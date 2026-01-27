กรุงศรี ขยายธุรกิจประกันชีวิต ต่อสัญญาพันธมิตร 10 ปี

'กรุงศรี' ร่วม 'อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต' และ ' ไทยประกันชีวิต' สานต่อความร่วมมือด้านการเสนอขายประกันชีวิตผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร (Bancassurance) ต่อเนื่อง เป็นเวลา 10 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์การวางแผนความมั่นคงของครอบครัวและด้านสุขภาพอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ แม้พฤติกรรมผู้บริโภคจะหันไปใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น แต่ช่องทางสาขาของธนาคารยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำแบบเฉพาะบุคคล ด้วยเครือข่ายสาขาของกรุงศรีที่มีกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ความร่วมมือกับอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และไทยประกันชีวิต ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรุงศรีที่ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งสอง ที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบความคุ้มครองที่ลูกค้าไว้วางใจ
กรุงศรี ให้บริการเสนอขายประกันชีวิตผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร (Bancassurance) ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และไทยประกันชีวิต อย่างต่อเนื่อง โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นการต่อสัญญาความร่วมมือระยะเวลา 10 ปี พร้อมกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบด้านการขายตามพื้นที่ โดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯ และไทยประกันชีวิต รับผิดชอบพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ที่ออกแบบมาสำหรับการวางแผนทางการเงินระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว พร้อมผลประโยชน์และแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุม ผ่านช่องทางการขายที่สะดวกสบาย พร้อมทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายที่ไม่ว่าใครก็มีชีวิตที่ง่ายได้ทุกวัน แม้แต่การเลือกซื้อประกัน
นายโทมัส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อลิอันซ์ อยุธยา ยินดีที่ได้สานต่อความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการยกระดับการวางแผนความมั่นคงด้านชีวิตและสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างรอบด้าน ผ่านช่องทาง Bancassurance ที่เข้าถึงง่าย ด้วยจุดแข็งของเครือข่ายสาขาธนาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและสุขภาพของอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งของกลุ่มอลิอันซ์ แบรนด์ประกันอันดับหนึ่งของโลก ทำให้เราสามารถพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่วงชีวิต พร้อมยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงความคุ้มครองให้เรียบง่าย โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว
นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider ด้วยแนวคิด “การดูแลด้วยหัวใจ” (Care with Heart) ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างครบรอบด้าน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle)
ความร่วมมือระหว่างไทยประกันชีวิตและกรุงศรี เป็นการผสานจุดแข็งของ 2 พันธมิตร คือ การบริการทางการเงินอย่างมืออาชีพและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศของธนาคาร เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตของไทยประกันชีวิต เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินและการประกันชีวิตที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ไทยประกันชีวิต เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี สะท้อนการเป็นพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันชีวิต และการวางแผนทางการเงินผ่าน Bancassurance เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”
การสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรด้านประกันชีวิตชั้นนำทั้งสองราย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพของกรุงศรี ทั้งในด้านความเข้าใจตลาด เครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการพัฒนาบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผสานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรุงศรีเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในระยะยาว