาใช้ จะช่วยเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบุว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคเอกชนและสถาบันวิชาการในครั้งนี้เป็นแบบอย่างสำคัญในการพัฒนาครูให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการการเรียนรู้ ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษารูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสคิด ได้ทำ และได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สพฐ.เห็นว่า เรื่องนี้มีความสำคัญ และการพัฒนาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่กับที่การที่กลุ่มโรงเรียนคาทอลิก
ทางด้าน ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี กล่าวว่า การที่กลุ่มโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับ พว.วันนี้ ไม่ถือเป็นเรื่องใหม่ เพราะเมื่อ 15 ปี ที่ผ่านมา ได้เคยเซ็น MOU กับ พว.มาแล้ว ช่วงนั้น ดร.ศักดิ์สิน ก็พยายามพูดถึง GPAS 5 Steps มาตลอด ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการพัฒนาที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญและต้องปรับตัวทั้งครูและนักเรียน เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.ศักดิ์สิน กล่าวว่า การลงนาม MOU กับ 12 โรงเรียนเอกชนในครั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา พว. จะสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นพี่เลี้ยงผ่านกระบวนการ PLC ทั้งแบบ On Site และ Online โรงเรียนจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้แนวทาง Backward Design และสื่อดิจิทัล E-Book ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ระดับห้องเรียน การนำกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps มาใช้ ซึ่งจะช่วยพลิกโฉมการศึกษาไทยได้แน่นอน
โดยหลังจากลงนาม MOU เสร็จสิ้นลง คณะครูอาจารย์ก็พากันเยี่ยมชมสถาบันฯ ชมสื่อการเรียนรู้คลังสื่อดิจิทัล ดูหมวดหมู่การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อนำประสบการณ์ทักษะการเรียนการสอนใหม่ๆที่เข้าใจง่ายไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่โรงเรียนต่อไป
สำหรับ 12 โรงเรียนภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย
1.โรงเรียนเซนต์นิโกลาส (พิษณุโลก)
2.โรงเรียนดรุโณทัย (ตรัง)
3.โรงเรียนเทวรักษ์ (ปราจีนบุรี)
4.โรงเรียนปัญจทรัพย์ (ดินแดง)
5.โรงเรียนมารดานุสรณ์ (ตราด)
6.โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
7.โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
8.โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
9.โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
10.โรงเรียนยอแซฟวิทยา (จันทบุรี)
11.โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
12.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์