CPN ผนึก CRC ทุ่ม 600 ล้าน บูสต์พลังจับจ่ายทั่วไทยรับ ‘ตรุษจีน’ปีมะเมียมหามงคล

‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ผนึก ‘เซ็นทรัล รีเทล’ ทะยานสู่ศักราชใหม่ปีมะเมียมหามงคล ทุ่ม 600 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” ตอกย้ำแลนด์มาร์กตรุษจีนที่ดีที่สุด เจาะเทรนด์โลก ‘Next Asian Wave’ วัฒนธรรมเอเชียขึ้นแท่นทรงอิทธิพลทั่วโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ไตรมาสแรกของปี เริ่ม 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2569
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ตรุษจีนไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือ Cultural Identity ระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คนเชื้อสายจีนทั่วโลกเข้าด้วยกัน และฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ตรุษจีนคือช่วงเวลาที่ผู้คนกลับมารวมตัวกับครอบครัวไหว้ขอพร จับจ่าย ใช้เวลา และสร้างกิจกรรมร่วมกันจนกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุดของปี และเป็นเทศกาลที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับโลก สอดคล้องกับ Global Trend 2026 ที่ชี้ให้เห็นพลังของ ‘Next Asian Wave’ โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลอย่างชัดเจน ทั้งใน C-Fashion, C-Brands ไปจนถึง แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและคอนเทนต์บันเทิง สะท้อนการเป็น Cultural Moment ที่เชื่อมโยงผู้คน ไลฟ์สไตล์ และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เราจึงออกแบบให้เซ็นทรัลเป็น Complete Destinationที่รวม ‘จับจ่าย–ไหว้–กิน–เที่ยว’ ไว้ในที่เดียว เพื่อสร้างประสบการณ์ตรุษจีนที่ร่วมสมัย และกระตุ้นการจับจ่ายในไตรมาสแรก คาดทราฟฟิกจะเพิ่มขึ้น 25–30%
เจาะอินไซต์นักช้อปยุคใหม่: ต่างเจเนอเรชัน มอง ‘ตรุษจีน’ ต่างกัน
•กลุ่ม Identity Explorers (Gen Z): ชอบการไหว้และการมูเพื่อขอพร ทันสมัยไม่ซับซ้อน สามารถทำเป็นคอนเทนต์ได้ จากข้อมูลเผยว่า กลุ่ม GenZ 73.2% ใช้จ่ายกับ ‘ความเชื่อเป็นแฟชั่น’ เช่น พวงกุญแจหรือ Charm ห้อยกระเป๋า, เคสมือถือ, เครื่องรางมินิมอล, กล่องสุ่ม, ดูดวงผ่าน Ai และอิโมจิต่อท้ายชื่อใน Social
•กลุ่ม Soloist-คนโสด / Kidult-ผู้ใหญ่หัวใจเด็ก / Alpha Parenting-ครอบครัวรุ่นใหม่ (Gen X-Y): กลุ่มที่เป็นวัยทำงาน ที่ให้คุณค่ากับครอบครัว เพราะเป็นกลุ่มที่เชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า โดยเฉพาะกลุ่ม Alpha Parenting (ครอบครัวรุ่นใหม่) ที่มีลูกเป็นศูนย์กลาง การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าจึงเน้นคุณภาพและลงทุนกับครอบครัว นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องมูเตลู ต้องการที่พึ่งทางใจ
•กลุ่ม Active Aging (Baby boomers): กลุ่มหลักของเทศกาล มีกำลังซื้อสูง เป็นศูนย์กลางของครอบครัว อินกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดูโชว์ต่างๆ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ปี 2568 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย จำนวนรวม 32.9 ล้านคน โดย Top 5 ตลาดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย คือ มาเลเซีย, จีน, อินเดีย, รัสเซีย และเกาหลีใต้ โดยปี 2569 ททท. ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 36.7 ล้านคน และนักท่องเที่ยวในประเทศ 210 ล้านคน-ครั้ง รายได้ 3 ล้านล้านบาท* พร้อมสร้างแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เซ็นทรัลพัฒนา ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือ จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง และไต้หวัน โดยศูนย์การค้าฯ (กลุ่ม Tourist Malls) ที่เป็น Top Destination ของนักท่องเที่ยวจีน คือ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พาร์ค, เซ็นทรัล วิลเลจ เอาท์เล็ต, พระราม9, ภูเก็ต, พัทยา, เชียงใหม่ และเชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมจับมือกับ BEAUTRIUM จัดแคมเปญบนแพลตฟอร์ม Xiaohongshu Chinese Lifestyle อันดับ 1 และ E-Wallet ต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ช่วงเทศกาลตรุษจีนในเมืองไทยให้กับนักท่องเที่ยวจีน
ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตรุษจีนถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเป็นอย่างมาก ผ่านการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า บริการ การท่องเที่ยว ตลอดจนการจับจ่ายซื้อของไหว้ต่าง ๆ โดยเทศกาลตรุษจีนปี 2568 ที่ผ่านมา ตัวเลขจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยพุ่งสูงกว่า 51,000 ล้านบาท ขยายตัว 4.5% สูงสุดในรอบ 5 ปี สอดรับกับสัญญาณบวกในปีนี้ที่ ททท. ปักธงดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยถึง 6.7 ล้านคน ปัจจัยหนุนเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจว่าตรุษจีนปีนี้จะเป็นกลไกหลักที่ช่วยดัน GDP ไตรมาสแรกให้ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ในโอกาสนี้ เซ็นทรัล รีเทล จึงผนึกกำลังเซ็นทรัลพัฒนา ในแคมเปญ 'The Great Chinese New Year 2026' เพื่อเป็นเครื่องยนต์หลักเร่งกำลังซื้อ ผ่าน Power of Ecosystem เชื่อมออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ และ Multi-Category ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งกว่า 3,000 สาขาของเซ็นทรัล รีเทล ใน 62 จังหวัดทั่วประเทศ นำโดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ท็อปส์, โก โฮลเซลล์, ไทวัสดุ, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่ขนขบวนสินค้าและบริการมาครบครัน พร้อมกิจกรรมและโปรฯ สุดคุ้ม ตอบโจทย์ลูกค้าทุก Life Stage และ Lifestyle ด้วยกลยุทธ์ 3C ‘CELEBRATE - CHANGE – CHANCE'* ที่มุ่งสร้างประสบการณ์มากกว่าการช้อปปิ้ง”
“ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งของเซ็นทรัล รีเทล และเซ็นทรัลพัฒนา เรามั่นใจว่าการรวมพลังในครั้งนี้จะเป็นแรงส่งสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเราตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายภาพรวมของ CRC ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเพิ่มจำนวน Traffic ที่ร้านค้าในเครือทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในปีมะเมียมหามงคลนี้” ปิยวรรณ กล่าว
รวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ยืนหยัดในฐานะจุดหมายแรกของการช้อปปิ้ง สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าในทุกเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะตรุษจีน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เราจึงออกแบบประสบการณ์ช้อปปิ้ง และกิจกรรมส่งเสริมมงคลที่ตอบโจทย์ทั้งการจับจ่ายใช้สอยและแรงบันดาลใจในช่วงเริ่มปีใหม่ ภายใต้สัญลักษณ์ปีม้าไฟที่ทรงพลัง แข็งแกร่ง และสง่างาม เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสดชื่น เกิดแรงบันดาลใจ และมีความมั่นใจในการเริ่มต้นปีแห่งโอกาสได้ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ไฮไลต์ในปีนี้คือแลนด์มาร์กเช็คอินตามนักษัตรปีม้าที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ซึ่งเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง อิสรภาพ ความมุ่งมั่น และความสง่างาม พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดให้ลูกค้าหยุดถ่ายรูปและแชร์โมเมนต์พิเศษร่วมกัน และที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศ ก็จะมีกิจกรรมให้ลูกค้าลุ้นรับรางวัล เพิ่มความคึกคัก ความสนุกให้กับการใช้จ่ายอีกด้วย
จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว แลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีและครบที่สุดทั่วประเทศ
การผนึกกำลัง ทั้งศูนย์การค้าและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ตรุษจีนระดับประเทศ ตอกย้ำแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลอง ด้วยการถ่ายทอดพลังมงคลปีม้า ผ่านการตกแต่งในคอนเซ็ปต์ “The Gallop of Tian Ma” จำลองการเดินทางของ “เทียนหม่า” ม้าสวรรค์ และ 8 ม้ามงคล ที่จะนำพาคำอวยพร 8 ประการ ฟู้ – คัง – จี๋ – อ้าย – เซิ่ง – ลี่ – จื้อ – เหอ (มั่งคั่ง สุขภาพ โชคดี ความรัก ความสำเร็จ พลัง ปัญญา สามัคคี) มาสู่ทุกคน ก้าวเข้าสู่ปีมะเมียมหามงคลอย่างสุขสมบูรณ์และรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน
ชูไฮไลต์ระดับโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กของพลังความโชคดียิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ทะยานสู่ความสำเร็จกับ “ม้าเทียนหม่า - ม้าแห่งสวรรค์ผู้สง่างาม” สูง 10 เมตร เทียบเท่าตึก 3 ชั้น และโชว์สุดพิเศษจากศิลปินตัวท็อประดับประเทศต่อเนื่อง 6 วัน (12-17 ก.พ. 69) อาทิ ต้าห์อู๋ พิทยา, เชลลี่และพันดาว, แจ็กกี้ จักริน, เบนซ์ ข้าวขวัญ และศิลปินอื่นๆ ร่วมกับวงออเคสตร้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 50 ชีวิต และวันที่ 12 ก.พ. 69 อลังการ! โชว์โดรนเหนือท้องฟ้ากว่า 500 ลำ เล่าเรื่องราวจาก “ม้าสวรรค์” พลังแห่งการเคลื่อนที่ สู่ผู้ครองฟ้า "มังกรสวรรค์" ที่จะนำพาความโชคดีตลอดปี ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์, พร้อมเปิดให้สักการะไหว้องค์เทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร (พันมือ) ที่หน้าร้าน Paul café ชั้น 2 , รับพร 8 ประการ แบบ Immersive บน 11 จอดิจิทัล, Photo Landmark “ลานบุปผามงคล” จากดอกไม้ 8 ชนิด ที่ Central Court ชั้น 1 และเส้นทางความมั่งคั่งจากม้าเทียนหม่า ที่โซน Groove Gallery ชั้น 2
แลนด์มาร์กรวมเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ
เซ็นทรัล เวสต์เกต ต่อยอดความสำเร็จมหามงคล อัญเชิญ “องค์แชกง” และกังหันนำโชค จากวัดโฮชง ฮ่องกง วัดดั้งเดิมมากกว่า 460 ปี ห้ามพลาด วันที่ 10 ก.พ. 69 พีธีแห่เกี้ยวอัญเชิญองค์แชกง และวันที่ 16 ก.พ. 69 พิธีไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี้ยและองค์แชกง เสริมความเฮง ขอโชคลาภและความสำเร็จ และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า วันที่ 13 ก.พ. 69 ร่วมสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู จากวัดที่ขึ้นเป็นมรดกโลกของเมืองมาเก๊า ทั้ง 2 สาขานำพิธีโดย ‘หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา’ โดยปีนี้ เซ็นทรัลทั่วประเทศ อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์กว่า 10 องค์ และเปิดให้สักการะองค์เทพเจ้ากวนอูมากสุดในไทยกว่า 20 สาขาทุกภูมิภาค พร้อมพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอูสุดยิ่งใหญ่ อาทิ องค์เทพเจ้ากวนอู ขนาดสูง 2 เมตร จากฮกเกี้ยน ประเทศจีน ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์, องค์เทพเจ้ากวนอู จากสิงคโปร์ อัญเชิญโดย ศาลเจ้าตงหงี่ตึ๊ง ที่เซ็นทรัล โคราช และองค์เทพเจ้ากวนอู ปางปราบมารลี้กวนกง ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมโชคลาภ การเงิน ความมั่งคั่ง ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, พระราม2, อยุธยา, อุบล, ลำปาง, นครสวรรค์, หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี พระโพธิสัตว์กวนอิม เสริมความเมตตา สุขภาพแข็งแรง ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ศรีราชา, พิษณุโลก และหาดใหญ่ และไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย แก้ปีชง (ชวด มะเมีย เถาะ ระกา) ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, พิษณุโลก และนครสวรรค์
จาก Local Culture สู่ Local Wealth ผ่านพลังของ Local Art ด้วยประติมากรรม ‘8 Horses Local Art’ ฝีมือท้องถิ่น ที่เซ็นทรัล 8 สาขาทั่วประเทศ
เมื่อวัฒนธรรมไม่ถูกจัดแสดงเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ถูกออกแบบให้สร้างมูลค่าและรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เซ็นทรัลพัฒนา เปลี่ยน Local Culture ให้เป็น Local Wealth ผ่านการเชื่อมงานศิลปะ อัตลักษณ์ของเมือง และการท่องเที่ยว เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และศิลปินท้องถิ่น สนับสนุน Soft Power ไทย อาทิ เซ็นทรัล ขอนแก่น สร้างสรรค์ Lucky Red Horse ม้าไฟกับพลังแห่งโชคลาภ มอบความโชคดี, เซ็นทรัล ชลบุรี สร้าง “ม้าสานศิลป์ กำแพงจีนเมืองสาน” เปลี่ยนเส้นไผ่ธรรมดาเป็นแลนด์มาร์กแห่งศรัทธาและความรุ่งเรือง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ City Craft Space และ WASOO นำวัสดุรีไซเคิลทางการเกษตรสร้างดอกไม้มงคล ผลิบานบนตัวม้าสูงกว่า 2 เมตร, เซ็นทรัล ภูเก็ต ชมความงามอัตลักษณ์ภูเก็ต ผ่านงานผ้า “เพอรานากัน” ผสานความงามและทรงพลังรับปีม้า และสาขาอื่นๆ อาทิ เซ็นทรัล นครสวรรค์, ลำปาง, ศาลายา และกระบี่
ตื่นตาตื่นใจกับโชว์การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสุดตระการตา ตลอดเทศกาลตรุษจีน
นำโดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมสนับสนุนโชว์การแสดงสุดตระการตา เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน และร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน อาทิ การแสดงชุดบุปผาแห่งอารามหลวง การแสดงเชิดสิงโต-มังกร โดยสมาคมอุปรากรจีน และการแสดงดนตรีและรำถ้วยไหหนำ นครสวรรค์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้า โดยสมาคมอุปรากรจีน ที่เซ็นทรัล 3 สาขา พระราม 9, เวสต์เกต และปิ่นเกล้า การแสดงเชิดสิงโต-มังกร และโชว์ต่างๆ ต้อนรับความมงคลในเทศกาลตรุษจีน ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล โคราช เชิดมังกรความยาว 50 เมตร และโชว์สิงโตบนเสาดอกเหมย, เซ็นทรัล ภูเก็ต เชิดสิงโตมงคลใต้น้ำ ในอควาเรีย ภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 6, เซ็นทรัล นครสวรรค์ โชว์วงออเคสตร้าบรรเลงเพลงเพลงจีน ผสานโชว์เชิดสิงโต-มังกร และ ครั้งแรกกับแฟชั่นโชว์เครื่องประดับทองคำ นำโดย โบว์-เมลดา, เซ็นทรัล พาร์ค โชว์รำร่มและพัดจีนสุดอลังการ ชุด 8 ดอกไม้มหามงคล พร้อมขบวนแห่สิงโต-มังกร และ ศิลปินชื่อดัง อาทิ ต้าเหนิง, นิว ชยภัค และ หยิ่น อานันท์ มาร่วมแจกส้มมงคล และเซ็นทรัล ชลบุรี โชว์เอ็งกอชุดโบ้เบ้ต่อสู้บนม้า เป็นต้น
จับจ่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ของมงคล และไอเทมสายมูเตลูเสริมโชค ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ
สร้างไทย-จีนคอมมูนิตี้ ที่รวมสินค้าไลฟ์สไตล์ อาหาร วัฒนธรรม ผสานกับความเชื่อ อาทิ LUCK & LOVE MARKET เซ็นทรัลเวิลด์ รวมไอเทมสายมู ของตกแต่งบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์ เสริมพลังบวก ที่โซน Beacon 2, เซ็นทรัล ลาดพร้าว อร่อยเลิศกับคุณหรีด งานที่รวมอาหารทั้งของไหว้ ของท่านเล่น อาหารคาว - หวาน มากกว่า 115 ร้านค้า และChinese Heritage Market ยกตลาดจากย่านชุมชนจีนเก่าแก่ระดับตำนานมาไว้ศูนย์ฯ อาทิ เซ็นทรัล พระราม 3 The Legend of Old Town Market ตำนานความอร่อยย่านเมืองเก่า เยาวราช ตลาดพลู และเจริญกรุง และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ถ่ายทอดเรื่องราวของตลาดน้อย ชุมชนชาวจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ตรุษจีนนี้ กินครบจบทุกมณฑล” อิ่มอร่อยกับร้านอาหารจีนชั้นนำภายในศูนย์การค้าทั่วประเทศ อาทิ BAO BAO ติ่มซำสไตล์เซี่ยงไฮ้, Din Tai Fung เน้นความพิถีพิถันสไตล์ไต้หวัน, Hai Di Lao หม่าล่าหม้อไฟสไตล์เสฉวน, Hua Seng Hong อาหารเหลาสไตล์แต้จิ๋ว, Longjing อาหารจีนสไตล์เจ้อเจียงจากหางโจว, MK เป็ดย่างสไตล์ฮ่องกง, Toh Kim ข้าวมันไก่สไตล์ไทย-ไหหนาน และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลุ้นทองคำแท้ หนักรวม 8 บาท* และรับ The 1 พอยท์ เฮง เฮง รวมกว่า 40 ล้านพอยท์*
ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียกับแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดา